El Nasdaq lidera las bajas mientras el mercado asimila un posible aumento de tasas

Wall Street cerró en rojo tras el discurso de Kevin Warsh en Jackson Hole, que reforzó la prioridad de la Reserva Federal sobre la inflación. (AP Photo/Richard Drew)

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Wall Street cerró en rojo el viernes tras el discurso del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, en Jackson Hole, donde reiteró que el banco central priorizará el combate a la inflación, reavivando las expectativas de una nueva subida de tipos de interés. Los mercados de petróleo también cedieron terreno, presionados por las mismas señales monetarias y por la incertidumbre en torno al estrecho de Ormuz.

Según datos preliminares, el S&P 500 perdió 19,94 puntos, un 0,26%, para cerrar en 7.711,05 unidades. El Nasdaq Composite registró la mayor caída porcentual, con un retroceso de 140,79 puntos, equivalente a un 0,53%, hasta las 26.400,56 unidades. El Promedio Industrial Dow Jones fue el más resistente, con una baja marginal de 11,06 puntos, un 0,02%, para situarse en 53.558,38 unidades.

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En su primer discurso ante el simposio de Jackson Hole, Warsh señaló que, sin la certeza de que la inflación avanza “con claridad y a la velocidad suficiente” hacia el objetivo del 2%, el banco central tendría “más trabajo por hacer”. Agregó que los datos recientes de inflación no sugerían, a su juicio, un cambio de tendencia.

Tras esas declaraciones, los operadores incrementaron sus apuestas a favor de un alza de tipos en septiembre. El mercado quedó dividido entre quienes anticipan una subida y quienes esperan que las tasas se mantengan, una posición similar a la que prevalecía antes de que los datos de inflación de este mes ofrecieran un panorama mixto.

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Las acciones de semiconductores mostraron un comportamiento dispar al cierre, retrocediendo después del repunte de la sesión anterior, impulsado por las previsiones de Nvidia, empresa que indicó que el auge de la inteligencia artificial aún tenía margen de crecimiento. La compañía, una de las de mayor peso en el mercado, terminó la jornada a la baja.

El mercado aumentó las apuestas por una suba de tipos de interés en septiembre después de que Warsh advirtiera que la inflación aún no avanza con claridad hacia el 2%. (AP Photo/Richard Drew)

Marvell Technology se desplomó ante las dudas sobre el calendario de ingresos derivados de su acuerdo para chips de inteligencia artificial con Google, filial de Alphabet, pese a que Marvell elevó su previsión de ingresos para 2027. En sentido contrario, la mayoría de las firmas de megacapitalización avanzaron: Alphabet subió y se convirtió en el principal impulsor del sector de servicios de comunicación del S&P 500, mientras que Apple también repuntó. El discurso de Warsh puso fin a una semana cargada de resultados corporativos —entre ellos los de Nvidia y Salesforce— y una serie de nuevos datos económicos.

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El barril de Brent del Mar del Norte, de referencia en Europa, para entrega en octubre bajó un 0,44%, hasta los USD 89,31, desde los USD 89,70 de la sesión anterior en el Intercontinental Exchange (ICE) de Londres. El West Texas Intermediate (WTI), con igual fecha de entrega, retrocedió un 0,16%, hasta los USD 83,40 por barril. En el cómputo semanal, ambos crudos acumularon descensos de entre 4% y 5%.

El Brent y el WTI cayeron por las señales monetarias de la Reserva Federal y por la incertidumbre sobre el estrecho de Ormuz, con pérdidas semanales de entre 4% y 5%.

La analista de mercado Fiona Cincotta afirmó que la caída del crudo “sugiere que la prima de riesgo geopolítica se ha eliminado a medida que la atención se centra en medidas diplomáticas y económicas en lugar de una mayor escalada militar”. Norman Liebke, analista de Commerzbank, atribuyó el retroceso semanal principalmente a informes que indican que Omán e Irán planean negociar una nueva ruta marítima a través del estrecho de Ormuz.

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Este viernes se cumplieron exactamente seis meses del inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán. Teherán rebajó el tono y afirmó que retomar la diplomacia con Washington “no es imposible”, aunque condicionó cualquier avance al reconocimiento de los derechos de la República Islámica y al cumplimiento de los compromisos estadounidenses. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, escribió en X: “La presión no funciona”.

Irán cerró el estrecho de Ormuz a mediados de julio, tras nuevos bombardeos estadounidenses contra el sur de su territorio, y Estados Unidos respondió reimponiendo un cerco sobre buques y puertos iraníes. Tamas Varga, de PVM Energy, advirtió que, más allá de los titulares sobre una posible reapertura, “los detalles siguen sin estar claros”, en particular si la iniciativa incluiría la imposición de un peaje, condición que Washington rechazó previamente.

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Según cifras del gobierno estadounidense, 10 millones de barriles diarios salen del Golfo a través del estrecho de Ormuz, una cifra que numerosos expertos consideran elevada. Los analistas de CBA calculan flujos reales de entre 6,8 y 8,7 millones de barriles diarios, y atribuyen a esas “divergencias de opinión sobre la situación actual del mercado petrolero” la relativa estabilidad de los precios. Liebke añadió que la guerra en Ucrania “también ha recuperado importancia para el mercado”, con efectos particulares sobre los precios de productos petrolíferos como la gasolina y el diésel.