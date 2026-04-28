Las exportaciones de Costa Rica crecen un 8 % en el primer trimestre de 2026

Ministerio de Hacienda entregará 168 mil millones de colones a funcionarios públicos correspondientes al salario escolar 2025. Universidad de Costa Rica

Las exportaciones de Costa Rica alcanzaron los USD 5.556 millones en el primer trimestre de 2026, un aumento del 8 % respecto al mismo periodo anterior, con el sector agrícola y la industria de dispositivos médicos como motores del crecimiento, según la Promotora de Comercio Exterior , citada por EFE.

Este avance consolida la resiliencia del modelo exportador costarricense y expande la huella nacional en los principales mercados internacionales.

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América del Norte continuó como el principal destino para las mercancías de Costa Rica con una participación del 47 %, seguida de Europa con el 21 % y Centroamérica con el 18 %, según los datos de EFE.

No obstante, el crecimiento más notable provino de Asia, cuyas importaciones desde Costa Rica crecieron un 53 % en el período, lo que demuestra una diversificación geográfica en la estrategia exportadora costarricense.

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Durante los primeros tres meses de 2026, el sector agrícola reportó un crecimiento del 9 % y sostuvo el 18 % del total exportado, de acuerdo con la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).

Dentro de este rubro, los mayores incrementos correspondieron a la piña (14 %), el café (12 %) y las sandías frescas (26 %), colocando a estos productos como los líderes de la industria agrícola.

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La industria eléctrica y electrónica destacó por un crecimiento del 33 %, mientras que la metalmecánica avanzó 8 %, la industria alimentaria lo hizo en 6 %, igual que los dispositivos médicos, el sector químico farmacéutico creció un 7 % y el rubro pecuario y pesca un 3 %, según recoge EFE.

Las exportaciones de bienes de Costa Rica sumaron $5.556 millones en el primer trimestre de 2026, con un crecimiento del 8% liderado por la agricultura y dispositivos médicos, diversificando mercados hacia Asia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En relación con las cifras del ciclo anterior, la Promotora del Comercio Exterior reportó que, al cierre de 2025, las exportaciones totales de bienes y servicios alcanzaron los USD 35,243 millones, 11 % más que en 2024; de ese total, los bienes representaron USD 22,731 millones (14 % de aumento) y los servicios, excluyendo viajes, sumaron USD 12,512 millones (8 % de incremento), según el informe conjunto de Procomer y el Banco Central de Costa Rica.

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Costa Rica se afianza como líder regional en exportaciones de alto valor agregado

El crecimiento de las exportaciones se vio reforzado por la consolidación de los dispositivos médicos, que ocupan el primer lugar entre los productos y servicios exportados al alcanzar una cuota del 31 %, superando los USD 10,800 millones, lo que implica un aumento del 25 % sobre 2024, de acuerdo con Procomer y el Banco Central.

Los servicios empresariales ocuparon el segundo lugar con el 21 % de participación, y los servicios de telecomunicaciones, informática e información (TICs) llegaron al 8 %, seguidos por la piña (4 %) y el banano (3 %).

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En términos de regiones, las exportaciones de bienes durante 2025 se repartieron de la siguiente manera: América del Norte, USD 11,248 millones; Europa, USD 4,848 millones; América Central, USD 3.904 millones; Asia, USD 1,465 millones; Caribe, USD 630 millones; y América del Sur, USD 429 millones, según el reporte oficial.

El dinamismo de los exportadores costarricenses destacó también en comparación internacional. Según la Organización Mundial del Comercio (OMC), el desempeño nacional superó el de otros países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): Chile creció 9 %, México 7 %, y Canadá experimentó una caída del –1,4 %.

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Las exportaciones de bienes de Costa Rica alcanzaron 5.556 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, impulsadas por la agricultura (+9%) y los dispositivos médicos, según Procomer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gerente general de Procomer, Laura López, consideró que la diversificación de productos y mercados es la clave del crecimiento sostenido: “Hoy, manufactura avanzada, servicios intensivos en conocimiento y el sector agrícola sostienen un modelo exportador más sofisticado, resiliente y con mayor generación de oportunidades para el país”.

Por su parte, el ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, destacó que el crecimiento equilibrado en el sector agrícola, acompañado por el avance en sectores estratégicos y la diversificación de mercados, responde a una política proactiva y orientada a la facilitación comercial.

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Las exportaciones de Costa Rica en 2026 reflejaron un modelo de innovación, diversificación sectorial y apertura continua hacia nuevas oportunidades. El país superó la expansión de mercados similares y consolidó su perfil como referente exportador en América Latina, con bienes y servicios de alto valor agregado.