Entretenimiento

Hailey Bieber celebra el éxito de Justin Bieber en Coachella con una publicación en Instagram

La modelo documentó en redes sociales momentos del festival, incluyendo la presentación de Justin Bieber y actividades relacionadas con su marca

Guardar
Hailey Bieber le dedicó a Justin Bieber un mensaje tras su presentación en Coachella. (Instagram)
Hailey Bieber le dedicó a Justin Bieber un mensaje tras su presentación en Coachella. (Instagram)

Hailey Bieber compartió un vistazo detrás de escena de la presentación de su esposo, Justin Bieber, durante su participación como acto principal en el festival Coachella. La publicación fue difundida el lunes 13 de abril a través de su cuenta de Instagram.

En el mensaje que acompañó las imágenes, la modelo describió el fin de semana como un momento significativo. La publicación incluyó una serie de fotografías tomadas durante distintos momentos del evento, realizado en Indio, California.

“Un fin de semana muy especial. Nadie sabrá jamás ni una pizca de lo que ha costado llegar hasta aquí. Estoy muy agradecida por esta hermosa vida. ¡Estoy muy orgullosa! ¡Repitamos la experiencia!”, escribió.

Hailey Bieber compartió cómo pasó su fin de semana en Coachella mientras apoyaba a Justin Bieber. (Instagram)
Hailey Bieber compartió cómo pasó su fin de semana en Coachella mientras apoyaba a Justin Bieber. (Instagram)

En varias de las imágenes, Hailey aparece vistiendo un vestido de seda vintage de 1998 de Christian Dior, en tonos amarillo y rosa. La prenda fue diseñada por John Galliano y obtenida a través de la tienda especializada Tab Vintage.

Este atuendo fue utilizado durante su participación en el evento emergente Rhode World, vinculado a su marca de belleza Rhode, que tuvo presencia dentro del festival.

Además del vestuario, las fotografías muestran a Hailey Bieber en distintos momentos del fin de semana, incluyendo escenas en las que retoca maquillaje en el entorno del desierto, así como su asistencia a actividades relacionadas con su marca.

Hailey Bieber dio un vistazo al detrás de bambalinas previo al show de Justin Bieber. (Instagram)
Hailey Bieber dio un vistazo al detrás de bambalinas previo al show de Justin Bieber. (Instagram)

El evento promocional se llevó a cabo pocos días después de que la empresaria colaborara con Justin Bieber en el lanzamiento de nuevos parches hidrocoloides para el acné.

Otra de las imágenes difundidas presenta a Hailey junto a Justin y su hijo, Jack Blues Bieber, nacido en agosto de 2024.

La actuación tuvo lugar durante la segunda jornada del festival, en un programa que incluyó presentaciones principales de otros artistas en días cercanos. Justin Bieber compartió el cartel con nombres destacados, ubicándose entre los actos principales del fin de semana.

Justin Bieber hizo un repaso por su carrera durante su show en Coachella. (Captura de video)
Justin Bieber hizo un repaso por su carrera durante su show en Coachella. (Captura de video)

En su set, interpretó temas de sus producciones más recientes, SWAG y SWAG II, además de canciones que marcaron etapas anteriores de su carrera, como “Baby”, “Where Are Ü Now” y “Sorry”.

El cantante también incluyó versiones de “With You”, de Chris Brown, y “So Sick”, de Ne-Yo. Estas canciones tienen relevancia en su trayectoria, ya que formaron parte de los primeros videos que publicó en YouTube al inicio de su carrera, los cuales contribuyeron a su proyección internacional.

Durante la interpretación de la canción “Everything Hallelujah”, incluida en su álbum de 2025 Swag II, el cantanre incorporó referencias personales en la letra.

En un momento del tema, el artista entonó la frase “Hailey, babe, hallelujah”. En ese instante, la transmisión en vivo del festival enfocó a Hailey Bieber entre el público, quien respondió enviando un beso hacia el escenario, mientras los asistentes reaccionaban con aplausos.

Hailey Bieber mandó un beso a Justin Bieber desde el público cuando la mencionó. (Captura de video)
Hailey Bieber mandó un beso a Justin Bieber desde el público cuando la mencionó. (Captura de video)

En la misma interpretación, el artista también mencionó a su hijo, Jack Blues, al cantar la línea “Baby Jack, hallelujah”. La canción fue presentada con acompañamiento de dos guitarristas, como parte de un repertorio que combinó material reciente con éxitos previos de su trayectoria.

Temas Relacionados

Hailey BieberJustin BieberCoachella

Últimas Noticias

Alec Baldwin considera retirarse tras años marcados por el caso Rust

El actor habló sobre el impacto del caso en su vida personal y profesional, así como su intención de pasar más tiempo en casa con su familia

Alec Baldwin considera retirarse tras años marcados por el caso Rust

Britney Spears y el seguimiento clave para su proceso de recuperación tras la rehabilitación

El proceso de recuperación de la cantante dependerá, según expertos, de la continuidad terapéutica y el acompañamiento clínico

Britney Spears y el seguimiento clave para su proceso de recuperación tras la rehabilitación

El extraño gesto oculto de Robert Pattinson en “Crepúsculo” que nadie notó durante años

A casi dos décadas del estreno, el actor confesó que una decisión interpretativa en la saga vampírica quedó oculta para fanáticos y críticos, y solo logró identificarla tras ver nuevamente la película

El extraño gesto oculto de Robert Pattinson en “Crepúsculo” que nadie notó durante años

La estrella de ‘Harry Potter’, Jessie Cave, anuncia su compromiso con Alfie Brown tras 12 años de relación

La actriz confirmó su compromiso con el comediante luego de más de una década de noviazgo y cuatro hijos en común

La estrella de ‘Harry Potter’, Jessie Cave, anuncia su compromiso con Alfie Brown tras 12 años de relación

“Me llevó mucho tiempo ganarme la vida como actriz”: Fiona Dourif y su consagración en The Pitt

La actriz reveló en Esquire el desafío de encarnar a la doctora McKay y cómo el legado de Brad Dourif influyó en su consagración como protagonista del drama médico que la llevó a la visibilidad internacional.

“Me llevó mucho tiempo ganarme la vida como actriz”: Fiona Dourif y su consagración en The Pitt
DEPORTES
Arde el Torneo Apertura a tres fechas del final de la fase regular: el cronograma de la 15ª y cuáles serían los cruces de octavos

Arde el Torneo Apertura a tres fechas del final de la fase regular: el cronograma de la 15ª y cuáles serían los cruces de octavos

El futbolista de Gimnasia de Jujuy habló luego de ser liberado tras gritar “bomba” en un avión: “Estoy arrepentido”

El video que compartió la Academia del Inter Miami con las perlas y goles de Ciro Messi

El Ratón Ayala dio detalles de la lesión del Cuti Romero y reveló el singular mensaje de Scaloni al plantel de la Selección

Ghana soprendió al contratar a un ex entrenador del Real Madrid a dos meses del inicio del Mundial

TELESHOW
Mario Pergolini recordó el día que hizo enfurecer a Mariano Mores: “No toca un carajo”

Mario Pergolini recordó el día que hizo enfurecer a Mariano Mores: “No toca un carajo”

Así fue el ingreso de Grecia Colmenares a Gran Hermano, a pura emoción en su vuelta al país: “Gracias, Argentina”

Brian y Lola quedaron en el mano a mano de Gran Hermano Generación Dorada: quién fue el último eliminado

Panam reveló el motivo por el que despidió a Gladys Florimonte de su show: “Empezó a mostrar las ‘tetis’”

Murió Felipe Staiti, guitarrista y fundador de Los Enanitos Verdes, a los 64 años

INFOBAE AMÉRICA

El dictador norcoreano Kim Jong Un supervisó nuevas pruebas de misiles balísticos desde el destructor de 5.000 toneladas Choe Hyon

El dictador norcoreano Kim Jong Un supervisó nuevas pruebas de misiles balísticos desde el destructor de 5.000 toneladas Choe Hyon

Estados Unidos atacó a una embarcación que “participaba en operaciones de narcotráfico” el Pacífico oriental: dos muertos

El primer ministro Mark Carney se aseguró la mayoría parlamentaria tras ganar en las elecciones parciales en Canadá

La novela que convirtió en estrella a un joven escritor al que ya comparan con Thomas Mann y García Márquez

45 días de bloqueo de internet: la censura del régimen agrava la crisis económica y social de Irán