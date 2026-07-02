Fuerzas Armadas de Honduras destruyen 125 mil arbustos de coca en zona protegida

Según las autoridades, los cultivos ilegales ocupaban unas 25 manzanas de terreno destinadas a la producción de materia prima para narcóticos. Durante la intervención fueron localizadas y destruidas tres instalaciones artesanales utilizadas para el procesamiento de droga. (Foto: Fuerzas Armadas de Honduras)

Las Fuerzas Armadas de Honduras (FF. AA.), en coordinación con la fiscalía, asestaron un nuevo golpe a las estructuras dedicadas al narcotráfico al erradicar diez plantaciones de hoja de coca que albergaban más de 125,500 arbustos, durante un operativo desarrollado en el sector montañoso del Parque Nacional Botaderos, en el municipio de Tocoa, departamento de Colón.

La operación fue ejecutada por equipos de operaciones especiales de la Fuerza Naval de Honduras, quienes intervinieron una zona que permanecía bajo control de las autoridades desde marzo de este año, como parte de las acciones permanentes para combatir la producción de drogas en el territorio nacional.

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Según informó el portavoz de las Fuerzas Armadas, capitán Mario Rivera, los cultivos ilegales ocupaban aproximadamente 25 manzanas de terreno y eran utilizados para producir la materia prima destinada a la elaboración de sustancias ilícitas.

Las Fuerzas Armadas erradicaron diez plantaciones de hoja de coca con más de 125,500 arbustos en el Parque Nacional Botaderos, en Tocoa, Colón. El operativo fue ejecutado por equipos de la Fuerza Naval en coordinación con el Ministerio Público. (Foto: Fuerzas Armadas de Honduras)

Destruyen narcolaboratorios clandestinos

Durante las labores de inspección, las autoridades también localizaron y destruyeron tres instalaciones artesanalesutilizadas para el procesamiento de droga.

En estos sitios fueron encontrados precursores químicos, insumos empleados en la fabricación de narcóticos, por lo que las estructuras fueron desmanteladas como parte del procedimiento coordinado entre las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público.

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Las autoridades señalaron que este tipo de instalaciones representan un componente clave dentro de las redes del narcotráfico, ya que permiten transformar la materia prima obtenida en las plantaciones en productos destinados al mercado ilegal.

También eliminan cultivo de marihuana

Como parte del mismo operativo, los equipos antidrogas localizaron una plantación de marihuana de aproximadamente tres manzanas de extensión, donde fueron contabilizadas alrededor de 11,000 plantas.

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El cultivo de marihuana ocupaba unas tres manzanas de terreno en la zona montañosa de Colón. Las autoridades informaron que durante 2026 han asegurado 36 plantaciones de hoja de coca en distintas regiones del país. (Foto: Fuerzas Armadas de Honduras)

El cultivo también fue destruido por las autoridades, quienes mantienen operaciones permanentes en zonas montañosas consideradas estratégicas para las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.

Las Fuerzas Armadas indicaron que estos operativos buscan reducir la capacidad de producción de drogas mediante la destrucción tanto de los cultivos como de la infraestructura utilizada para su procesamiento.

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Más de medio millón de arbustos asegurados en 2026

El capitán Mario Rivera informó que, durante lo que va de 2026, las fuerzas de seguridad han asegurado 36 plantaciones de hoja de coca, equivalentes a aproximadamente 575,000 arbustos.

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Asimismo, detalló que en ese mismo período se han destruido diez instalaciones artesanales vinculadas al procesamiento de narcóticos, como parte de la estrategia nacional para debilitar las estructuras criminales.

En los narcolaboratorios se encontraron precursores químicos empleados en la elaboración de sustancias ilícitas. Las fuerzas de seguridad también eliminaron una plantación de marihuana con aproximadamente 11,000 plantas. (Foto: Fuerzas Armadas de Honduras)

Las acciones de combate al narcotráfico continúan desarrollándose en los departamentos de Colón, Atlántida, Yoro, Olancho, Santa Bárbara y El Paraíso, considerados por las autoridades como zonas donde organizaciones delictivas intentan establecer cultivos ilícitos y centros de procesamiento.

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Las Fuerzas Armadas reiteraron que mantendrán los operativos conjuntos con el Ministerio Público para localizar y destruir plantaciones ilegales, así como para impedir que estas estructuras continúen operando en diferentes regiones del país.