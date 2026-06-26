Irán insiste en querer controlar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz tras el choque de un barco cerca de Omán

Se observan embarcaciones en el estrecho de Ormuz, vistas desde Musandam, Omán. REUTERS/Stringer/File Photo

Teherán reafirmó el viernes su derecho a controlar el transporte marítimo en el Estrecho de Ormuz y advirtió a los estados del Golfo que no se aliaran con Estados Unidos, un día después de que un ataque a un barco cerca de Omán puso de relieve la fragilidad de un acuerdo preliminar para poner fin a la guerra con Irán.

Irán estaba respondiendo a lo que llamó una declaración conjunta “intervencionista, irresponsable y provocadora” de Estados Unidos y seis estados del Golfo que rechazaron la insistencia de Irán de que podría cobrar peajes a los buques que transiten por el estrecho.

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“No se puede garantizar un paso seguro a través del Estrecho de Ormuz mediante acuerdos ambiguos, rutas paralelas o una toma de decisiones que no tenga en cuenta el papel de Irán como Estado costero”, dijo el viceministro de Asuntos Exteriores, Kazem Gharibabadi, en X.

Subrayando los riesgos que enfrenta el transporte marítimo, la televisión estatal iraní informó más tarde que tres petroleros extranjeros que intentaban lo que llamó un “paso no autorizado” del estrecho fueron rechazados después de una advertencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. No dio más detalles.

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Los precios del petróleo cayeron más de un 3% el viernes, camino de fuertes pérdidas semanales a pesar de las interpretaciones contradictorias del acuerdo interino de la semana pasada entre Irán y Estados Unidos y una desaceleración en el tráfico a través del estrecho, por donde normalmente pasa una quinta parte de los suministros mundiales de petróleo y gas natural licuado.

Saudi Aramco reanudó las cargas de crudo el viernes en su terminal de Ras Tanura en el Golfo, el puerto petrolero más grande del mundo, después de una interrupción de casi cuatro meses, según mostraron los datos de envío.

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, al finalizar una gira por el Golfo para tranquilizar a los nerviosos aliados regionales sobre el pacto interino, dijo a los periodistas el jueves que si Irán amenazaba o bloqueaba barcos en el estrecho, “vamos a tener un problema”.

En su declaración conjunta, Rubio y el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) pidieron una “navegación libre, incondicional y sin restricciones” en el estrecho sin peajes ni “intentos de afirmar el control”, y dijeron que una paz duradera debe abordar los misiles balísticos, los drones y el apoyo a grupos proxy de Irán.

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio

IRÁN ADVIERTE CONTRA ‘POLÍTICAS HOSTILES E INTERVENCIONISTAS’

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán respondió el viernes diciendo que la presencia militar estadounidense en el Golfo era la fuente de inseguridad y división regional, y que el estrecho debería ser gobernado por Irán y Omán de acuerdo con los términos del acuerdo interino.

“Advertimos contra la continuación de políticas hostiles e intervencionistas en la región”, afirmó.

Teherán tomó el control efectivo de la vía fluvial después de que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero desencadenaran la guerra, interrumpiendo los flujos de petróleo y sacudiendo los mercados energéticos mundiales y la economía en general.

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Ali Akbar Velayati, principal asesor del líder supremo de Irán, emitió una advertencia a los aliados de Washington en el Golfo.

“La estabilidad de los estados árabes del Golfo Pérsico está en deuda con la gestión centenaria del Estrecho de Ormuz por parte de Irán... su supervivencia estratégica está a merced de la tolerancia de Teherán”, dijo Velayati en X.

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Evergreen Marine (2603.TW) de Taiwán dijo anteriormente el viernes que su barco Ever Lovely, con bandera de Singapur, había sido golpeado cerca de Omán el jueves por un “objeto desconocido” mientras se encontraba en una ruta recomendada por la agencia naval británica UKMTO.

Nadie resultó herido en el incidente y el barco reanudó posteriormente su viaje fuera del estrecho.

Dos funcionarios estadounidenses dijeron a Reuters que Irán había disparado contra el barco. La Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico de Irán, establecida por Teherán para gestionar las solicitudes de barcos para viajar a través del estrecho, dijo que el paso a través de rutas no autorizadas sería “responsabilidad del propietario, operador y comandante del barco”.

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No hubo comentarios inmediatos del gobierno de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este mes que si Irán no cumplía el acuerdo provisional, incluida la reapertura del estrecho, Estados Unidos probablemente volvería a bombardear el país.

El presidente estadounidense Donald Trump habla mientras organiza una cena con agricultores en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE.UU., el 25 de junio de 2026. REUTERS/Evan Vucci

LÍBANO, INSPECCIONES NUCLEARES, ENTRE PUNTOS DE CONTENCIÓN

Además de la cuestión del control del estrecho, persisten desacuerdos sobre otros elementos del acuerdo marco de alto el fuego, incluidos los incentivos financieros para Irán, las inspecciones nucleares y la guerra paralela de Israel en el Líbano.

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El acuerdo ha establecido 60 días de conversaciones para abordar cuestiones más espinosas, incluido el programa nuclear de Irán.

En Estados Unidos, la guerra pesa mucho sobre Trump antes de las elecciones de mitad de período de noviembre que determinarán el control del Congreso.

La Organización Marítima Internacional, una agencia de la ONU, detuvo temporalmente su operación para escoltar barcos a través del Estrecho de Ormuz después del incidente de Omán.

La OMI y Omán anunciaron esta semana una nueva ruta sur a través del estrecho para evacuar a cientos de barcos varados por la guerra, lo que enfureció a Teherán.

El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, dijo el viernes que tres barcos surcoreanos abandonarían el estrecho durante el fin de semana después de que el Ministerio de Océanos informara que ocho barcos surcoreanos más habían salido.

Dos buques de crudo muy grandes controlados por Bahri, la rama naviera de Arabia Saudita, fueron vistos cargando crudo en Ras Tanura, mientras otro esperaba cerca, según mostraron los datos de envío. Cada VLCC puede cargar 2 millones de barriles de petróleo.

Ras Tanura se encuentra en la costa saudí, al oeste del Estrecho de Ormuz. Solía ​​exportar más de 5 millones de barriles por día de crudo antes del conflicto.

(Con información de Reuters)