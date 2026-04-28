El Salvador

El Salvador e Italia refuerzan el diálogo en busca de apoyo para la modernización de infraestructura

La reunión celebrada en Prato resaltó iniciativas conjuntas enfocadas en infraestructura, justicia y desarrollo económico, mientras autoridades de ambos países reafirmaron el interés en fortalecer alianzas y ampliar el intercambio comercial con América Latina

Guardar
El fortalecimiento del diálogo político y el impulso a la cooperación internacional centraron el encuentro entre el vicepresidente de El Salvador y el canciller de Italia en Prato. (Foto cortesía Investin El Salvador).
El fortalecimiento del diálogo político y el impulso a la cooperación internacional centraron el encuentro entre el vicepresidente de El Salvador y el canciller de Italia en Prato. (Foto cortesía Investin El Salvador).

El fortalecimiento del diálogo político y la búsqueda de apoyo internacional marcaron el encuentro entre el vicepresidente salvadoreño Félix Ulloa y el canciller italiano Antonio Tajani durante el Foro Empresarial Italia-América Latina realizado en Prato.

Ambas delegaciones evaluaron nuevas vías de cooperación, especialmente orientadas a la modernización de la infraestructura en El Salvador, en un contexto de creciente interés de Italia por América Latina y de perspectivas favorables para la inversión y desarrollo económico bilaterales.

PUBLICIDAD

En el marco del Foro, el volumen de intercambio comercial entre Italia y América Latina tenía proyectado alcanzar 34,000 millones de euros en 2025, según las estimaciones presentadas en las reuniones. Este dato se acompaña de un renovado énfasis en la región como eje de la política exterior italiana, sustentado en la presencia de comunidades de origen italiano y en la oportunidad que ofrece la inminente entrada en vigor provisional del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur.

Italia y El Salvador priorizan la modernización de infraestructuras como clave para la inversión y el desarrollo económico bilateral. (Foto cortesía Vicepresidente Ulloa)
Italia y El Salvador priorizan la modernización de infraestructuras como clave para la inversión y el desarrollo económico bilateral. (Foto cortesía Vicepresidente Ulloa)

Durante el diálogo, Ulloa y Tajani repasaron sectores clave para la cooperación, centrándose en los ámbitos económicos y de justicia.

PUBLICIDAD

Analizaron el papel de las empresas italianas, cuyos proyectos contribuyen de forma directa a los planes de modernización que impulsa el gobierno salvadoreño. De acuerdo con la agenda bilateral, la Cooperación Italiana para el Desarrollo identificó a El Salvador como socio prioritario en iniciativas relacionadas con medio ambiente, agricultura, educación, justicia, sanidad, patrimonio cultural y desarrollo urbano.

El encuentro reafirmó la voluntad de Italia de compartir conocimientos técnicos y mejores prácticas, incluyendo la colaboración de la Guardia di Finanza en la lucha contra el crimen organizado en la región. Simultáneamente, se abordaron prioridades compartidas de agenda internacional y regional, con un seguimiento a la situación venezolana y la promoción de alianzas para la inversión y modernización infraestructural en diferentes ámbitos.

Constituye el núcleo fundacional y administrativo de la capital de El Salvador; alberga edificios emblemáticos, plazas y monumentos que datan desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, reflejando la evolución arquitectónica, política y social del país. Entre los inmuebles más destacados figuran el Palacio Nacional, la Catedral Metropolitana de San Salvador, el Teatro Nacional y la Iglesia El Rosario, todos ubicados en las inmediaciones de la Plaza Barrios y la Plaza Libertad. /(Mitur)
Constituye el núcleo fundacional y administrativo de la capital de El Salvador; alberga edificios emblemáticos, plazas y monumentos que datan desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, reflejando la evolución arquitectónica, política y social del país. Entre los inmuebles más destacados figuran el Palacio Nacional, la Catedral Metropolitana de San Salvador, el Teatro Nacional y la Iglesia El Rosario, todos ubicados en las inmediaciones de la Plaza Barrios y la Plaza Libertad. /(Mitur)

La participación del ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Mario Lubetkin, y del ministro de Comercio Exterior de Venezuela, Johann Álvarez Márquez, amplió el espectro de la cooperación. Lubetkin y Tajani revisaron opciones para fortalecer la estrategia bilateral entre Uruguay e Italia, incluyendo negociaciones para acuerdos en el sector del transporte aéreo. Por su parte, con Álvarez Márquez, Tajani reiteró la posición italiana respecto a la liberación de detenidos por motivos políticos en Venezuela y la disposición para intensificar el comercio y el flujo de inversiones en infraestructura y energía.

Previamente como parte de la agenda salvadoreña, el representante salvadoreño mantuvo un encuentro en el Palacio Montecitorio con el Grupo Parlamentario de Amigos Italia–El Salvador, orientado a robustecer los vínculos diplomáticos y la cooperación. En este espacio, Ulloa enfatizó la consolidación de El Salvador como destino atractivo para la inversión extranjera y el turismo, informando que el país recibió más de 4.1 millones de visitantes en 2025.

El Salvador consolida su posición como destino atractivo para inversión extranjera y turismo, tras superar los 4,1 millones de visitantes en 2025. (Foto cortesía)
El Salvador consolida su posición como destino atractivo para inversión extranjera y turismo, tras superar los 4,1 millones de visitantes en 2025. (Foto cortesía)

Durate el intercambio, los parlamentarios italianos resaltaron los progresos de El Salvador en materia de seguridad y desarrollo, además de destacar el aporte de la diáspora salvadoreña en Italia como elemento de unión y dinamización económica entre ambos países.

Temas Relacionados

Foro Empresarial Italia-América LatinaEl SalvadorCooperación InternacionalInversión ExtranjeraInfraestructuraUnión EuropeaSan Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las exportaciones de Costa Rica crecen un 8 % en el primer trimestre de 2026

La autoridad de comercio exterior reportó un monto total de USD 5,556 millones, con un notable desempeño en el mercado asiático, mientras que el sector agrícola y diversas industrias contribuyeron al avance registrado

Las exportaciones de Costa Rica crecen un 8 % en el primer trimestre de 2026

Ministerio de Salud reporta 60 casos de fiebre tifoidea entre enero y abril de 2026, en El Salvador

Una actualización del Ministerio de Salud señala un repunte en las infecciones ocasionadas por Salmonella Typhi, especialmente durante abril, lo que refuerza la importancia del control higiénico y la vigilancia epidemiológica

Ministerio de Salud reporta 60 casos de fiebre tifoidea entre enero y abril de 2026, en El Salvador

La policía y el ejército de Guatemala realizan operativo coordinado en Pavoncito y decomisa marihuana, licor y tecnología

Un registro efectuado junto al Ejército y al sistema penitenciario derivó en el hallazgo de sustancias ilícitas, aparatos electrónicos y artículos prohibidos, acción oficial cuyo fin es fortalecer la legalidad y evitar delitos al interior del penal

La policía y el ejército de Guatemala realizan operativo coordinado en Pavoncito y decomisa marihuana, licor y tecnología

Panamá refuerza el monitoreo de ballenas con tecnología acústica

Dispositivos medirán variaciones acústicas para identificar cambios en el comportamiento de mamíferos marinos.

Panamá refuerza el monitoreo de ballenas con tecnología acústica

El Gobierno de Guatemala establece mecanismo para fijar tarifas del subsidio a combustibles a partir de hoy

La nueva metodología incorpora precios internacionales y apoyo temporal para consumidores, quienes experimentarán una disminución inmediata en facturas, sin tramitar solicitudes, conforme se renuevan inventarios en las gasolineras

El Gobierno de Guatemala establece mecanismo para fijar tarifas del subsidio a combustibles a partir de hoy

TECNO

Comienza el juicio entre Elon Musk y Sam Altman por el futuro de la inteligencia artificial

Comienza el juicio entre Elon Musk y Sam Altman por el futuro de la inteligencia artificial

Por qué ver las semifinales de la Champions League en Xuper TV y sitios ilegales pone en riesgo tu información

Facebook vs. WhatsApp e Instagram: ¿Cuál es la red social más peligrosa por estafas en 2025?

Así funciona el sistema que convierte las señales Wi-Fi en el nuevo aliado de la navegación urbana

Descargar Magis TV y XUPER TV trae sanciones legales y aumenta el riesgo de ciberataques

ENTRETENIMIENTO

Lady Gaga y Doechii lanzan el videoclip de “Runway”, canción de ‘El diablo viste a la moda 2′

Lady Gaga y Doechii lanzan el videoclip de “Runway”, canción de ‘El diablo viste a la moda 2′

Wilson Bethel regresa a Daredevil: Born Again: “Bullseye vuelve con fuerza y no decepcionará a los seguidores”

El mensaje que publicó Channing Tatum tras el compromiso de su exnovia Zoë Kravitz con Harry Styles: “El desastre en el que me he convertido”

Antes de su llegada a Latinoamérica, Ed Sheeran reveló sufrir una rara enfermedad: “No se lo deseo a nadie”

“Ted Lasso”: se reveló el tráiler de la cuarta temporada de la serie

MUNDO

Israel destruyó un complejo de túneles de Hezbollah construido con apoyo del régimen iraní en el sur del Líbano

Israel destruyó un complejo de túneles de Hezbollah construido con apoyo del régimen iraní en el sur del Líbano

Por primera vez desde que empezó la guerra, un buque cisterna cargado con gas natural licuado abandonó el Golfo Pérsico

El choque de dos trenes en Indonesia dejó 15 muertos y decenas de heridos

El testimonio de los niños secuestrados por Rusia: “Nos apuntaron con armas cuando intentamos huir”

Tensión en Medio Oriente: fuerzas estadounidenses abordaron un buque sospechoso de dirigirse a un puerto iraní