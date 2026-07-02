Hondureño finge su secuestro para exigir unos 2,287 USD a su hermana en EE.UU.

Los agentes hallaron al ciudadano sano y salvo en un hotel del barrio San José, en Morazán, Yoro, y descartaron un secuestro real.

Un presunto autosecuestro movilizó a la Policía Nacional en Yoro: un hombre fue hallado sano y salvo en un hotel tras una denuncia por secuestro y, según la investigación, habría fingido su desaparición para exigir 600 mil lempiras - unos 2,287.07 USD - a un familiar en Estados Unidos.

La operación fue ejecutada por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), a través de la Unidad Nacional Antisecuestros, luego de que familiares denunciaran la aparente desaparición del ciudadano y alertaran sobre amenazas recibidas mediante mensajes enviados por WhatsApp.

Según las investigaciones preliminares, la hermana del supuesto secuestrado comenzó a recibir comunicaciones en las que desconocidos exigían el pago de 600 mil lempiras para liberar con vida a su familiar. Los mensajes advertían que, de no realizar el depósito en un plazo de 24 horas, atentarían contra su vida.

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Encontrado cómodo en un hotel

Los agentes especializados activaron los protocolos de búsqueda e iniciaron labores de inteligencia para verificar la información y establecer el paradero de la presunta víctima.

Las diligencias permitieron ubicar al ciudadano hospedado en un hotel del barrio San José, en el municipio de Morazán, departamento de Yoro, y descartaron que hubiera sido privado de su libertad.

De acuerdo con la DPI, los elementos recopilados durante la investigación apuntan a que el propio hombre habría planificado la falsa desaparición con el propósito de engañar a sus familiares y obtener de manera ilícita el dinero solicitado como supuesto rescate.

La Policía Nacional remitió al implicado por simulación de infracción inexistente, luego de concluir diligencias que establecieron que no hubo privación de libertad y evitaron que la familia transfiriera el dinero exigido.

Con la localización del ciudadano también se evitó que la familia realizara el pago exigido, ya que las investigaciones permitieron determinar que nunca existió un secuestro real.

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Tras concluir las primeras diligencias, el sospechoso fue remitido al Ministerio Público por su presunta responsabilidad en el delito de simulación de infracción inexistente, contemplado en la legislación penal hondureña.

Casos similares en Honduras

Aunque estos casos no son frecuentes en comparación con los secuestros reales, las autoridades reconocen que el denominado autosecuestro se ha convertido en una modalidad de fraude que obliga a movilizar recursos humanos y logísticos especializados para esclarecer denuncias que resultan falsas.

En los últimos años, la Unidad Nacional Antisecuestros ha documentado varios casos similares. En febrero de 2025, un joven fue localizado en San Pedro Sula luego de fingir su secuestro para exigir 80 mil lempiras a sus familiares con el fin de pagar deudas personales. La investigación descartó el plagio y confirmó que todo había sido planificado por la supuesta víctima.

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Ese mismo año, las autoridades también capturaron a un hombre de 64 años que simuló haber sido secuestrado para solicitar 100 mil lempiras a sus familiares y utilizar el dinero para abandonar su hogar junto a una mujer.

La Policía Nacional advirtió que el autosecuestro es una modalidad de fraude en Honduras que obliga a destinar recursos humanos, inteligencia y tecnología a denuncias falsas.

En otro expediente, el Ministerio Público logró que dos hombres fueran enviados a proceso judicial luego de comprobar que ambos fingieron haber sido secuestrados con el objetivo de obtener dinero de sus familiares. Uno pretendía recaudar 15 mil lempiras para solventar necesidades personales, mientras que el otro buscaba obtener una suma mayor mediante el mismo mecanismo.

La DPI también informó en febrero de este año sobre la captura de un empleado que simuló haber sido víctima de un secuestro después de presuntamente desviar 500 mil lempiras de la empresa donde laboraba, con el objetivo de justificar su desaparición y evadir responsabilidades legales.

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Qué recomiendan las autoridades

La Policía Nacional recordó que cada denuncia de secuestro activa protocolos especializados que implican la movilización de investigadores, equipos de inteligencia y recursos tecnológicos, por lo que la simulación de estos delitos no solo constituye una conducta sancionada por la ley, sino que también desvía capacidades operativas que podrían destinarse a atender casos reales.

Las autoridades exhortaron a la población a denunciar de inmediato cualquier amenaza o supuesto secuestro y evitar depósitos o transferencias de dinero sin que previamente las unidades especializadas hayan verificado la autenticidad de los hechos.