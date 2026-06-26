Una mujer fue condenada por asesinar a su esposo tras decir que cayó sobre un cuchillo

Daryl Berman fue declarada culpable del asesinato de su esposo David Berman tras un juicio en la Justicia británica (Greater Manchester Police)

Daryl Berman, de 72 años, fue declarada culpable del asesinato de su esposo, David Berman, de 84 años, luego de que la Justicia británica rechazara su explicación de que la herida mortal en el pecho había sido accidental, informó la BBC. Tras el veredicto, quedó bajo custodia hasta la audiencia de sentencia, prevista para el 3 de julio de 2026 en Minshull Street Crown Court, en Manchester.

El caso se centró en la muerte ocurrida el 13 de marzo de 2025 en la vivienda que el matrimonio compartía en Bury. David Berman, quien padecía demencia, llevaba 27 años de matrimonio con la acusada. Según la Fiscalía, Daryl mintió desde el inicio a médicos, policías y familiares al sostener que su esposo se había lesionado tras una caída en la cocina.

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Los servicios de emergencia acudieron a la casa poco antes de las 14:00 GMT y encontraron al hombre con una herida en el pecho. Su muerte fue declarada a las 14:39.

La versión inicial: una caída en la cocina

De acuerdo con la BBC, Berman sostuvo que su esposo llevaba una bandeja con un plato, una taza y un cuchillo hacia la cocina cuando cayó. Esa fue la explicación que dio desde el primer momento.

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En su declaración, afirmó que escuchó un ruido compatible con una caída y que David le respondió que estaba bien. Luego, según su relato, escuchó un quejido, corrió hacia la cocina y lo encontró tendido boca abajo.

La muerte de David Berman ocurrió el 13 de marzo de 2025 en la vivienda del matrimonio en Bury, donde los servicios de emergencia hallaron a la víctima con una herida en el pecho (Greater Manchester Police)

La fiscal superior de la Corona Sazeeda Ismail afirmó tras el juicio que esa versión fue repetida ante los servicios de emergencia, los agentes y los familiares, pero que no resistió el análisis de la evidencia. Para la acusación, la historia buscaba presentar como accidental una lesión que había sido provocada de manera intencional.

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Las dudas sobre su conducta durante la emergencia

El Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS, por sus siglas en inglés) señaló que, en un primer momento, la explicación de Berman fue aceptada. Sin embargo, algunos aspectos de su comportamiento despertaron sospechas.

Un portavoz citado por la BBC indicó que la mujer se mostraba “muy calmada” y hablaba con “total frialdad”. También llamó la atención que tuviera muy poca sangre encima, pese a que decía haber dado vuelta el cuerpo de su esposo.

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La Fiscalía británica afirmó que la versión de Daryl Berman buscó presentar como accidental una lesión que, según la evidencia, había sido provocada de manera intencional (Facebook)

Los investigadores revisaron además el uso de su teléfono. Según la acusación, el 13 de marzo Berman abrió el dispositivo a las 13:54:46, pero no realizó la llamada de emergencia hasta 25 segundos después.

Durante esa comunicación, pasaron más de seis minutos antes de que comenzara a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar, pese a recibir instrucciones del operador. En ese lapso, según la Fiscalía, permaneció en silencio durante un tramo y llegó a atender otro teléfono.

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Cuando los policías llegaron a la vivienda y hablaron con ella en la entrada, Berman preguntó por qué los habían llamado. Luego pronunció una frase que fue citada durante el caso: “No pensarán que lo maté, ¿verdad?”.

La autopsia y el giro de la investigación

Las dudas sobre la naturaleza de la lesión surgieron con la autopsia. Ese examen llevó al arresto de Berman cinco días después de la muerte de su esposo.

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Los patólogos descartaron la hipótesis de un accidente y concluyeron que las heridas habían sido infligidas. Además de la puñalada fatal en el pecho, David Berman presentaba una lesión en el dedo medio de la mano derecha.

Según un portavoz del CPS citado por la BBC, ese tipo de herida suele asociarse con intentos de defensa frente a un ataque con cuchillo. Para la acusación, ese dato reforzó la hipótesis de que la víctima había sido agredida.

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La autopsia descartó un accidente y concluyó que David Berman sufrió una puñalada fatal en el pecho y una lesión en la mano compatible con defensa ante un ataque con cuchillo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras el veredicto, Sazeeda Ismail sostuvo que el caso presentado por la Fiscalía logró desmontar la explicación de Berman ante el jurado. La funcionaria remarcó que la mujer había mantenido una versión falsa sobre la muerte de su esposo, pero que la evidencia permitió desacreditarla.

El caso pasó así de una aparente caída doméstica a una condena por asesinato. Para la acusación, el veredicto mostró que el jurado dio más peso a la consistencia de las pruebas forenses y a la reconstrucción de la emergencia que al relato que Berman sostuvo desde el día de la muerte.

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