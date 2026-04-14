El presidente Abinader supervisa daños por lluvias en República Dominicana

SANTO DOMINGO (REPÚBLICA DOMINICANA). Una mujer trabaja en recuperar pertenencias en un barrio humilde en Santo Domingo que ha sufrido graves inundaciones a causa de las torrenciales lluvias arrojadas por una vaguada que incide sobre gran parte del país. EFE/Orlando Barría

El presidente Luis Abinader, acompañado por funcionarios de distintas carteras, inspeccionó este lunes el sector Nuevo Amanecer en el municipio de Los Alcarrizos, Santo Domingo, tras la reciente vaguada —sistema de lluvias intensas característico de la región— que afectó a la zona. La visita tuvo como objetivo comprobar la magnitud de los daños y coordinar la asistencia directa a las familias damnificadas.

De acuerdo con datos divulgados por la Presidencia de la República Dominicana, las lluvias ocasionaron daños a 1,800 familias solo en Nuevo Amanecer, otras 300 en La Islita, 1,250 en Brisa del Lebrón, 47 en La Fe y entre 25 y 30 familias en otras localidades del municipio. La asistencia articulada desde el Ejecutivo incluye distribución inmediata de alimentos y la promesa de entregar electrodomésticos y enseres tan pronto sea posible el acceso seguro.

El presidente anticipó la asignación de fondos adicionales, dentro del presupuesto complementario, para reforzar el apoyo a los afectados y avanzar en obras de infraestructura que reduzcan riesgos futuros. Abinader detalló: “Aquí ahora se está dando comida también para los que están afectados, y a partir de mañana, que baje el agua, vamos a darle los enseres y también electrodomésticos a los que están afectados. Igual que lo haremos también a todas las familias vulnerables del país”.

El presidente Luis Abinader inspecciona el sector Nuevo Amanecer en Los Alcarrizos, afectado por una vaguada, mientras un funcionario señala un punto de interés durante el recorrido. (Presidencia de República Dominicana)

Arroyo Lebrón y cañada Jicaco: causas de la emergencia

El impacto de las precipitaciones se vincula directamente al desbordamiento del arroyo Lebrón y la cañada Jicaco, dos de los principales cursos de agua en Los Alcarrizos. El presidente explicó que todas las inundaciones recientes se relacionan con el arroyo Lebrón, asunto que las autoridades locales ya evaluaban. Abinader recordó que, desde el año anterior, se habían destinado $90 millones para labores preventivas y que tras el evento actual se asignarán recursos adicionales para continuar las obras de canalización y saneamiento de estos cauces.

Por su parte, el alcalde Junior Santos remarcó la gravedad del evento: “Aquí, lamentablemente lo que pasó nunca había pasado en cincuenta años que tenemos caminando en Los Alcarrizos. Hoy nosotros estamos siendo afectados”. Santos precisó que avanzan en proyectos estructurales como la canalización del arroyo Lebrón, la construcción de dos puentes en Pedro Brand y la intervención en la cañada Jicaco, que ya cuenta con 600 metros encajonados de los 2 kilómetros que la conforman.

La respuesta oficial incluyó, además del auxilio directo, indemnizaciones a damnificados. Según indicó Santos al canal oficial gubernamental Presidencia de la República Dominicana, en la desembocadura de Jicaco ya se destinaron $7 millones en indemnizaciones para las familias cuyas viviendas fueron demolidas ante la construcción de un parque.

Las lluvias intensas han provocado inundaciones urbanas y daños materiales en sectores como Los Alcarrizos, Mariguayabo y Los Girasoles, según el COE. (Foto cortesía Diario Libre)

Despliegue institucional y recursos para la reconstrucción

Durante el recorrido, participaron Edgar Féliz (titular de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria, Dasac), Fellito Suberví (director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, Caasd), Rolfi Rojas (presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial) y Mirtha Elena Pérez “La Popi” (alcaldesa de La Guáyiga). Este despliegue, según el canal institucional Presidencia de la República Dominicana, forma parte de una estrategia integral para atender tanto a Los Alcarrizos como a otras zonas afectadas, incluidas Montellano e Imbert en Puerto Plata, donde se reportaron daños severos.

Santos señaló que el municipio cuenta con 83 kilómetros de cañadas y se están ejecutando intervenciones en 36 puntos críticos mediante la canalización y la construcción de puentes de cajón para mejorar la comunicación entre sectores. Además, se han licitado $280 millones para la continuidad de estas obras.

El operativo coordinado por Abinader y las autoridades municipales busca atender a los más de 3,000 núcleos familiares perjudicados por la vaguada y avanzar en soluciones definitivas a la vulnerabilidad hídrica de Los Alcarrizos y sus zonas circundantes.