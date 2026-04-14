Hailey Bieber celebra el éxito de Justin Bieber en Coachella con una publicación en Instagram

Hailey Bieber le dedicó a Justin Bieber un mensaje tras su presentación en Coachella. (Instagram)

Hailey Bieber compartió un vistazo detrás de escena de la presentación de su esposo, Justin Bieber, durante su participación como acto principal en el festival Coachella. La publicación fue difundida el lunes 13 de abril a través de su cuenta de Instagram.

En el mensaje que acompañó las imágenes, la modelo describió el fin de semana como un momento significativo. La publicación incluyó una serie de fotografías tomadas durante distintos momentos del evento, realizado en Indio, California.

“Un fin de semana muy especial. Nadie sabrá jamás ni una pizca de lo que ha costado llegar hasta aquí. Estoy muy agradecida por esta hermosa vida. ¡Estoy muy orgullosa! ¡Repitamos la experiencia!”, escribió.

Hailey Bieber compartió cómo pasó su fin de semana en Coachella mientras apoyaba a Justin Bieber. (Instagram)

En varias de las imágenes, Hailey aparece vistiendo un vestido de seda vintage de 1998 de Christian Dior, en tonos amarillo y rosa. La prenda fue diseñada por John Galliano y obtenida a través de la tienda especializada Tab Vintage.

Este atuendo fue utilizado durante su participación en el evento emergente Rhode World, vinculado a su marca de belleza Rhode, que tuvo presencia dentro del festival.

Además del vestuario, las fotografías muestran a Hailey Bieber en distintos momentos del fin de semana, incluyendo escenas en las que retoca maquillaje en el entorno del desierto, así como su asistencia a actividades relacionadas con su marca.

Hailey Bieber dio un vistazo al detrás de bambalinas previo al show de Justin Bieber. (Instagram)

El evento promocional se llevó a cabo pocos días después de que la empresaria colaborara con Justin Bieber en el lanzamiento de nuevos parches hidrocoloides para el acné.

Otra de las imágenes difundidas presenta a Hailey junto a Justin y su hijo, Jack Blues Bieber, nacido en agosto de 2024.

La actuación tuvo lugar durante la segunda jornada del festival, en un programa que incluyó presentaciones principales de otros artistas en días cercanos. Justin Bieber compartió el cartel con nombres destacados, ubicándose entre los actos principales del fin de semana.

Justin Bieber hizo un repaso por su carrera durante su show en Coachella. (Captura de video)

En su set, interpretó temas de sus producciones más recientes, SWAG y SWAG II, además de canciones que marcaron etapas anteriores de su carrera, como “Baby”, “Where Are Ü Now” y “Sorry”.

El cantante también incluyó versiones de “With You”, de Chris Brown, y “So Sick”, de Ne-Yo. Estas canciones tienen relevancia en su trayectoria, ya que formaron parte de los primeros videos que publicó en YouTube al inicio de su carrera, los cuales contribuyeron a su proyección internacional.

Durante la interpretación de la canción “Everything Hallelujah”, incluida en su álbum de 2025 Swag II, el cantanre incorporó referencias personales en la letra.

En un momento del tema, el artista entonó la frase “Hailey, babe, hallelujah”. En ese instante, la transmisión en vivo del festival enfocó a Hailey Bieber entre el público, quien respondió enviando un beso hacia el escenario, mientras los asistentes reaccionaban con aplausos.

Hailey Bieber mandó un beso a Justin Bieber desde el público cuando la mencionó. (Captura de video)

En la misma interpretación, el artista también mencionó a su hijo, Jack Blues, al cantar la línea “Baby Jack, hallelujah”. La canción fue presentada con acompañamiento de dos guitarristas, como parte de un repertorio que combinó material reciente con éxitos previos de su trayectoria.