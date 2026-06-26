Más de 100 embarcaciones y 2.600 marineros salieron del estrecho de Ormuz en 72 horas

Embarcaciones atravesaron el estrecho desafiando las amenazas de Irán (REUTERS/Stringer/Archivo)

Unos 115 buques evacuados del estrecho de Ormuz desde el martes dejaron la zona junto con 2.500 marinos, en medio de la guerra entre Estados Unidos e Irán, informó el viernes Arsenio Domínguez, secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI).

Desde que la ONU activó el programa de paso seguro el martes, 115 buques y 2.500 marinos salieron del estrecho de Ormuz, según la actualización oficial divulgada el viernes. El balance corresponde a los últimos tres días y medio del operativo.

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Domínguez indicó que 115 buques “han evacuado en los últimos tres días y medio, lo que representa a unos 2.500 marinos que ya han salido con seguridad del estrecho de Ormuz”.

La actualización se conoció después de que la OMI suspendiera el jueves sus esfuerzos para evacuar a unos 600 barcos y 11.000 marinos, tras un ataque contra un buque en el golfo de Omán.

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El secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez, en una fotografía de archivo. EFE/ Bienvenido Velasco

La suspensión del operativo y el tránsito que continúa

El jefe del organismo marítimo de la ONU explicó que decidió pausar las evacuaciones tras consultas con algunos países, en particular de la región.

La medida afectó a tripulaciones que seguían atrapadas por la guerra entre Estados Unidos e Irán. Aun así, los buques continuaban el viernes por un paso no aprobado por Irán, según mostraban plataformas de seguimiento.

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Las rutas alternativas y el problema de las minas

La evacuación formal de las tripulaciones se realiza por dos rutas: una próxima a la costa de Omán y otra cercana a la costa de Irán.

Esos corredores no coinciden con el paso tradicional establecido por la OMI en 1968 dentro del dispositivo de separación del tráfico, creado para reducir el riesgo de colisiones en el estrecho de Ormuz.

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La ruta habitual no se usa por la presencia de minas en ese corredor de navegación.

En el memorando de entendimiento firmado la semana pasada entre Irán y Estados Unidos para poner fin a la guerra, Teherán se comprometió a retirar esas minas del área en 30 días.

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