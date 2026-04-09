Investigación en Costa Rica vincula al régimen de Ortega con crímenes contra opositores exiliados

FOTO DE ARCHIVO: Claudia Vargas recibe las condolencias de Zoilamerica Ortega Murillo, hijastra del presidente nicaragüense Daniel Ortega, durante la misa fúnebre de su esposo, el exmilitar exiliado Roberto Samcam, un mayor sandinista retirado que fue asesinado a tiros en su condominio el 19 de junio, en San José, Costa Rica, el 22 de junio de 2025. REUTERS/Stringer

La revelación de una lista de opositores nicaragüenses identificados como objetivos a eliminar tras el asesinato de Roberto Samcam el 19 de junio de 2025 expone la gravedad de la persecución contra exiliados en Costa Rica. Según información obtenida por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ, policía judicial costarricense) en el curso de la investigación y citada por el medio digital regional Centroamérica 360, se trata de un crimen por encargo con motivación política, ordenado desde la cúpula de la dictadura Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, lo que refleja una estrategia sistemática de persecución política extendida fuera de las fronteras nacionales.

El expediente judicial detalla que Samcam integraba un grupo de 10 opositores nicaragüenses, todos exiliados en Costa Rica, catalogados como “blancos potenciales” para supuestos atentados. Los registros de la causa, en poder del OIJ y la Fiscalía costarricense (agencia judicial nacional), indican que la captura de cuatro sospechosos permitió robustecer la hipótesis de un crimen por encargo con móviles políticos, mientras se investiga la posible conexión directa de uno de los imputados con estructuras operativas en territorio nicaragüense.

Samcam, militar en retiro, fue asesinado en su domicilio en Moravia, San José, por un hombre armado que ingresó y le disparó, según reconstruye Centroamérica 360 a partir de fuentes judiciales. La investigación avanzó con testimonios que advirtieron sobre el aumento del riesgo para el opositor después de su colaboración en un informe elaborado para Naciones Unidas en 2018, en el que se documentó la responsabilidad de altos mandos militares del Ejército de Nicaragua en crímenes de lesa humanidad cometidos desde ese año.

Un testigo clave, citado en el expediente, consideró que “la publicación de ese informe [...] fue la gota que rebasó el vaso”, señalando que esta acción fue determinante en la decisión de sus adversarios de convertirlo en objetivo prioritario. Según la publicación del medio, la Fiscalía costarricense busca actualmente a los autores intelectuales del asesinato, en una investigación con implicaciones en la política y seguridad regional.

Fotografía de archivo del nicaragüense Roberto Samcam. EFE/Jeffrey Arguedas

El asesinato de Samcam y la persecución transnacional contra opositores

El analista Javier Meléndez, del centro de investigación regional Expediente Abierto, declaró a Centroamérica 360 que este caso se encuadra en un patrón de represión sistemática que trasciende las fronteras nicaragüenses y se orienta a la eliminación física de figuras relevantes de la oposición en el exilio.

La investigación refuerza la tesis de un crimen motivado por el odio político impulsado desde instancias del poder nicaragüense. El exfuncionario del OIJ, Rogelio Ramírez, advirtió que estas acciones obedecen a mecanismos de control donde la vigilancia y la eliminación de adversarios políticos —a través del espionaje y los asesinatos— pueden establecerse como métodos sistemáticos para mantener el dominio tanto interno como fuera del país.

Una lista de 10 opositores bajo amenaza en Costa Rica

El hallazgo de la lista con al menos 10 opositores nicaragüenses, en la que Samcam figuraba con un nivel de riesgo relevante, pone en evidencia la existencia de un operativo de alcance internacional dirigido a personas exiliadas. La difusión de esta información, recogida en la documentación de la causa y reportada por Centroamérica 360, fortalece las preocupaciones sobre la seguridad de los refugiados y exiliados políticos nicaragüenses en territorio costarricense, quienes permanecen expuestos a amenazas que exceden la capacidad de protección de la justicia nacional de Nicaragua.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa y copresidenta Rosario Murillo en una foto de archivo. EFE/Jorge Torres

Las autoridades de Costa Rica mantienen bajo prisión preventiva a los cuatro sospechosos detenidos mientras se expanden las pesquisas sobre los vínculos transfronterizos y la posible emisión de órdenes directas desde la estructura de poder liderada por Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La preocupación regional aumenta a medida que surgen nuevos elementos en la causa. La presencia en territorio costarricense de personas exiliadas bajo peligro inmediato constituye un desafío de derechos humanos y seguridad cuya urgencia se explica en la imposibilidad de obtener protección en Nicaragua, lo que obliga a las instituciones del país anfitrión a seguir de cerca el avance de la investigación llevada adelante por el OIJ y la Fiscalía costarricense.