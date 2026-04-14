El evento Taza de Excelencia 2026 inicia recepción de muestras en El Salvador

La esperada competencia ya abrió su convocatoria y productores de todo el país se preparan para mostrar lo mejor de su cosecha y abrirse paso en subastas internacionales donde el sabor local promete brillar con fuerza (Foto cortesía ISC)

Recepción de muestras para el evento Taza de Excelencia 2026 en El Salvador inició este 13 de abril, abriendo la convocatoria para productores interesados en posicionar su grano de café en mercados internacionales.

El proceso está liderado por el Instituto Salvadoreño del Café (ISC) y cuenta con el respaldo de la Alliance for Coffee Excellence Inc., con el objetivo de destacar la calidad del café salvadoreño y fomentar vínculos entre productores y compradores de alto perfil.

La recepción de muestras se extenderá hasta el 16 de abril y tendrá lugar en cuatro sedes: el laboratorio del ISC en la Oficina Regional ISTA de Santa Ana Oeste, la Oficina Regional CENTA en Nueva Concepción, la sede del Ministerio de Agricultura en Santa Tecla y la Oficina Regional CENTA en San Miguel Centro.

Para participar, los productores deben presentar carnet vigente y una muestra de un kilo de café sobre zaranda 16, sin defecto.

Taza de Excelencia es un programa internacional que reconoce los cafés de mayor calidad en países como Brasil, Colombia, México, Etiopía y El Salvador.

Busca promover la imagen del café salvadoreño y facilitar el acceso a nichos de compradores internacionales que están dispuestos a pagar precios superiores a los tradicionales.

Además, incentiva la mejora de la calidad en todas las etapas de la cadena productiva y fomenta la formación de catadores nacionales a través de la colaboración con expertos extranjeros.

Impacto de la competencia en la industria cafetalera

La recepción de muestras para el certamen inició bajo la coordinación del Instituto Salvadoreño del Café, permitiendo a los productores acceder a mercados globales y mejores precios a través de subastas internacionales organizadas por expertos del sector (Foto cortesía ISC)

Durante los últimos años, los resultados del certamen han tenido repercusiones en la cadena cafetalera. En la edición 2024, El Salvador registró un valor total de ventas de 397.291 dólares, con un precio máximo por quintal de 12.200 dólares.

Según los datos institucionales, 79 inscripciones fueron procesadas y 30 productores resultaron ganadores, alcanzando un puntaje máximo de 92 puntos.

El ISC informó que la participación en la Taza de Excelencia permite a los productores ingresar a subastas internacionales donde compradores de diferentes países compiten por los lotes mejor calificados.

La exposición lograda ayuda a consolidar la reputación del café nacional y a impulsar variedades como Bourbón, Pacas y Pacamara.

El programa también establece esquemas de incentivos y promueve la generación de valor agregado en la cadena. Estimula relaciones entre catadores nacionales e internacionales, quienes representan la calidad del café local en foros globales.

Para quienes buscan información adicional sobre el proceso de inscripción o requisitos, el ISC ha habilitado las líneas telefónicas 2505-6600 extensiones 260, 269 y 250.

Con el respaldo del Instituto Salvadoreño del Café y expertos internacionales, la nueva edición del certamen quiere superar éxitos anteriores posicionando granos excepcionales y variedades nacionales en los mercados globales de café (Foto cortesía ISC)

Tras el gran valor de cada certamen, para 2025 la subasta Taza de Excelencia El Salvador 2025, celebrada el 24 de julio de 2025 en formato digital, adjudicó los mejores lotes de café salvadoreño, cada uno con calificaciones superiores a 87 puntos, a compradores internacionales.

Entre los lotes destacados, la Finca Santa Rosa liderada por J. Raúl Rivera, S.A. de C.V. (variedad Pacamara, 90,93 puntos), Finca La Pacaya de MAVCOFFEE, S.A. de C.V. (Geisha, 90,30 puntos) y Finca Las Duanas de Enrique Mena Gutiérrez (Pacamara, proceso lavado anaeróbico, 90,18 puntos) se consolidaron como referentes de innovación y calidad en las categorías lavado/honey, natural y experimental.

El lote con el mayor valor alcanzado fue el de Los Naranjos, con 90,02 puntos, que registró un precio de $55,90 por libra y un total de $23.254,40, resultado que subraya la competitividad de los cafés salvadoreños en el mercado internacional de especialidad.

Todos los productores premiados lograron cifras significativamente superiores al estándar global, con un precio promedio de $20,87 por libra.

La competencia evidenció el continuo liderazgo de las variedades Geisha y Pacamara en calidad y valor dentro de este certamen. El soporte y la participación activa de compradores extranjeros refuerzan la proyección global del café salvadoreño de especialidad.