Nicaragua

Acciones de resistencia cívica y social frente al régimen en Nicaragua: estrategias, actores y desafíos

Organizaciones y movimientos sociales despliegan mecanismos de denuncia y auditoría para desafiar el control del régimen, mientras la presión internacional sostiene la visibilidad de la crisis política y de derechos humanos

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Dentro de Nicaragua, la oposición sostiene acciones de desobediencia civil, auditoría social y denuncias pese a la vigilancia y la represión. (Imagen Ilustrativa de Infobae)
Dentro de Nicaragua, la oposición sostiene acciones de desobediencia civil, auditoría social y denuncias pese a la vigilancia y la represión. (Imagen Ilustrativa de Infobae)

La sociedad nicaragüense ha desplegado un repertorio diverso de acciones de resistencia cívica dentro y fuera del país ante el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, según explica el último documento publicado por el Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM).

Estas iniciativas han persistido desde abril de 2018, cuando la represión marcó un punto de quiebre y dio paso a una nueva etapa de movilización social y política.

De acuerdo con CETCAM, organizaciones de víctimas, familiares de personas prisioneras políticas, organismos de derechos humanos y movimientos sociales han llevado a cabo un trabajo sistemático de registro, denuncia e incidencia ante instancias internacionales.

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Entre los espacios clave se encuentran la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Estas gestiones han contribuido a los reportes del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) y visibilizado la situación de las comunidades indígenas, tanto las que permanecen en el país como las desplazadas por la violencia y la persecución.

Organizaciones de víctimas, familiares de presos políticos y organismos de derechos humanos llevaron denuncias sobre Nicaragua ante la CIDH, la Corte IDH y la ONU. (Cortesía: Despacho 505)
Organizaciones de víctimas, familiares de presos políticos y organismos de derechos humanos llevaron denuncias sobre Nicaragua ante la CIDH, la Corte IDH y la ONU. (Cortesía: Despacho 505)

Presión internacional y resistencia interna: estrategias contra el régimen

Por su parte, grupos de la diáspora y líderes exiliados han incidido en el Congreso y el Departamento de Estado de Estados Unidos y en la Unión Europea, logrando que el tema de Nicaragua se mantenga en la agenda internacional.

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Estas acciones han dado lugar a sanciones a funcionarios del régimen y resoluciones de condena, así como denuncias ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por violaciones a los derechos laborales. Además, se han realizado gestiones ante el Sistema de Integración Centroamericano (SICA) para frenar los intentos del régimen de imponer sus intereses en organismos multilaterales.

Dentro del país, CETCAM señala que la resistencia adopta formas cotidianas y menos visibles. Ejercicios de auditoría social sobre corrupción, economía y política, así como pequeños actos individuales de desobediencia civil, expresan el descontento social a pesar de la vigilancia y la represión. El cerco informativo impuesto por el régimen no ha impedido que medios independientes y periodistas en el exilio mantengan un flujo de información crítica que refuerza la labor de los opositores.

Una mujer escribe en una computadora portátil que muestra la palabra "DICTADURA", mientras un hombre y una mujer con cabello oscuro la miran.
Periodistas exiliados y defensoras de derechos informan a la ciudadanía y fortalecen la democracia en Nicaragua, pese a la censura del régimen Ortega-Murillo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El espectro de la resistencia incluye iniciativas de memoria histórica, formación de liderazgos, pensamiento crítico, ayuda humanitaria y acompañamiento a exiliados y desplazados. Grupos de mujeres defensoras de derechos y redes feministas han jugado un papel destacado en la articulación de campañas e incidencia internacional.

CETCAM sostiene que, a pesar de la represión, la oposición nicaragüense no ha logrado una coordinación plena. Existe duplicidad de esfuerzos y competencia entre organizaciones, aunque se han producido avances en la búsqueda de consensos en momentos clave, como la reciente Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Panamá. El compromiso sostenido de actores sociales y políticos ha permitido que, en un contexto adverso, la esperanza y la resistencia por el cambio se mantengan presentes.

Persisten desafíos, especialmente en superar las lógicas de competencia y construir sinergias efectivas, pero todas las acciones suman en la búsqueda de una transición democrática.

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