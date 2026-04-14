Costa Rica

Diputados de Costa Rica avanzan en el dictamen de un crédito de USD 800 millones para financiar un tren rápido

El financiamiento internacional permitirá impulsar un nuevo sistema ferroviario entre las principales ciudades del Valle Central, en coincidencia con la culminación del actual periodo constitucional y el inicio de una nueva administración

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Las ciudades centrales aguardan la puesta en marcha de Tibi, un sistema eléctrico que cambiará la movilidad diaria. La presión de los fondos internacionales y la cuenta regresiva por la aprobación protagonizan este capítulo clave. Video cortesía BCIE.

La Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa de Costa Rica podría dictaminar este miércoles el crédito de USD 800 millones destinado a financiar el tren rápido de pasajeros que unirá las principales ciudades de la Gran Área Metropolitana (GAM).

La decisión se produce en un contexto de urgencia política, ya que el actual período constitucional del Congreso culmina el 28 de abril, y la presidenta electa, Laura Fernández, ha solicitado respaldo para aprobar los principales proyectos de financiamiento internacional antes del cambio de legislatura, según informó el medio CR Hoy.

El expediente 25.291, próximo a ser debatido en Plenario tras su dictamen en comisión, autoriza al Estado a gestionar dos créditos: USD 550 millones provendrán del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) —incluyendo USD 178,7 millones del Fondo Verde del Clima— y USD 250 millones procederán del Banco Europeo de Inversiones (BEI). El Ministerio de Obras Públicas y Transportes adicionará USD 26,5 millones y el Fondo Verde del Clima otorgará, además, una donación de USD 21,3 millones.

La presidenta del foro legislativo, Paulina Ramírez del Partido Liberación Nacional (PLN), puntualizó que el propósito es asegurar al menos la aprobación en primer debate antes del final de sesiones. óscar Izquierdo, jefe de fracción del PLN, afirmó el apoyo del partido a las prioridades de la presidenta electa, detalló CR Hoy.

La inminente decisión de la Asamblea Legislativa busca transformar la conectividad urbana y marcar el inicio de una nueva era ferroviaria. Proyectos millonarios, tensiones en el Congreso y la promesa de modernidad desencadenan expectativas sin precedentes (Foto referencia, cortesía Instituto Costarricense de Ferrocarriles)
La inminente decisión de la Asamblea Legislativa busca transformar la conectividad urbana y marcar el inicio de una nueva era ferroviaria. Proyectos millonarios, tensiones en el Congreso y la promesa de modernidad desencadenan expectativas sin precedentes (Foto referencia, cortesía Instituto Costarricense de Ferrocarriles)

En el listado de proyectos prioritarios solicitados por Fernández, destaca también un crédito por USD 770 millones con el BCIE para la autopista San José-San Ramón. Otros textos relevantes en trámite legislativo comprenden la reforma sobre expropiaciones, el empréstito para resiliencia climática y una iniciativa vinculada al yacimiento minero de Crucitas, iniciativas que en su mayoría se encuentran avanzando en Plenario, de acuerdo con CR Hoy.

Características principales del tren y alcance del proyecto

El futuro tren llevará el nombre Tibi, vocablo ngäbe que significa “ciempiés”, y cubrirá 51 kilómetros distribuidos en dos líneas, con un total de 30 estaciones que enlazarán Cartago, San José, Heredia y Alajuela, según EFE. Se prevé que la frecuencia será de cada 10 minutos y que la demanda diaria alcanzará los 100.000 pasajeros, lo que apunta a aliviar la saturación vehicular crónica en la zona metropolitana del país.

Actualmente, Costa Rica dispone de un tren suburbano impulsado con combustible, limitado por la falta de frecuencias y la baja capacidad de su única línea. El nuevo sistema ferroviario supondrá un salto tecnológico y ambiental: la electrificación de la red permitirá eliminar 6,5 millones de toneladas de dióxido de carbono durante su vida útil, en línea con el compromiso nacional de alcanzar la neutralidad de carbono en 2050.

La electrificación integral del transporte promete eliminar millones de toneladas de CO₂ y desafía viejos paradigmas. Los liderazgos políticos se enfrentan en busca de consenso, mientras la sostenibilidad se vuelve prioridad nacional (Foto referencia, cortesía Instituto Costarricense de Ferrocarriles)
La electrificación integral del transporte promete eliminar millones de toneladas de CO₂ y desafía viejos paradigmas. Los liderazgos políticos se enfrentan en busca de consenso, mientras la sostenibilidad se vuelve prioridad nacional (Foto referencia, cortesía Instituto Costarricense de Ferrocarriles)

Así lo señaló el comisario europeo de Asociaciones Internacionales, Jozef Sikela, quien expresó ante EFE en septiembre de 2025 que el país está “dando un paso valiente al invertir en un sistema de transporte verdaderamente visionario que responda a los retos económicos y ambientales”.

El presidente Rodrigo Chaves expresó, para entonces, a EFE que la propuesta representa “un proyecto serio, un verdadero concepto, un diseño racional con factibilidad y financiamiento completo”, diferenciándola de intentos previos a los que calificó de inviables.

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