Dos familias encuentran un nuevo hogar en España tras huir de la persecución en Nicaragua

Familias nicaragüenses reciben apoyo en Tudela, España. (Foto: Diario CONFIDENCIAL 30)

Dos núcleos familiares nicaragüenses llegaron a España, en noviembre de 2025, tras haber vivido en condición de refugiados en Costa Rica. Su destino: Tudela, en Navarra, una ciudad de 39 000 habitantes que se ha convertido en un punto de integración para quienes huyen de la persecución política.

Henry Blanco, junto a su esposa Karla Gámez y sus tres hijos, formaba parte de la familia originaria de León. Durante años, Henry fue locutor en Radio Darío, en León, donde los ataques contra la emisora y la presión constante al periodismo independiente lo obligaron a buscar protección fuera de Nicaragua. En 2019, se estableció en Costa Rica. Sin embargo, a finales de 2020, decidió volver temporalmente a su país para pasar el año nuevo junto a su madre, pero fue detenido por la Policía del régimen orteguista y liberado horas después, según el informe de Diario CONFIDENCIAL 30. Tras ese episodio, regresó a Costa Rica, dejando en Nicaragua a su esposa y sus tres hijos, con la promesa de reunirse pronto.

El Programa Nacional de Reasentamiento en España acogió 817 personas en 2025, con un 52% de origen nicaragüense. (AP Foto/Alfredo Zuniga, Archivo)

El caso de Adriana Soza y Sandy Aguilar es diferente. Tras más de una década de matrimonio, en Granada, Nicaragua, mantenían negocios y una vida estable hasta que el hostigamiento de simpatizantes del régimen orteguista los obligó a renunciar a todo. “Vivimos una persecución directa. Fuimos acechados en nuestros negocios. La Policía nos incautó muchos bienes”, contó Adriana a Noticias de Navarra citado por Diario CONFIDENCIAL 30. “Dejar todo eso atrás fue un golpe muy duro para nosotros y nuestros hijos”. La familia, compuesta por cuatro hijos, tuvo que abandonar la comodidad y la prosperidad para buscar seguridad en Costa Rica.

Ambas familias lograron asentarse en Tudela amparadas al Convenio de Patrocinio Comunitario. Este programa, respaldado por ACNUR y financiado por el Departamento de Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, está orientado a facilitar la acogida y la integración de personas refugiadas. El trayecto desde San José hasta Madrid y de allí al norte de España marcó el inicio de una nueva etapa marcada por el acompañamiento institucional y comunitario.

A su llegada a Tudela, Henry Blanco pensaba que serían alojados en un albergue. Sin embargo, recibieron un piso y el apoyo cercano de voluntarios y del Centro Lasa, una obra social de la Compañía de Jesús. Esta entidad, activa desde 2008, se encarga de ofrecer ayuda para adaptarse a la cultura local, asesoría práctica y oportunidades de integración social. El programa contempla un acompañamiento de entre 18 y 24 meses, durante el cual las familias reciben orientación laboral y social para insertarse en la vida productiva del municipio. El Centro Padre Lasa ya había acogido previamente a familias sirias y se caracteriza por una intervención comunitaria con enfoque psicosocial.

España recibió 1.403 refugiados nicaragüenses entre 2023 y 2026, consolidando su papel como país de acogida en Europa. (Foto: cortesía)

Desde 2023, España ha recibido a 1,403 nicaragüenses refugiados, con un flujo que se distribuye así:

2026 : 48

: 48 2025 : 425

: 425 2024 : 665

: 665 2023: 265

Solo en 2025, el Programa Nacional de Reasentamiento acogió a 817 personas, de las cuales el 52% eran nicaragüenses y el 44,5% de origen sirio. Las familias de Henry Blanco y Adriana Soza forman parte de los 245 refugiados nicaragüenses que llegaron desde Costa Rica en el operativo de reasentamiento más grande realizado por el plan español.

El éxodo nicaragüense, provocado por la crisis sociopolítica iniciada en 2018, ha hecho que este grupo ocupe un lugar central entre los beneficiarios de los programas de acogida e integración en España.