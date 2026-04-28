El Salvador e Italia refuerzan el diálogo en busca de apoyo para la modernización de infraestructura

El fortalecimiento del diálogo político y el impulso a la cooperación internacional centraron el encuentro entre el vicepresidente de El Salvador y el canciller de Italia en Prato. (Foto cortesía Investin El Salvador).

El fortalecimiento del diálogo político y la búsqueda de apoyo internacional marcaron el encuentro entre el vicepresidente salvadoreño Félix Ulloa y el canciller italiano Antonio Tajani durante el Foro Empresarial Italia-América Latina realizado en Prato.

Ambas delegaciones evaluaron nuevas vías de cooperación, especialmente orientadas a la modernización de la infraestructura en El Salvador, en un contexto de creciente interés de Italia por América Latina y de perspectivas favorables para la inversión y desarrollo económico bilaterales.

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En el marco del Foro, el volumen de intercambio comercial entre Italia y América Latina tenía proyectado alcanzar 34,000 millones de euros en 2025, según las estimaciones presentadas en las reuniones. Este dato se acompaña de un renovado énfasis en la región como eje de la política exterior italiana, sustentado en la presencia de comunidades de origen italiano y en la oportunidad que ofrece la inminente entrada en vigor provisional del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur.

Italia y El Salvador priorizan la modernización de infraestructuras como clave para la inversión y el desarrollo económico bilateral. (Foto cortesía Vicepresidente Ulloa)

Durante el diálogo, Ulloa y Tajani repasaron sectores clave para la cooperación, centrándose en los ámbitos económicos y de justicia.

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Analizaron el papel de las empresas italianas, cuyos proyectos contribuyen de forma directa a los planes de modernización que impulsa el gobierno salvadoreño. De acuerdo con la agenda bilateral, la Cooperación Italiana para el Desarrollo identificó a El Salvador como socio prioritario en iniciativas relacionadas con medio ambiente, agricultura, educación, justicia, sanidad, patrimonio cultural y desarrollo urbano.

El encuentro reafirmó la voluntad de Italia de compartir conocimientos técnicos y mejores prácticas, incluyendo la colaboración de la Guardia di Finanza en la lucha contra el crimen organizado en la región. Simultáneamente, se abordaron prioridades compartidas de agenda internacional y regional, con un seguimiento a la situación venezolana y la promoción de alianzas para la inversión y modernización infraestructural en diferentes ámbitos.

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Constituye el núcleo fundacional y administrativo de la capital de El Salvador; alberga edificios emblemáticos, plazas y monumentos que datan desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, reflejando la evolución arquitectónica, política y social del país. Entre los inmuebles más destacados figuran el Palacio Nacional, la Catedral Metropolitana de San Salvador, el Teatro Nacional y la Iglesia El Rosario, todos ubicados en las inmediaciones de la Plaza Barrios y la Plaza Libertad. /(Mitur)

La participación del ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Mario Lubetkin, y del ministro de Comercio Exterior de Venezuela, Johann Álvarez Márquez, amplió el espectro de la cooperación. Lubetkin y Tajani revisaron opciones para fortalecer la estrategia bilateral entre Uruguay e Italia, incluyendo negociaciones para acuerdos en el sector del transporte aéreo. Por su parte, con Álvarez Márquez, Tajani reiteró la posición italiana respecto a la liberación de detenidos por motivos políticos en Venezuela y la disposición para intensificar el comercio y el flujo de inversiones en infraestructura y energía.

Previamente como parte de la agenda salvadoreña, el representante salvadoreño mantuvo un encuentro en el Palacio Montecitorio con el Grupo Parlamentario de Amigos Italia–El Salvador, orientado a robustecer los vínculos diplomáticos y la cooperación. En este espacio, Ulloa enfatizó la consolidación de El Salvador como destino atractivo para la inversión extranjera y el turismo, informando que el país recibió más de 4.1 millones de visitantes en 2025.

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El Salvador consolida su posición como destino atractivo para inversión extranjera y turismo, tras superar los 4,1 millones de visitantes en 2025. (Foto cortesía)

Durate el intercambio, los parlamentarios italianos resaltaron los progresos de El Salvador en materia de seguridad y desarrollo, además de destacar el aporte de la diáspora salvadoreña en Italia como elemento de unión y dinamización económica entre ambos países.