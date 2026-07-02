Nicaragua

Hija de Alexis Argüello reitera que el boxeador fue asesinado y apunta contra al régimen de Ortega

La denuncia, difundida desde Estados Unidos en redes sociales, contradice la conclusión policial de 2009 y pide revisar imágenes de la autopsia; mientras el régimen rindió un tributo al tricampeón mundial, a 17 años de su muerte

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Imagen de Archivo del extricampeón mundial de boxeo Alexis Argüello (1952-2009). EFE/David de la Paz/Archivo
Imagen de Archivo del extricampeón mundial de boxeo Alexis Argüello (1952-2009). EFE/David de la Paz/Archivo

El régimen de Nicaragua rindió tributo este miércoles a Alexis Argüello, el tricampeón mundial de boxeo y exalcalde de Managua, al cumplirse 17 años de su muerte. Las actividades oficiales, organizadas por el Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), incluyeron actos conmemorativos en la capital y en el municipio de Ticuantepe, donde reposan los restos del deportista. El homenaje se produce en un contexto de cuestionamientos de la familia sobre las circunstancias del deceso, que las autoridades atribuyen a un suicidio, mientras que una de sus hijas sostiene que fue víctima de un asesinato.

Funcionarios del Gobierno de Nicaragua, atletas, miembros del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y representantes de organizaciones deportivas depositaron ofrendas florales en la tumba de Argüello, situada en el cementerio de Ticuantepe, a unos 12 kilómetros al sur de Managua. Otro grupo se congregó en la Plaza de las Victorias, donde se erige un monumento en honor al considerado mejor deportista en la historia del país, según informó la agencia EFE.

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El aniversario se desarrolló en ausencia de los hijos mayores del deportista, quienes se han mantenido alejados de los actos públicos organizados por el régimen. Dora Argüello, hija del excampeón y residente en Estados Unidos, reiteró esta semana su denuncia en redes sociales y responsabilizó a la cúpula sandinista de haber ordenado la muerte de su padre hace 17 años. Según sus declaraciones recogidas por EFE, la hija sostiene que el boxeador planeaba renunciar a la alcaldía de Managua debido a discrepancias con la dirigencia del FSLN.

En el acto central, Maurice Ortega Murillo, hijo de Daniel Ortega y Rosario Murillo, intervino en representación del régimen. “Es un honor, un orgullo, poder participar en este acto en conmemoración del tránsito a la inmortalidad de nuestro tricampeón del mundo Alexis Argüello”, expresó Ortega Murillo, según la información recogida por EFE. De acuerdo con el funcionario, Argüello representa “nuestro orgullo nacional, digno ejemplo de esa valentía y de ese heroísmo”, al tiempo que destacó su legado tanto en el boxeo internacional como en la política local.

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ARCHIVO - En esta fotografía de archivo del 5 de septiembre de 2018, Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, dirigen un mitin en Managua, Nicaragua. (AP Foto/Alfredo Zuniga, Archivo)
ARCHIVO - En esta fotografía de archivo del 5 de septiembre de 2018, Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, dirigen un mitin en Managua, Nicaragua. (AP Foto/Alfredo Zuniga, Archivo)

La denuncia de la familia del tricampeón

“Los sandinistas mandaron a asesinar a mi papá hace 17 años y siguen con sus Orden Municipal Alexis Argüello, pero, por el otro lado, siguen haciéndose los pendejos en no esclarecer el crimen contra mi papá. ¿Quién no sabe que los sandinistas así son: matan, te mandan flores y hasta te llegan a dar el pésame?”, escribió Dora Argüello en sus redes sociales, según citó EFE. También solicitó que se revisen las fotografías de la autopsia y se esclarezca el hecho.

La versión oficial, según las investigaciones divulgadas por la Policía de Nicaragua, sostiene que Argüello se quitó la vida la madrugada del 1 de julio de 2009 en su residencia, producto de un disparo en el pecho con una pistola de calibre 9 milímetros. La familia nunca ha aceptado este dictamen y solicita una investigación independiente.

Argüello, apodado “el Caballero del Ring” y “el Flaco Explosivo”, se convirtió en un referente del deporte nicaragüense tras conquistar títulos mundiales en tres categorías diferentes. A lo largo de su carrera, disputó 90 peleas, de las cuales ganó 82, 65 por nocaut, y sufrió 8 derrotas. En 1982, aspiró a un cuarto título mundial, pero perdió frente al estadounidense Aaron Pryor en la división de las 140 libras (63 kilos).

Nicaragua celebrará velada de boxeo en medio del coronavirus
Imagen de archivo de referencia sobre el boxeo en Nicaragua. (Foto de EFE)

Su etapa política y la polémica por su muerte

El rol de Argüello trascendió el ámbito deportivo. En 2008 fue electo alcalde de Managua bajo la bandera del FSLN, aunque su relación con la cúpula partidaria se tensó durante su gestión. Su muerte, ocurrida un año después de asumir el cargo, ha estado marcada por la polémica y el reclamo constante de sus familiares, quienes insisten en que el caso sigue sin esclarecerse plenamente.

EFE detalló que el homenaje incluyó la entrega de distinciones deportivas y mensajes de reconocimiento a la trayectoria del tricampeón. El evento reunió a diversas figuras del deporte y la política nacional.

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