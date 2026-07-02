Nicaragua: El régimen Ortega-Murillo acusado de genocidio y expulsión del pueblo Miskito en la Costa Caribe

La Costa Caribe de Nicaragua enfrenta una crisis de despojo y violencia contra el pueblo Miskito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Costa Caribe de Nicaragua se ha convertido en el epicentro de una crisis de despojo y violencia dirigida contra el pueblo Miskito de parte del régimen.

Así lo asegura Anexa Alfred, presidenta defensora de los pueblos indígenas y del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas (ONU), en una entrevista con Agenda Propia Nicaragua.

Desde el año 2014, bajo la dictadura Ortega y Murillo se impulsa una política de ocupación que facilita la entrada de militares, ganaderos y empresas mineras en territorios indígenas.

Este proceso ha dejado un saldo de masacres anuales documentadas desde 2021 y el desplazamiento forzado de comunidades completas, principalmente miskitas.

La defensora sostuvo que la ocupación de tierras en la Costa Caribe responde a un plan por parte del régimen nicaragüense.

Las concesiones mineras crecieron sobre territorios ancestrales del pueblo Miskito y otorgaron permisos a empresas en la Costa Caribe de Nicaragua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Desde el 2014, se vino denunciando todas las violaciones en torno a la ocupación de tierra como una política del Estado, encabezada por la dictadura sandinista de Ortega y Murillo.

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Nunca hubo esa intención de reconocer ese derecho a la propiedad, sobre todo el derecho a poder vivir como históricamente lo hemos hecho, basados en nuestra propia cosmovisión”, señaló la defensora.

La situación del pueblo Miskito no se reduce a disputas locales. Según la abogada, detrás de la invasión de tierras se encuentran militares y exmilitares que han ocupado grandes extensiones para transformarlas en áreas de ganadería y minería.

“Son militares los que están detrás de eso, exmilitares que están tomando grandes cantidades de tierra para cambiar el uso de la tierra para la producción de ganadería.

Pero otro factor importante ha sido la minería. El tema de la minería ha llamado mucho la atención y hay mucha gente que llega con otra forma de vida, con otra visión y ha cambiado la forma cultural de los pueblos”, agregó la defensora.

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Concesiones mineras y desplazamiento en territorios indígenas de Nicaragua

Anexa señala que las concesiones mineras sobre territorios miskitos han crecido en los últimos años, otorgando permisos a empresas que operan sobre tierras ancestrales. “Han habido masacres completas de comunidades y año tras año, en el 2021, en el 2022, en el 2023, que obligó a muchas familias a abandonar comunidades completas”, relató ante el citado medio.

“La invasión masiva no es solo de personas naturales, también hablamos de personas jurídicas y lo podemos ver más en los últimos años en todas las concesiones mineras que se están otorgando dentro de los territorios. Nosotros hemos dicho siempre desde la Plataforma de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, lo que se vive es un genocidio en la Costa Caribe de Nicaragua”, afirmó la defensora.

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La defensora destacó que las mujeres miskitas resultan particularmente vulnerables ante la violencia estructural. “Muchas familias desplazadas hacia Costa Rica se enfrentan a barreras, como la lingüística. Las mujeres miskitas se van con sus hijos por salvar su vida e integridad, enfrentándose con otro tipo de violencia”.

Las mujeres miskitas quedaron entre las más expuestas dentro de la violencia estructural que afecta a la Costa Caribe de Nicaragua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pueblo Miskito continúa exigiendo protección y respeto a sus derechos territoriales frente al avance de la ganadería, la minería y la violencia impulsada por el régimen de Ortega-Murillo.