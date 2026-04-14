Nicaragua

Nicaragua reporta exportación de casi 30,000 animales exóticos

La autoridad ambiental confirmó que se enviaron ejemplares de diversas especies hacia destinos internacionales tras haber cumplido regulaciones y criterios de conservación dictados por acuerdos internacionales y normativas nacionales

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una rana de color naranja brillante con manchas verdes y negras descansa sobre una hoja seca en el suelo del bosque. La imagen resalta la biodiversidad y la belleza de los anfibios en los ecosistemas tropicales, así como la importancia de su conservación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nicaragua exportó 29,732 animales exóticos durante el primer trimestre de 2026, según informó este lunes en Managua el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena), la autoridad ambiental nicaragüense. Entre las especies incluidas figuran rana verde de ojos rojos, gallego verde, boa común, pichete y caracol rosado.

El monto facturado por estas exportaciones ascendió a USD 2.55 millones, de acuerdo con la declaración del Marena. Los envíos se dirigieron principalmente a Tailandia, Francia, Canadá, Hong Kong (China), Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, países que adquieren estos ejemplares, en su mayoría, como mascotas.

El Marena precisó que entre enero y marzo se otorgaron 69 permisos CITES (la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, el tratado internacional CITES) para la comercialización de fauna criada en zoocriaderos autorizados y caracol rosado, cumpliendo los criterios internacionales para el uso sostenible y conservación de la biodiversidad.

Mercados y permisos de exportación

La rana flecha, gallego verde, rana camufle, falso coral, pichete verde, cola chata y geko atigrado figuran entre las especies con mayor demanda internacional, según las autoridades.

El fenómeno evolutivo permite a especies inofensivas imitar el aspecto de las peligrosas.
Las diferencias en el número de bandas negras, el color del vientre y el tamaño de los ojos ayudan a distinguir entre coral verdadera y falsa. (WikiCommons/ Norman.benton)

Actualmente, 9 zoocriaderos están registrados ante el Ministerio del Ambiente y 6 de ellos cuentan con permiso para exportar. Nicaragua, país tropical que alberga más de 12,400 especies de fauna, ha identificado a Japón, Estados Unidos, Hong Kong, Alemania, Canadá, Reino Unido y Taiwán como sus principales mercados para estos animales.

Nicaragua se consolida como fuente regional de fauna exótica bajo control regulado

La supervisión internacional de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) permitió que Nicaragua obtuviera ingresos al despachar más de 11,000 animales exóticos criados bajo control regulatorio en zoocriaderos autorizados, según informó el Marena. Esta operación, ejecutada en enero, se encuadró en el objetivo de compatibilizar la protección de la biodiversidad nacional con la demanda global de especies, especialmente en mercados asiáticos y de América del Norte, según el reporte oficial.

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Imagen de referencia. - Foto: Archivo

Durante los primeros seis meses de 2025, las operaciones de exportación de fauna silvestre generaron más de USD 9 millones para Nicaragua, con un total de 175 permisos otorgados por el Marena, con base en la reproducción en cautiverio y en línea con los estándares de la CITES, de acuerdo con datos oficiales citados por Infobae. Esta dinámica económica evidencia la relevancia del país como proveedor internacional de animales exóticos y productos derivados, al tiempo que fortalece los mecanismos de supervisión para evitar prácticas de tráfico ilegal y asegurar la sostenibilidad ecológica.

Según información del Marena, la exportación efectuada en enero de 2026 generó USD 1.08 millones e incluyó especies como ranas verdes de ojos rojos, gallego verde, boa común, pichete y caracol rosado. El proceso involucró 20 permisos CITES para fauna criada en zoocriaderos y para productos marinos seleccionados.

Los destinos principales de estos embarques abarcaron países como Hong Kong, Corea del Sur, Tailandia, Malasia, Canadá y Japón, y también se registraron compras desde Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Taiwán. La fauna exportada se destina principalmente al segmento de mascotas exóticas, reflejando una tendencia sostenida en la demanda internacional de especies tropicales nicaragüenses.

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