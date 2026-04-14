Menor de seis años muere tras ataque de pitbull en Honduras

El pueblo de Nueva Masicales exige justicia y mayor regulación tras el trágico ataque de perros sueltos que cobró la vida de un menor. (Redes sociales)

Una profunda conmoción se apoderó de Nueva Masicales, municipio del departamento de Colon en Honduras, después de que Eduar Josimar Velázquez, un niño de seis años, falleciera tras ser atacado por dos perros presuntamente de raza pitbull.

El hecho, ocurrido cuando el menor se dirigía desde su casa a la vivienda de su abuela, ha movilizado a la comunidad en un reclamo urgente de medidas para evitar tragedias como estas que en los últimos años se han vuelto recurrentes.

En palabras del padre del menor, quien solicitó justicia y expresó su dolor por la pérdida: “Que se haga justicia, por favor. Que no quede impune”. Añadió que episodios como este resultan del poco control sobre animales de alto riesgo que rondan libremente por la comunidad, y pidió una regulación efectiva por parte de las autoridades.

La respuesta de la población de Nueva Masicales ha sido inmediata. Según testigos y familiares, Eduar Josimar salió por el portón de su vivienda y fue interceptado apenas a unos metros por los animales, los cuales se encontraban sueltos en la zona.

Los vecinos lograron rescatarlo tras escuchar gritos y lo trasladaron de urgencia a un centro asistencial; sin embargo, falleció horas después a consecuencia de las heridas recibidas.

Testigos relatan que Eduar Josimar fue atacado a metros de su casa y falleció en el hospital a pesar de los esfuerzos médicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación permanece abierta mientras continúa la exigencia de justicia entre los habitantes. Hasta la fecha, no se ha localizado al propietario de los perros involucrados en el ataque, lo que alimenta la indignación colectiva.

Varios vecinos insisten en que no se trata de un hecho aislado, ya que anteriormente se han presenciado escenas similares con animales sin supervisión en el área.

La tragedia ha reavivado el debate público acerca de la responsabilidad inherente a la tenencia de mascotas y los riesgos que implica la ausencia de supervisión adecuada.

Mientras tanto, algunos residentes y usuarios en redes sociales sostienen que la peligrosidad de los perros no depende de la raza, sino de la crianza y el trato, otros exigen regulaciones estrictas como registros, uso de bozal y sanciones contra propietarios irresponsables.

Este caso se suma a otro incidente fatal ocurrido hace menos de un mes en la ciudad de La Ceiba, donde Doris Aleyda Fuentes Villatoro, de cincuenta y cinco años, perdió la vida por el ataque de perros de la misma raza.

Ambas muertes han evidenciado carencias en la regulación y supervisión de animales potencialmente peligrosos, lo que ha generado preocupación nacional, según reportes recabados por el periodista mencionado.

La pérdida reciente ha empujado a una comunidad a reflexionar sobre la crianza animal y la necesidad de prevención de ataques. (Foto: Redes sociales)

El antecedente de La Ceiba, en el que una mujer adulta murió por un ataque similar, refuerza la preocupación nacional. En ambos casos, las víctimas fueron trasladadas de emergencia a centros asistenciales, sin que ello lograra evitar el desenlace fatal.

La descripción detallada del padre sobre las heridas graves sufridas por su hijo durante un ataque ha profundizado la inquietud en la comunidad local. El hombre afirmó que el menor padeció lesiones de extrema severidad, subrayando la vulnerabilidad de la víctima y la agresividad del suceso.

Expertos aseguran que cualquier perro, independientemente de su raza, puede convertirse en un riesgo si está mal socializado o sin supervisión. Por ello, la comunidad solicita que las autoridades municipales y de seguridad implementen campañas de concientización, así como controles rigurosos sobre la tenencia de animales.