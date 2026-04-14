El gobierno de Honduras ejecuta 300 cirugías para enfrentar la mora oftalmológica

El plan quirúrgico realizado en San Felipe permitirá practicar 300 cirugías oftalmológicas en solo cinco días, triplicando la capacidad habitual del hospital. (Foto: Destacada)

En el Hospital General San Felipe de Tegucigalpa, el Gobierno de Honduras ha lanzado una jornada intensiva de cirugías oftalmológicas con el objetivo inmediato de realizar 300 intervenciones en cinco días, una estrategia que busca reducir la acumulación crónica de pacientes a la espera de atención quirúrgica y sentar las bases para replicar este modelo en todo el sistema público.

El plan desplegado en San Felipe amplía de forma inédita la capacidad diaria del hospital, habitualmente limitada a entre 15 y 20 procedimientos, a un ritmo de aproximadamente 60 cirugías diarias.

Esta cifra, mencionada por el director Edwin Javier Cruz, triplica la actividad regular y se alcanzó mediante una reorganización interna, la extensión de jornadas laborales y el refuerzo de todos los equipos clínicos y administrativos implicados.

La movilización se enfoca principalmente en pacientes con cataratas, una de las causas más frecuentes de ceguera reversible en adultos mayores. El médico Cruz subrayó que la priorización responde a criterios estrictos: “Estamos atendiendo a quienes presentan mayor deterioro visual, porque sabemos que esto afecta su independencia, su capacidad de trabajar y su bienestar general”, aseguró el director del hospital.

Para gran parte de los beneficiados, la espera ha oscilado entre tres meses y un año, periodo en el que la pérdida de visión ha afectado gravemente tanto su autonomía como la dinámica familiar y laboral

El costo de una cirugía de catarata en el sector privado hondureño supera los 90.000 lempiras, por lo que la campaña representa un alivio económico clave para los pacientes. (Foto: Emilio Flores)

Esta ofensiva quirúrgica tiene una dimensión económica notable. El costo de una cirugía de catarata en clínicas privadas hondureñas, incluyendo preoperatorio, operación y controles, supera los 90 mil lempiras, una suma prohibitiva para la mayoría de la población.

Por esto, la intervención coordinada del sector público representa un alivio sustancial para quienes, hasta ahora, postergaban la atención debido a barreras financieras.

La campaña involucra a médicos, enfermeras, técnicos, personal administrativo y de gestión, cuya labor fue resaltada por Cruz: “Reconocemos y agradecemos el trabajo de médicos, enfermeras, técnicos de oftalmología, personal de gestión de pacientes y colaboradores, quienes con dedicación y vocación están haciendo posible esta brigada”, expresó.

La organización ha requerido coordinación entre la jefatura de oftalmología, el comité quirúrgico y la unidad de gestión de pacientes, con el propósito de eficientar recursos y garantizar seguridad en cada intervención.

La jornada oftalmológica responde a un rezago acumulado que, en el caso del Hospital San Felipe, supera los mil casos pendientes de cirugía. Para muchos de los pacientes, la pérdida visual ha significado renunciar a actividades esenciales como leer, trabajar o desplazarse de manera independiente, obligando a familiares a asumir una carga de cuidado que afecta el entorno doméstico y social.

La reducción de la mora quirúrgica en el Hospital San Felipe impacta directamente en la independencia y calidad de vida de los pacientes beneficiados. (Foto: Emilio Flores)

A nivel nacional, la mora quirúrgica no se limita a la oftalmología. Las autoridades sanitarias reconocen que la alta demanda de servicios quirúrgicos y las limitaciones de infraestructura requieren soluciones estructurales de largo plazo, que incluyan el fortalecimiento hospitalario, un aumento en la cantidad de especialistas y mejoras en la gestión administrativa.

Sin embargo, la Secretaría de Salud y la Presidencia han definido como prioridad replicar este modelo intensivo en distintos hospitales del país, segmentando los esfuerzos según las necesidades regionales.

El propio Cruz admitió la naturaleza heredada del atraso y subrayó la voluntad de revertirlo con medidas concretas: “La mora quirúrgica es un problema que hemos heredado y que estamos enfrentando con acciones concretas. Esta brigada es una muestra de que, con voluntad y coordinación, se pueden lograr avances significativos”, declaró.

Las autoridades han anticipado la extensión de este esquema a otras especialidades médicas y regiones.