El Salvador

Diputados para la diáspora salvadoreña: cinco preguntas clave para una representación real

La nueva zona electoral 15 cambia el mapa del sufragio en el exterior y abre una variedad de preguntas. La Asociación Agenda Migrante El Salvador lleva el debate hacia controles, cercanía y transparencia

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Desde 2027, seis legisladores representarán directamente a los salvadoreños que residen en el exterior, defendiendo sus intereses en la Asamblea Legislativa. (Cortesía: Asamblea Legislativa)
Desde 2027, seis legisladores representarán directamente a los salvadoreños que residen en el exterior, defendiendo sus intereses en la Asamblea Legislativa. (Cortesía: Asamblea Legislativa)

Por primera vez, los salvadoreños residentes en el exterior podrán elegir a diputados específicos que representen sus intereses en la Asamblea Legislativa. Este cambio, respaldado por reformas al Código Electoral, la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Exterior y la Ley de Partidos Políticos, marca un hito en la historia política de El Salvador. La aprobación de estas enmiendas introduce la circunscripción 15, una zona electoral dedicada exclusivamente a la diáspora salvadoreña.

La creación de esta circunscripción permitirá que, a partir de 2027, seis legisladores defiendan de manera directa los intereses de los ciudadanos salvadoreños que viven fuera de las fronteras nacionales.

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Según la Asociación Agenda Migrante El Salvador (AAMES), este paso abre un debate necesario sobre el perfil, obligaciones y mecanismos de rendición de cuentas de quienes buscarán ese respaldo ciudadano.

Preguntas clave de la diáspora salvadoreña para quienes aspiren a representarlos

AAMES plantea cinco interrogantes fundamentales que deberían responder los futuros aspirantes. La primera pregunta apunta a un aspecto logístico y simbólico: “¿Dónde fijará su residencia si resulta electo?”. El lugar de residencia del diputado resulta esencial, ya que determina su nivel de inserción y cercanía con las realidades cotidianas de los migrantes. La organización señala que la representación debe reflejar la vida y los desafíos de quienes viven en el exterior, no solo en El Salvador.

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Escritorio de madera con panel luminoso Diáspora, tableta electrónica, botella de agua, silla de oficina y pared de madera.
La Asociación Agenda Migrante El Salvador plantea interrogantes sobre residencia, comunicación y transparencia para los futuros candidatos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En segundo lugar, la asociación interroga a los futuros candidatos sobre su compromiso comunicativo: “¿Cómo mantendrá comunicación permanente con los salvadoreños en Estados Unidos, Canadá, Europa y otros países?”. La diáspora salvadoreña se encuentra dispersa en diferentes regiones del mundo y enfrenta retos diversos. Mantener un canal abierto, fluido y constante de comunicación será esencial para garantizar una representación activa y genuina.

El tercer punto se refiere a los servicios que los legisladores ofrecerán: “¿Impulsará oficinas de atención para la diáspora?”. La puesta en marcha de espacios físicos o virtuales de atención permitiría que los migrantes reciban orientación, acompañamiento y soluciones a sus problemas específicos. Según AAMES, la existencia de estas oficinas contribuiría a fortalecer el vínculo entre los representantes y las comunidades, además de facilitar la gestión de trámites y el acceso a información relevante.

Otro aspecto crítico, destacando por la asociación, corresponde a la transparencia y la rendición de cuentas. “¿Presentará informes periódicos a las comunidades migrantes?” es la cuarta pregunta que destaca la organización. La presentación de reportes periódicos permitiría a los electores evaluar el desempeño de sus representantes y exigir resultados. La transparencia, afirman desde AAMES, es la base de la confianza y la legitimidad democrática.

Seis manos levantadas, con piel de distintos tonos. Al fondo, la bandera y el escudo de El Salvador, junto a mobiliario de una sala de reuniones.
La creación de oficinas de atención para migrantes y la rendición de cuentas serán claves para una representación efectiva, según la asociación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Finalmente, la agenda ciudadana de la organización exige respuestas sobre la participación directa de la diáspora en la legislación: “¿Qué mecanismos propondrá para que la diáspora participe en la elaboración de iniciativas de ley?”. Para la asociación, la inclusión efectiva de los migrantes en la toma de decisiones legislativas fortalecería la democracia salvadoreña y permitiría que las leyes respondan a las verdaderas necesidades de quienes residen fuera del país.

La iniciativa de la Asociación no busca apoyar o cuestionar a ningún candidato. Su objetivo, según han hecho público, es promover una discusión amplia, crítica y constructiva sobre el tipo de representación que requiere la diáspora.

“No se trata de apoyar o cuestionar a ningún candidato. Se trata de promover una representación cercana, transparente y comprometida con millones de salvadoreños que continúan aportando al desarrollo del país desde el exterior”, señala la organización.

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