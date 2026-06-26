Ucrania desató uno de sus mayores bombardeos con drones sobre Rusia

Una imagen satelital muestra una sección de una refinería de petróleo en Moscú tras un ataque con drones ucranianos en el contexto del conflicto entre Rusia y Ucrania, en Moscú, Rusia/Handout vía REUTERS

Ucrania lanzó un importante ataque nocturno contra una docena de regiones rusas, Crimea controlada por Rusia y los mares circundantes, dijo el viernes el Ministerio de Defensa de Moscú, en lo que pareció ser uno de los mayores ataques con drones perpetrados en Kiev desde la invasión a gran escala del Kremlin hace más de cuatro años.

Las defensas aéreas rusas interceptaron 660 drones ucranianos, dijo el Ministerio de Defensa de Rusia. El anterior mayor ataque ucraniano ocurrido el año pasado, cuando Ucrania aceleró su desarrollo de drones, involucró a 556 drones el 17 de mayo.

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En un esfuerzo por darle la vuelta a la dura guerra de desgaste de Rusia, los drones ucranianos de largo alcance han estado atacando instalaciones de producción de petróleo y energía detrás de la línea del frente y en lo más profundo de Rusia.

La campaña ha asfixiado los suministros de combustible y las entregas militares de Rusia, paralizando los esfuerzos de Moscú en el campo de batalla, dicen funcionarios y analistas occidentales, y ha aumentado la presión sobre el presidente ruso Vladimir Putin.

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El presidente de Rusia, Vladimir Putin, preside una reunión sobre el desarrollo de la industria de la aviación nacional mientras visita el Instituto de Investigación de Vuelo en Zhukovsky, en la región de Moscú, Rusia, el 24 de junio de 2026. Sputnik/Alexander Shcherbak/Pool vía REUTERS

Una planta química rusa habría sido atacada

Los informes iniciales de daños enviados por Rusia tras el ataque nocturno proporcionaron escasos datos. El Ministerio de Defensa de Rusia generalmente no dice cuál fue el objetivo de los ataques con aviones no tripulados de Ucrania, ni detalla ningún daño.

El medio ruso independiente en línea Astra informó que una planta química y una planta hidroeléctrica en Novomoskovsk fueron atacadas y se incendiaron. The Associated Press no pudo verificar el informe de forma independiente y no hubo confirmación oficial.

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El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, informó que 47 drones ucranianos fueron derribados mientras volaban hacia la capital rusa. No informó víctimas ni daños.

El Servicio de Seguridad de Ucrania dijo que utilizó drones para atacar barcos de la armada rusa y radares de defensa aérea en Kerch, una importante ciudad portuaria de Crimea.

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Los objetivos eran dos barcos de reconocimiento y colocación de minas, el Volga y el Vyatka, y el ferry de carga y pasajeros Petropavlovsk, dijo la agencia, afirmando que los ataques provocaron un gran incendio. La afirmación no pudo verificarse de forma independiente.

Zelensky insinúa un bombardeo de 40 días contra Rusia

El gran ataque se produjo horas después de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, dijera en X que había ordenado “una operación de influencia de 40 días”, que se cree que significa una escalada de ataques, destinada a “obligar (a Rusia) a poner fin a la guerra” después de que los esfuerzos de paz de Estados Unidos durante el año pasado no lograron ningún avance.

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El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, habla con los medios de comunicación a su llegada a la cumbre de líderes de la Unión Europea en Bruselas, Bélgica. 18 de junio de 2026. REUTERS/Yves Herman

Aún así, como lo han hecho ocasionalmente en el pasado, Rusia y Ucrania intercambiaron prisioneros de guerra, y 160 de cada lado regresaron a casa el viernes, dijeron funcionarios.

Ucrania ha acumulado una lista de ataques exitosos, incluidos objetivos en Moscú y San Petersburgo.

Zelensky dijo que recibió más promesas de apoyo extranjero cuando asistió a una reciente cumbre de líderes del G7, incluida la del presidente estadounidense Donald Trump, y que la ayuda prometida ayudará a Ucrania a intensificar sus esfuerzos para obligar a Putin a sentarse a la mesa de negociaciones.

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Una cumbre de la OTAN el próximo mes podría ser otro momento clave para reforzar el ejército de Ucrania.

Los ataques rusos mataron a 3 civiles e hirieron a 29, dice Ucrania

Dos personas murieron y siete resultaron heridas en ataques rusos en la región nororiental de Járkov durante las 24 horas anteriores, dijo el viernes el jefe regional Oleh Syniehubov.

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Las fuerzas rusas atacaron la ciudad de Kharkiv y otros 16 asentamientos en la región, añadió Syniehubov.

El viernes por la mañana, otro ataque con aviones no tripulados rusos en el centro de Izium, una ciudad en la región de Kharkiv, mató a una mujer e hirió a otras tres personas, dijeron los servicios de emergencia.

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Los ataques en la capital, Kiev, las regiones sureñas de Odesa y Zaporizhzhia, y Sumy en el noreste, también dejaron al menos 19 personas heridas, entre ellas un niño de 9 años, según las autoridades. Algunos de los ataques rusos utilizaron potentes bombas deslizantes y también tuvieron como objetivo gasolineras.

Varios rescatistas trasladan un cuerpo que retiraron de entre los escombros de un edificio de apartamentos tras un ataque ruso con misiles en Járkiv, Ucrania, el sábado 20 de junio de 2026. (AP Foto/Andrii Marienko)

Las defensas de Ucrania detuvieron durante la noche a 174 de 189 drones rusos, dijo la fuerza aérea ucraniana. Sin embargo, cuatro de los siete misiles balísticos Iskander-M que fueron disparados atravesaron las defensas aéreas y alcanzaron varios lugares, dijo.

Ucrania dice que no se observa refuerzo militar ruso en la frontera con Bielorrusia

Rusia está expandiendo varios de sus sitios militares en el interior de Bielorrusia, pero no hay acumulación de fuerzas cerca de la frontera con Ucrania, dijo el viernes un portavoz del Servicio Estatal de Guardia Fronteriza.

Rusia lanzó su invasión de Ucrania en 2022 desde Bielorrusia, que limita con ambos países, y Kiev ha seguido de cerca los acontecimientos allí durante la guerra.

Las unidades de inteligencia ucranianas no han detectado ningún agrupamiento o refuerzo de unidades, equipos o personal ruso cerca de la frontera, dijo el portavoz Andrii Demchenko en declaraciones a la televisión ucraniana.

Sin embargo, Rusia tiene un número creciente de campos de entrenamiento, bases y otros sitios en el interior del país, según unidades de inteligencia.

(Con información de AP)