Sin rodeos: Así fue el partido del árbitro salvadoreño Iván Bartón en la semifinal del mundial 2026

Iván Bartón recibe el reclamo del atacante francés, Ousmane Dembélé. El árbitro se convirtió en el primer centroamericano en dirigir una semifinal del mundo. (Infobae Centroamérica/ Florencia Tan Jun / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
La cuarteta arbitral fue encabezada por los salvadoreños Iván Bartón y su asistente, David Morán (a la derecha). (Infobae Centroamérica/ David Ramos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
La primer acción polémica del partido fue la falta del francés Lucas Digne sobre Lamine Yamal con la cual se sancionó con acción penal. En la foto, David Morán recibe la protesta del defensor francés Digne. (Infobae Centroamérica/ Shaun Botterill / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
En constantes situaciones, los jugadores franceses rodeaban a Barton para reclamar por sus decisiones arbitrales. (Infobae Centroamérica/ CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Barton dialoga con Kylian Mbappe (C), Aymeric Laporte (I) y Fabian Ruiz (D), quien dirigió con rigurosidad cada situación del encuentro. (Infobae Centroamérica/ MAURO PIMENTEL / AFP)
Barton ganó popularidad en este mundial debido a las altas calificaciones positivas en cada encuentro dirigido. Fue el primero en aplicar la "Ley Vinicius-Prestianni" expulsando a un jugador de Paraguay por taparse la boca. (Infobae Centroamérica/EFE/EPA/ALBERT PENA)
Distintos especialistas han resaltado el carácter de Barton ante situaciones de reclamos de jugadores a pesar del peso que puedan tener. (Infobae Centroamérica/ Odd ANDERSEN / AFP)
El técnico de Francia, Didier Deschamps criticó la actuación del arbitraje salvadoreño por pitar acciones desfavorables para ellos. (Infobae Centroamérica/ Odd ANDERSEN / AFP)
"El árbitro salvadoreño ha controlado el partido de inicio a fin" es una de las aseveraciones que se hace sobre la actuación del arbitraje. (Infobae Centroamérica/ FRANCK FIFE / AFP)
Barton no temió sacar la tarjeta amarilla a la máxima estrella de Francia, Kylian Mbappé, por una falta al portero de España, Unai Simón. (Infobae Centroamérica/ Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Lamine Yamal discute el fuera de lugar en su acción de gol, sancionado por Iván Barton. (Infobae Centroamérica/ Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)