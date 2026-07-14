Sin rodeos: Así fue el partido del árbitro salvadoreño Iván Bartón en la semifinal del mundial 2026

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A prisión, hombre acusado en Panamá de violencia doméstica en perjuicio de su madre Las agresiones, especialmente en contra de personas mayores y mujeres, continúan representando un problema de salud pública y seguridad

Autoridades hondureñas alertan que la violencia obliga a docentes a abandonar sus comunidades El magisterio se mantiene entre los sectores más afectados por el desplazamiento forzado interno, una problemática impulsada por amenazas, extorsiones y otros hechos