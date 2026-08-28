El ejército israelí abatió a tres terroristas de Hamas en un ataque aéreo en Cisjordania

Se observa humo tras lo que el ejército israelí afirma que fue un ataque en Jenin, en la Cisjordania ocupada por Israel, el 28 de agosto de 2026, en esta captura de pantalla tomada de un video distribuido. EJÉRCITO ISRAELÍ/Distribuido vía REUTERS

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Israel mató a tres terroristas de Hamas en un ataque aéreo sobre Jenín, en el norte de Cisjordania, en una operación que el ejército israelí calificó como parte de su política de persecución activa del terrorismo en el territorio ocupado. El bombardeo, ejecutado el viernes, tuvo como objetivo un vehículo en las afueras de la ciudad y fue descrito por las propias fuerzas israelíes como un golpe poco habitual en esa zona.

El operativo acabó con la vida de Qais Bitawi, de 22 años, a quien el ejército identificó como miembro de una red de Hamas desarticulada en Jenín. Los otros dos fallecidos fueron identificados por las Brigadas Ezzedín al Qassam —el brazo armado de Hamas— como Basil Turkman, de 26 años, y Ahmed Yaqub. La Dirección General de Asuntos Civiles de la Autoridad Palestina identificó al tercer cuerpo como Momen Muhammad Faris Jaradat, de 22 años.

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Según un comunicado del ejército israelí, Bitawi participaba en la dirección, financiación y ejecución de ataques contra civiles y fuerzas de seguridad israelíes. Las autoridades militares señalaron que mantenía vínculos con miembros de Hamas en Gaza y con operativos del grupo en el extranjero, y que se hallaron armas en el vehículo atacado.

Las Brigadas al Qassam recordaron la “trayectoria” de Bitawi dentro del brazo armado de Hamas, y le atribuyeron participación en la explosión del 11 de junio en el barrio de Al Yabriyat, a las afueras de Jenín, que dejó dos militares israelíes heridos. La Yihad Islámica Palestina reclamó también a los tres fallecidos como propios y describió a Bitawi como “uno de los líderes más destacados de las Brigadas Al Quds en Cisjordania”, según su comunicado.

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El bombardeo resultó llamativo porque Israel recurre habitualmente a incursiones terrestres en Cisjordania. Desde el inicio de la guerra en Gaza, el ejército israelí ha ejecutado alrededor de 100 ataques aéreos en el territorio, de los cuales solo cinco se llevaron a cabo con aviones de combate, según la información disponible.

Fuerzas militares israelíes transportan el cuerpo de un palestino tras un ataque aéreo israelí en Jenin, en la Cisjordania ocupada por Israel, el 28 de agosto de 2026. REUTERS/Mohammed Torokman

Fotos de AFP mostraron a soldados israelíes retirando un cuerpo de una casa en construcción en las afueras de Jenín. El primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz felicitaron a las fuerzas por la operación. “No esperamos al terror: lo perseguimos, conquistamos sus bastiones y neutralizamos a sus integrantes”, escribió Katz en X.

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El ejército israelí vinculó el ataque a la operación “Muro de Hierro”, una campaña de gran escala lanzada a principios de 2025 con el objetivo de desmantelar grupos armados palestinos en los campamentos de refugiados del norte de Cisjordania. Como parte de esa ofensiva, tanques israelíes se desplegaron en Jenín, históricamente considerada un centro de militancia palestina.

Fuerzas militares israelíes permanecen junto a un edificio, tras un ataque aéreo militar israelí, en Jenin, en la Cisjordania ocupada por Israel, el 28 de agosto de 2026. REUTERS/Mohammed Torokman

La operación ha provocado el desplazamiento de cerca de 40.000 personas de los campamentos, según la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina (UNRWA). Desde el ataque del 7 de octubre de 2023, al menos 1.100 palestinos han muerto en Cisjordania a manos de soldados o colonos israelíes, de acuerdo con un recuento de AFP basado en datos de la Autoridad Palestina. Las cifras oficiales israelíes registran al menos 48 muertos de su lado —civiles y militares— en ataques palestinos o durante operaciones militares en el mismo período.

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Hamas calificó el bombardeo de “crimen atroz” y advirtió que Cisjordania continuará siendo una “cuna de revolucionarios” pese a la intensificación de las operaciones israelíes. En un comunicado, el grupo llamó a los palestinos de Jenín y del resto del territorio a “intensificar todas las formas de resistencia” y a “hacer frente a los crímenes y a los ataques de las bandas de colonos”.

El Servicio de Ambulancias de la Media Luna Roja Palestina denunció que tropas terrestres israelíes irrumpieron en el lugar del ataque, detuvieron brevemente a sus equipos, les confiscaron el equipo médico y les ordenaron retirarse sin evacuar a heridos ni fallecidos. El ejército israelí no emitió comentarios de inmediato sobre esas declaraciones.

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Israel ocupa Cisjordania desde 1967. Los Acuerdos de Oslo de los años 90 otorgaron una autonomía limitada a la Autoridad Palestina, cuyo movimiento gobernante, Fatah, mantiene una rivalidad abierta con Hamas.