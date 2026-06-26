Continúa el tráfico intenso en el estrecho de Ormuz pese a las advertencias de Irán

Barcos en el estrecho de Ormuz, vistos desde Musandam, Omán, el 26 de junio de 2026. REUTERS/Stringer

El tráfico marítimo en Ormuz bajó después del máximo del miércoles, pero siguió activo el jueves y el viernes, incluso por una ruta junto a la costa de Omán que Irán no autoriza. La continuidad de los cruces se mantuvo pese a que un portacontenedores con bandera de Singapur informó que un proyectil lo alcanzó el jueves en ese paso.

Sí, un número relevante de barcos siguió cruzando el estrecho de Ormuz pese a la presión de Irán y al ataque a un buque. La plataforma Kpler registró 42 buques de materias primas el jueves y otros 29 hasta la tarde del viernes, mientras parte del tránsito continuó por la ruta meridional junto a Omán, rechazada por Teherán.

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Kpler contabilizó 42 buques de materias primas el jueves, frente a 57 el miércoles. Entre ellos había petroleros, gaseros y cargueros de granel seco, como los de fertilizantes.

De esos 42 buques, 10 entraron en el golfo y 32 salieron. La mitad usó el paso meridional junto a la costa omaní.

Hasta la tarde del viernes, otros 29 buques de materias primas ya habían cruzado el estrecho. De ellos, 10 se dirigían al golfo y 19 salían.

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En ese grupo del viernes, 17 navegaron por la ruta de Omán. El flujo se sostuvo después de que un portacontenedores con bandera de Singapur informó que había sido alcanzado por un proyectil el jueves en ese mismo paso.

El panorama del estrecho visto desde Musandam, Omán (REUTERS/Stringer)

La disputa por las rutas autorizadas en el estrecho

La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó el jueves que Omán y la Organización Marítima Internacional (OMI) anunciaron el nuevo corredor sin consultar a Teherán. También advirtió a los buques contra el uso de esa vía.

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“Las únicas rutas de tránsito autorizadas a través del estrecho de Ormuz son las designadas por la República Islámica de Irán”, sostuvo el cuerpo iraní.

Desde el 15 de junio el tráfico por el estrecho ha aumentado de forma sostenida. El miércoles se confirmaron 70 cruces de todo tipo de embarcaciones, frente a unos 125 tránsitos en tiempos de paz.

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El paso concentra normalmente cerca de una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo y gas. Al mismo tiempo, siguen las negociaciones entre Irán y Estados Unidos para un arreglo de largo plazo.

Más tránsito no implica un regreso a la normalidad

La plataforma Marine Traffic registró alrededor de 15 petroleros y cargueros que cruzaron el estrecho entre las 14:10 GMT, cuando ocurrió el ataque, y la medianoche del jueves. Ese movimiento posterior mostró que el tránsito no se interrumpió por completo tras el incidente.

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El ataque al carguero obligó a suspender un programa para evacuar a unos 11.000 marinos que habían quedado varados por el cierre del estrecho, según la OMI. El secretario general de la OMI, Arsenio Dominguez, explicó: “He decidido pausar temporalmente la ejecución del plan de evacuación para volver a confirmar que siguen vigentes las garantías de seguridad necesarias para los buques de nuestra lista de evacuación y para todos los de la región”.

Richard Meade, editor jefe de Lloyd’s List, advirtió el viernes que el repunte del tráfico no equivale a una vuelta a la normalidad. “El repunte repentino del transporte marítimo por el estrecho de Ormuz ha sido recibido en algunos sectores como prueba de que la región vuelve a la normalidad. No es así”, señaló.

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La reapertura parcial del paso elevó el movimiento de buques, pero no despejó la incertidumbre sobre las reglas que regirán la navegación ni sobre su cumplimiento. Mientras ese marco siga sin definirse, el aumento del tránsito no bastará para dar por superada la tensión en el estrecho.