Guatemala: Las bancadas CABAL, VIVA y RAÍCES plantean alternativas al subsidio de combustibles del Ejecutivo

Una infografía compara las propuestas de las bancadas CABAL, VIVA y RAÍCES en el Congreso de Guatemala sobre el subsidio a los combustibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Las bancadas CABAL, VIVA y RAÍCES presentaron este miércoles en el Congreso de la República propuestas alternas al plan del Ejecutivo para subsidiar combustibles, con un punto de quiebre central: que el apoyo llegue de forma directa al consumidor o que se amplíe mediante rebajas tributarias, en un debate que se abrió minutos antes de la sesión extraordinaria convocada para conocer la iniciativa oficial 6801.

La propuesta del Organismo Ejecutivo que entró a discusión plantea un subsidio de Q12 por galón de diésel y de Q3 por galón de gasolina regular. El esquema sería financiado con una reorganización presupuestaria de Q3 mil 480 millones.

PUBLICIDAD

Según la iniciativa impulsada por diputados de CABAL, el subsidio no debería canalizarse por medio de las empresas distribuidoras o importadoras de combustibles, sino entregarse al usuario final a través de una plataforma digital.

El mecanismo registraría la cantidad de galones adquiridos por cada consumidor y, sobre esa base, calcularía el reintegro correspondiente.

Durante una conferencia de prensa, los legisladores Luis Aguirre, jefe del bloque legislativo CABAL; Kevyn Escobar, vocal de Comisión Permanente; Julio López, quinto secretario de Junta Directiva; y otros integrantes de esa bancada explicaron que el objetivo es devolver parte del dinero directamente a los usuarios mediante un sistema de registro sencillo.

PUBLICIDAD

El Congreso abrió el debate sobre subsidio a combustibles con propuestas alternas de CABAL, VIVA y RAÍCES frente a la iniciativa 6801 del Ejecutivo. (Congreso de la República)

CABAL propuso que el subsidio se acredite al usuario registrado

El diputado Julio Héctor Estrada presentó la iniciativa de CABAL para que el beneficio sea entregado directamente a los consumidores mediante una plataforma digital. El registro, según explicó, requeriría Documento Personal de Identificación, licencia de conducir y número de placa.

El beneficio podría recibirse por medio de una billetera electrónica o por mensaje de texto. Estrada indicó que el esquema prevé Q12 por galón de diésel y Q5 por galón de gasolina, con topes mensuales diferenciados por tipo de vehículo.

Como ejemplo, detalló que las motocicletas tendrían un máximo de 15 galones al mes y los vehículos particulares podrían recibir el apoyo hasta por 45 galones mensuales. También sostuvo que el propósito es que “el ciudadano sea el fiscalizador” del subsidio y que exista un mecanismo transparente para verificar quién recibe el beneficio.

PUBLICIDAD

La propuesta mantiene un financiamiento similar al planteado por el Ejecutivo, aunque excluye recortes presupuestarios a algunas entidades. También fija una vigencia de cuatro meses y contempla la posibilidad de suspender el apoyo si bajan los precios internacionales.

VIVA planteó aumentar el apoyo a gasolinas con una suspensión temporal de impuestos

La bancada VIVA presentó una iniciativa distinta: conservar el subsidio de Q12 por galón de diésel, pero elevar a Q10 por galón el beneficio para gasolina regular y superior. Para alcanzar ese monto, el proyecto propone suspender temporalmente el 100 % del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a la Distribución del Petróleo aplicados a los combustibles.

La diferencia sería cubierta con un aporte extraordinario del Estado financiado con espacios presupuestarios identificados por el Ministerio de Finanzas Públicas. Los diputados de esa bancada argumentaron que el apoyo debe concentrarse en motociclistas y propietarios de vehículos particulares, a quienes identifican como la mayor parte del parque vehicular del país.

PUBLICIDAD

La bancada RAÍCES también presentó una iniciativa para sustituir el esquema de subsidio en la cadena de importación por un apoyo económico directo a los consumidores finales. Su proyecto fija un subsidio de Q10 por galón para gasolina regular, gasolina superior y diésel durante tres meses.

Ese beneficio sería acreditado mediante una plataforma electrónica administrada por el Ministerio de Energía y Minas e interconectada con la Superintendencia de Administración Tributaria, el Registro Fiscal de Vehículos y el sistema de Factura Electrónica en Línea. El plan limita el apoyo a personas individuales propietarias o usuarias de motocicletas de hasta 125 centímetros cúbicos y vehículos particulares de hasta 2 mil centímetros cúbicos, con un máximo de 40 galones mensuales por beneficiario.

PUBLICIDAD

La iniciativa de RAÍCES conserva una fuente de financiamiento similar a la del Ejecutivo. El texto prevé una reducción de Q474 millones al presupuesto de varias instituciones, una ampliación presupuestaria de Q1 mil 754 millones y readecuaciones por Q1 mil 726 millones, para integrar un fondo de hasta Q3 mil 480 millones destinado al subsidio.