Costa Rica saca de la lista quirúrgica a más de 56 mil pacientes y elimina espera acumulada desde antes de 2019

La CCSS reportó que más de 56 mil personas salieron de la lista de atención quirúrgica durante los primeros siete meses de 2026 como parte de la estrategia para reducir el rezago acumulado. Fuente: CCSS

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La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) anunció una disminución significativa en el atraso acumulado de las listas de atención quirúrgica, luego de resolver 56,678 casos entre enero y julio de 2026, una cifra que permitió reducir en 52,713 personas el rezago histórico de pacientes que aguardaban por un procedimiento desde años anteriores.

De acuerdo con los datos divulgados por la institución, el número de personas pendientes dentro del rezago quirúrgico pasó de 195,700 casos registrados al inicio del año a 142,987 en julio, lo que representa una reducción del 26.9%.

Uno de los principales avances reportados por la CCSS fue la eliminación total de los casos quirúrgicos con ingreso anterior a 2019. La institución indicó que logró resolver los últimos 56 pacientes que permanecían en esa condición, mientras que el grupo de personas que esperaba desde 2021 o años anteriores disminuyó en un 57.7%, al pasar de 3,267 a 1,382 casos.

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La presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor Hernández, señaló que los resultados forman parte de una estrategia integral para modificar la forma en que la institución administra las listas de atención, con énfasis en los pacientes que llevan más tiempo esperando.

“Las listas de atención constituyen un registro dinámico. Mientras miles de personas reciben atención cada mes, continúan ingresando nuevos pacientes que requieren consultas, procedimientos o cirugías. Por esa razón, nuestra estrategia prioriza la reducción del rezago histórico y de los casos con mayor antigüedad”, explicó Taylor.

La jerarca aseguró que la reducción de las listas no depende únicamente de aumentar la cantidad de procedimientos realizados, sino de fortalecer la planificación, mejorar la calidad de los registros y aprovechar de manera más eficiente la capacidad instalada de la red de servicios de salud.

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Más cirugías y atención especializada

La CCSS detalló que durante el primer semestre de 2026 se realizaron 97,244 intervenciones quirúrgicas, de las cuales 56,442 correspondieron a personas que estaban registradas en la lista de atención quirúrgica.

Además, la institución contabilizó 1,443,047 consultas externas especializadas y un total de 98,827 procedimientos quirúrgicos en la red hospitalaria nacional.

El gerente médico de la CCSS, Marvin Palma Lostalo, indicó que los resultados reflejan un incremento en la capacidad institucional para atender casos pendientes sin descuidar la demanda diaria que continúa ingresando al sistema.

“Estamos avanzando mediante una estrategia integral que combina la producción ordinaria, jornadas extraordinarias, intervenciones focalizadas en especialidades prioritarias y nuevos modelos de gestión para aprovechar mejor los recursos disponibles”, afirmó Palma.

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Según la institución, cinco especialidades consideradas prioritarias concentraron una reducción importante del rezago quirúrgico. En conjunto, estas áreas disminuyeron 39,671 casos pendientes.

Oftalmología presentó la mayor reducción, con una baja del 41.6%, equivalente a 14,610 personas menos en espera. Le siguieron ginecología, con una reducción del 32.2%; urología, con 24.8%; ortopedia, con 17.7%; y cirugía general, con 15.6%.

Los equipos médicos de la CCSS incrementaron la producción quirúrgica mediante jornadas ordinarias y extraordinarias para atender a pacientes pendientes de procedimientos. Fuente: CCSS

Consulta externa y tecnología para reducir tiempos

La institución también informó avances en otros servicios. En consulta externa, el rezago histórico disminuyó 28.4%, al pasar de 144,537 casos a 103,556.

En el área de radiología e imágenes médicas, la CCSS reportó una reducción del tiempo promedio de espera, que pasó de 220 a 194 días, mientras que en gastroenterología se logró disminuir en 28 días el tiempo promedio para la realización de colonoscopías.

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Como parte de la estrategia, la institución incorporó herramientas tecnológicas para mejorar la gestión de las listas. Entre ellas se encuentra CLEO, un sistema basado en inteligencia artificial que permite contactar pacientes, actualizar información y detectar registros que requieren confirmación.

La CCSS aclaró que esta herramienta no elimina personas automáticamente de las listas, sino que funciona como apoyo para identificar casos que podrían haber sido atendidos, requerir actualización o necesitar una nueva validación.

Durante la primera fase de implementación, realizada en el Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, la plataforma logró contactar a miles de usuarios y obtuvo una participación del 83.1% entre las personas que interactuaron con el sistema.

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Jornadas extraordinarias y depuración de registros

La institución destacó además el papel de las jornadas extraordinarias de producción como parte de la reducción del rezago.

Entre noviembre de 2025 y abril de 2026 estas modalidades permitieron realizar 21.643 consultas externas, 25.698 procedimientos y 10.326 cirugías, para un total de 57.667 atenciones adicionales.

La CCSS explicó que otro componente clave ha sido la depuración permanente de los registros, con el objetivo de que las listas reflejen con mayor precisión la demanda real de atención.

Este proceso incluye la identificación de duplicidades, pacientes ya atendidos, personas fallecidas o casos que dejaron de requerir el procedimiento solicitado, siempre bajo procesos de validación institucional.

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El coordinador de la Unidad Técnica de Listas de Espera (UTLE), Enué Arrieta Espinoza, afirmó que la institución avanza hacia un modelo donde la información permita tomar decisiones más precisas.

“Hoy gestionamos las listas con una visión integral. Esto significa aumentar la producción, pero también garantizar que los registros reflejen la realidad de las personas que requieren atención”, indicó.

La tecnología y la actualización de registros forman parte de las medidas implementadas por la Caja para mejorar la gestión de las listas de atención. Crédito: CCSS

Proyección para 2026

La CCSS prevé mantener una alta capacidad de atención durante este año. Entre sus proyecciones destaca alcanzar 6,84 millones de atenciones en emergencias, 11,3 millones de consultas externas médicas, 334,926 egresos hospitalarios y cerca de 198,000 procedimientos quirúrgicos.

Las autoridades insistieron en que el desafío continúa siendo reducir los tiempos de espera mientras ingresan nuevos pacientes diariamente al sistema.

La institución aseguró que mantendrá la estrategia basada en cinco líneas principales: jornadas extraordinarias, pago por resultados, intervenciones focalizadas en especialidades prioritarias, fortalecimiento de la rectoría técnica y mejora continua de los registros.

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“Reducir el rezago histórico mientras seguimos atendiendo la demanda diaria constituye uno de los principales retos de la CCSS”, señaló la institución, al destacar que la meta es avanzar hacia una atención más oportuna, equitativa y de mayor calidad para la población costarricense.