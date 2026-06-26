Mundo

Ucrania desató uno de sus mayores bombardeos con drones sobre Rusia

Las defensas aéreas de Putin interceptaron 660 drones ucranianos, dijo el Ministerio de Defensa del Kremlin

Guardar
Google icon
Una imagen satelital muestra una sección de una refinería de petróleo en Moscú tras un ataque con drones ucranianos en el contexto del conflicto entre Rusia y Ucrania, en Moscú, Rusia/Handout vía REUTERS
Una imagen satelital muestra una sección de una refinería de petróleo en Moscú tras un ataque con drones ucranianos en el contexto del conflicto entre Rusia y Ucrania, en Moscú, Rusia/Handout vía REUTERS

Ucrania lanzó un importante ataque nocturno contra una docena de regiones rusas, Crimea controlada por Rusia y los mares circundantes, dijo el viernes el Ministerio de Defensa de Moscú, en lo que pareció ser uno de los mayores ataques con drones perpetrados en Kiev desde la invasión a gran escala del Kremlin hace más de cuatro años.

Las defensas aéreas rusas interceptaron 660 drones ucranianos, dijo el Ministerio de Defensa de Rusia. El anterior mayor ataque ucraniano ocurrido el año pasado, cuando Ucrania aceleró su desarrollo de drones, involucró a 556 drones el 17 de mayo.

PUBLICIDAD

En un esfuerzo por darle la vuelta a la dura guerra de desgaste de Rusia, los drones ucranianos de largo alcance han estado atacando instalaciones de producción de petróleo y energía detrás de la línea del frente y en lo más profundo de Rusia.

La campaña ha asfixiado los suministros de combustible y las entregas militares de Rusia, paralizando los esfuerzos de Moscú en el campo de batalla, dicen funcionarios y analistas occidentales, y ha aumentado la presión sobre el presidente ruso Vladimir Putin.

PUBLICIDAD

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, preside una reunión sobre el desarrollo de la industria de la aviación nacional mientras visita el Instituto de Investigación de Vuelo en Zhukovsky, en la región de Moscú, Rusia, el 24 de junio de 2026. Sputnik/Alexander Shcherbak/Pool vía REUTERS
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, preside una reunión sobre el desarrollo de la industria de la aviación nacional mientras visita el Instituto de Investigación de Vuelo en Zhukovsky, en la región de Moscú, Rusia, el 24 de junio de 2026. Sputnik/Alexander Shcherbak/Pool vía REUTERS

Una planta química rusa habría sido atacada

Los informes iniciales de daños enviados por Rusia tras el ataque nocturno proporcionaron escasos datos. El Ministerio de Defensa de Rusia generalmente no dice cuál fue el objetivo de los ataques con aviones no tripulados de Ucrania, ni detalla ningún daño.

El medio ruso independiente en línea Astra informó que una planta química y una planta hidroeléctrica en Novomoskovsk fueron atacadas y se incendiaron. The Associated Press no pudo verificar el informe de forma independiente y no hubo confirmación oficial.

El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, informó que 47 drones ucranianos fueron derribados mientras volaban hacia la capital rusa. No informó víctimas ni daños.

El Servicio de Seguridad de Ucrania dijo que utilizó drones para atacar barcos de la armada rusa y radares de defensa aérea en Kerch, una importante ciudad portuaria de Crimea.

Los objetivos eran dos barcos de reconocimiento y colocación de minas, el Volga y el Vyatka, y el ferry de carga y pasajeros Petropavlovsk, dijo la agencia, afirmando que los ataques provocaron un gran incendio. La afirmación no pudo verificarse de forma independiente.

Zelensky insinúa un bombardeo de 40 días contra Rusia

El gran ataque se produjo horas después de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, dijera en X que había ordenado “una operación de influencia de 40 días”, que se cree que significa una escalada de ataques, destinada a “obligar (a Rusia) a poner fin a la guerra” después de que los esfuerzos de paz de Estados Unidos durante el año pasado no lograron ningún avance.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, habla con los medios de comunicación a su llegada a la cumbre de líderes de la Unión Europea en Bruselas, Bélgica. 18 de junio de 2026. REUTERS/Yves Herman
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, habla con los medios de comunicación a su llegada a la cumbre de líderes de la Unión Europea en Bruselas, Bélgica. 18 de junio de 2026. REUTERS/Yves Herman

Aún así, como lo han hecho ocasionalmente en el pasado, Rusia y Ucrania intercambiaron prisioneros de guerra, y 160 de cada lado regresaron a casa el viernes, dijeron funcionarios.

Ucrania ha acumulado una lista de ataques exitosos, incluidos objetivos en Moscú y San Petersburgo.

Zelensky dijo que recibió más promesas de apoyo extranjero cuando asistió a una reciente cumbre de líderes del G7, incluida la del presidente estadounidense Donald Trump, y que la ayuda prometida ayudará a Ucrania a intensificar sus esfuerzos para obligar a Putin a sentarse a la mesa de negociaciones.

Una cumbre de la OTAN el próximo mes podría ser otro momento clave para reforzar el ejército de Ucrania.

Los ataques rusos mataron a 3 civiles e hirieron a 29, dice Ucrania

Dos personas murieron y siete resultaron heridas en ataques rusos en la región nororiental de Járkov durante las 24 horas anteriores, dijo el viernes el jefe regional Oleh Syniehubov.

Las fuerzas rusas atacaron la ciudad de Kharkiv y otros 16 asentamientos en la región, añadió Syniehubov.

El viernes por la mañana, otro ataque con aviones no tripulados rusos en el centro de Izium, una ciudad en la región de Kharkiv, mató a una mujer e hirió a otras tres personas, dijeron los servicios de emergencia.

Los ataques en la capital, Kiev, las regiones sureñas de Odesa y Zaporizhzhia, y Sumy en el noreste, también dejaron al menos 19 personas heridas, entre ellas un niño de 9 años, según las autoridades. Algunos de los ataques rusos utilizaron potentes bombas deslizantes y también tuvieron como objetivo gasolineras.

Varios rescatistas trasladan un cuerpo que retiraron de entre los escombros de un edificio de apartamentos tras un ataque ruso con misiles en Járkiv, Ucrania, el sábado 20 de junio de 2026. (AP Foto/Andrii Marienko)
Varios rescatistas trasladan un cuerpo que retiraron de entre los escombros de un edificio de apartamentos tras un ataque ruso con misiles en Járkiv, Ucrania, el sábado 20 de junio de 2026. (AP Foto/Andrii Marienko)

Las defensas de Ucrania detuvieron durante la noche a 174 de 189 drones rusos, dijo la fuerza aérea ucraniana. Sin embargo, cuatro de los siete misiles balísticos Iskander-M que fueron disparados atravesaron las defensas aéreas y alcanzaron varios lugares, dijo.

Ucrania dice que no se observa refuerzo militar ruso en la frontera con Bielorrusia

Rusia está expandiendo varios de sus sitios militares en el interior de Bielorrusia, pero no hay acumulación de fuerzas cerca de la frontera con Ucrania, dijo el viernes un portavoz del Servicio Estatal de Guardia Fronteriza.

Rusia lanzó su invasión de Ucrania en 2022 desde Bielorrusia, que limita con ambos países, y Kiev ha seguido de cerca los acontecimientos allí durante la guerra.

Las unidades de inteligencia ucranianas no han detectado ningún agrupamiento o refuerzo de unidades, equipos o personal ruso cerca de la frontera, dijo el portavoz Andrii Demchenko en declaraciones a la televisión ucraniana.

Sin embargo, Rusia tiene un número creciente de campos de entrenamiento, bases y otros sitios en el interior del país, según unidades de inteligencia.

(Con información de AP)

Temas Relacionados

UcraniaGuerra Rusia-Ucrania

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Irán insiste en querer controlar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz tras el choque de un barco cerca de Omán

Los precios del petróleo cayeron más de un 3% el viernes, camino de fuertes pérdidas semanales a pesar de las interpretaciones contradictorias del acuerdo interino de la semana pasada entre Irán y Estados Unidos

Irán insiste en querer controlar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz tras el choque de un barco cerca de Omán

Moscú empieza a sufrir los embates de la guerra iniciada por Putin

Los drones ucranianos alcanzan la mayor refinería de a capital rusa y obligan a vecinos a buscar refugio tras la ofensiva

Moscú empieza a sufrir los embates de la guerra iniciada por Putin

Se estrelló un avión en la Citic Tower, el edificio más alto de Beijing

Videos captaron fragmentos cayendo y la rápida salida de personas mientras persisten dudas clave sobre las causas y tripulantes

Se estrelló un avión en la Citic Tower, el edificio más alto de Beijing

Suman 316 años, son récord Guinness y ahora la ciencia busca en su ADN los genes de la longevidad

Las hermanas Levita, de 109 años, Zoraide, de 104, y Zulina, de 103, viven en Río de Janeiro. La Universidad de São Paulo estudiará su material genético para identificar los factores hereditarios detrás de su excepcional vitalidad

Suman 316 años, son récord Guinness y ahora la ciencia busca en su ADN los genes de la longevidad

Rafael Grossi confirmó que mantuvo conversaciones con Irán y aseguró que será necesaria una verificación nuclear “muy rigurosa”

A pesar de la negativa pública del régimen, el titular de la OIEA aseguró durante una rueda de prensa en Tokio que existió un “intercambio inicial” con la parte iraní a nivel técnico. “Esperamos que este trabajo se intensifique pronto”, afirmó

Rafael Grossi confirmó que mantuvo conversaciones con Irán y aseguró que será necesaria una verificación nuclear “muy rigurosa”
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Explosión de una caldera en el complejo militar del Cantón Norte en Bogotá provocó una emergencia

Explosión de una caldera en el complejo militar del Cantón Norte en Bogotá provocó una emergencia

España-Uruguay en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del Grupo H y última hora del partido

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, viernes 26 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Rodrigo Lara Restrepo fue elegido como ministro del Interior en el gobierno de Abelardo de la Espriella

Rodrigo Lara se perfila como ministro de Justicia, cargo que ocupaba su padre cuando fue asesinado por Pablo Escobar

INFOBAE AMÉRICA

La Policía dominicana reporta la muerte de “Flaco Prenda” tras un operativo en Santo Domingo Este

La Policía dominicana reporta la muerte de “Flaco Prenda” tras un operativo en Santo Domingo Este

Línea aérea inaugura una ruta directa entre Ciudad de Guatemala y Medellín

Amigos y familiares reúnen fondos para repatriar a Nicaragua a una joven que murió ahogada en España

Costa Rica podría enfrentar un fenómeno de El Niño tan intenso como el de 1997, expertos advierten riesgos para el agua, la agricultura y el costo de vida

Bienes aprehendidos al crimen organizado aportan cerca de $2 millones al Estado panameño

ENTRETENIMIENTO

Brad Pitt confirma un avance clave en su largo pleito con Angelina Jolie por Château Miraval: “Esta victoria es un paso más hacia la transparencia”

Brad Pitt confirma un avance clave en su largo pleito con Angelina Jolie por Château Miraval: “Esta victoria es un paso más hacia la transparencia”

Día mundial de los Beatles: la versión coloreada de “All You Need Is Love” llega gratis a YouTube por primera vez de forma oficial

Lionel Richie da sus primeras declaraciones tras interrumpir un concierto y posponer dos presentaciones en EEUU

Disney supera los USD 3 mil millones en la taquilla mundial en 2026 y marca un récord para la industria

Boda sangienta 2 llega al streaming luego de su paso por cines