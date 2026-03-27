Nicaragua

Nicaragua enfrentará más presión de EE.UU. tras sanciones a Venezuela y Cuba

La analista María Fernanda Bozmoski, del Atlantic Council, indica que la administración estadounidense evalúa enfocar sus esfuerzos en Nicaragua, país señalado como el próximo reto en la estrategia regional de Washington por especialistas internacionales

Guardar
FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, durante la cumbre del Alba, en Caracas, Venezuela, 24 de abril, 2024. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria
FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, durante la cumbre del Alba, en Caracas, Venezuela, 24 de abril, 2024. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

La evaluación reciente de la analista María Fernanda Bozmoskidirectora de impacto y operaciones del Centro Adrienne Arsht para América Latina en el Atlantic Council— advierte que Estados Unidos podría concentrar su presión diplomática y económica sobre Nicaragua tras fortalecer sus acciones contra Venezuela y Cuba. Esta proyección, publicada por el portal Centroamérica360, sitúa a la administración de Donald Trump ante la decisión de priorizar Nicaragua como siguiente objetivo estratégico en América Latina, considerándola central para la estabilidad regional.

Bozmoski contextualiza este giro en la política exterior estadounidense al analizar el escenario crítico en Cuba, donde un bloqueo más grave ha multiplicado los problemas estructurales: crisis energética, cortes eléctricos prolongados y escasez de alimentos. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel reconoció el 13 de marzo de 2025 la apertura de conversaciones con Washington para abordar “diferencias bilaterales”.

Según la publicación de Centroamérica360, apoyada en un artículo de Bozmoski, Estados Unidos buscaría promover un cambio en el liderazgo cubano como parte de su estrategia. En Venezuela, la detención de Nicolás Maduro por autoridades estadounidenses, ocurrida meses atrás, es para Bozmoski un debilitamiento tangible de la red de regímenes autoritarios en la región.

El examen de la analista subraya que, pese a estos avances, tales transformaciones no se traducen en procesos automáticos de apertura democrática, “como demuestra el caso venezolano”.

galeria daniel ortega
El nicaragüense Daniel Ortega, acompañado por su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se dirige a sus simpatizantes durante la "Marcha por la Seguridad y la Paz", convocada por el gobierno, en Managua el 7 de julio de 2018. Foto: Archivo

Las acciones sobre Nicaragua determinan el futuro democrático de Centroamérica

De acuerdo con el análisis de Bozmoski, difundido por Centroamérica360, Nicaragua constituye el desafío más complejo para la arquitectura democrática latinoamericana en este momento. Su dictadura, encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha desmantelado el tejido institucional del país y expandido la represión más allá de sus fronteras. Expertos de Naciones Unidas, citados en el informe, describen a Nicaragua como “un Estado autoritario sin instituciones independientes” y lo responsabilizan de “represión transnacional”, incluyendo la persecución de opositores en otros países centroamericanos.

La publicación destaca que la situación interna de Nicaragua no solo incrementa la inestabilidad nacional, sino que repercute de forma directa en la integración regional, la confianza institucional y el clima de inversión en Centroamérica. El futuro democrático, institucional y económico de la región dependerá en gran parte de la capacidad internacional para enfrentar la crisis nicaragüense, sostiene el análisis del Atlantic Council.

Uno de los bloques señalados en el documento recomienda “intensificar la presión económica sobre el régimen nicaragüense”, con énfasis en la aplicación de sanciones a sectores estratégicos como el oro, acompañadas del respaldo a la oposición política local y la exigencia de procesos electorales transparentes y competitivos.

La evaluación de Bozmoski —respaldada por observaciones de expertos internacionales del tanque de pensamiento Freedom House— remarca que la forma en que la comunidad internacional aborde la crisis nicaragüense influirá directamente en el destino democrático y socioeconómico de Centroamérica, según lo informado por Centroamérica360.

FOTO DE ARCHIVO: Un hombre canta el himno nacional de Nicaragua durante una marcha de nicaragüenses exiliados en Costa Rica para protestar contra las elecciones presidenciales en Nicaragua, en San José, Costa Rica, el 7 de noviembre de 2021. REUTERS/Mayela Lopez/Foto de archivo
FOTO DE ARCHIVO: Un hombre canta el himno nacional de Nicaragua durante una marcha de nicaragüenses exiliados en Costa Rica para protestar contra las elecciones presidenciales en Nicaragua, en San José, Costa Rica, el 7 de noviembre de 2021. REUTERS/Mayela Lopez/Foto de archivo

Los nicaragüenses también piden acción internacional ante la grave crisis que viven bajo el régimen de Ortega. Esta semana, el Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua clamó por una acción internacional concertada ante el agravamiento de la crisis en Nicaragua, lo cual cobra fuerza en un contexto de creciente represión y negación sistemática de derechos fundamentales.

Ocho años después del inicio de una crisis que, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha dejado al menos 355 muertos —aunque organismos locales sitúan la cifra en 684—, el reclamo apunta a la necesidad de verdad, justicia y garantías de no repetición, según informó la agencia EFE.

La organización, compuesta principalmente por activistas nicaragüenses en el exilio y con sede en San José, Costa Rica, subrayó que las prácticas de persecución política, desaparición forzada, apatridia y exilio se han institucionalizado como herramientas de control bajo el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, tal como detalló EFE.

El colectivo, en su llamada a la acción emitida el 24 de marzo con motivo del Día Internacional del Derecho a la Verdad, sostuvo que “la reconciliación en Nicaragua resulta inviable sin la verdad y sin justicia”, y remarcó que la población tiene derecho a conocer el destino de las personas detenidas y desaparecidas desde el inicio de la represión estatal en abril de 2018. La ONG denunció que la respuesta oficial ante estos crímenes ha sido el silencio, la manipulación institucional y una “maquinaria de propaganda destinada a ocultar los crímenes cometidos desde 2018”, según puntualizó el reporte de EFE.

La represión iniciada tras las protestas sociales del 18 de abril de 2018 —que comenzaron por reformas a la seguridad social y derivaron en una masiva exigencia de renuncia contra Ortega—, dejó entre 300 y 684 fallecidos dependiendo de la fuente: el propio mandatario reconoce más de 300 muertes e insiste en que los hechos constituyeron “un intento de golpe de Estado”, mientras que organismos internacionales, como la CIDH, sostienen cifras significativamente superiores.

Temas Relacionados

NicaraguaCentroaméricaPolítica ExteriorRegímenes AutoritariosDaniel OrtegaEstados UnidosVenezuelaCuba

Últimas Noticias

Banca dominicana es la segunda de mejor reputación en toda la región, según estudio

El informe posiciona al sistema financiero de la República Dominicana entre los más valorados del continente, tras analizar la percepción de miles de usuarios en Latinoamérica y Estados Unidos sobre integridad y liderazgo

Banca dominicana es la segunda de mejor reputación en toda la región, según estudio

El megaproyecto ferroviario centroamericano demanda una inversión de 24,000 millones de dólares

Las autoridades regionales consideran que la modernización de las redes de transporte requiere recursos financieros significativos y un enfoque en normativas técnicas, legales y ambientales para responder a la demanda creciente de movilidad y comercio exterior

El megaproyecto ferroviario centroamericano demanda una inversión de 24,000 millones de dólares

Hondureña es entregada a las autoridades de El Salvador por presunta colaboración con el grupo terrorista de la MS13

Un tribunal salvadoreño solicitó la captura de una ciudadana hondureña por el delito de extorsión, lo que llevó a la coordinación de autoridades de ambos países para su entrega en la frontera de El Amatillo

Hondureña es entregada a las autoridades de El Salvador por presunta colaboración con el grupo terrorista de la MS13

El Salvador: Alcaldía de San Salvador Centro incorpora a 150 comerciantes al Mercado Hula Hula

Un grupo de trabajadores por cuenta propia recibió nuevos locales tras finalizar procedimientos administrativos y cumplir los requisitos exigidos, lo que representa un avance dentro del proceso de reorganización de vendedores en el centro histórico

El Salvador: Alcaldía de San Salvador Centro incorpora a 150 comerciantes al Mercado Hula Hula

Sequías y lluvias extremas ponen en riesgo la seguridad alimentaria costarricense

Las variaciones en el clima han provocado alteraciones en la distribución de especies, generando preocupación en áreas rurales debido a la disminución de la producción agrícola y la transformación de la biodiversidad terrestre y acuática

Sequías y lluvias extremas ponen en riesgo la seguridad alimentaria costarricense

TECNO

Jennie, el perro robótico que redefine el cuidado médico: qué beneficios terapéuticos aporta en personas mayores

Jennie, el perro robótico que redefine el cuidado médico: qué beneficios terapéuticos aporta en personas mayores

Android 17 ya disponible: lista oficial de los 30 móviles que pueden actualizar

Así es Lyria 3 Pro, la IA de Google que compone canciones completas

ChatGPT ahora es una biblioteca de los 90’s: llega el modo libro de tu vida privada

Así es como podemos salvar nuestros datos ante ciberataques y secuestro de datos privados

ENTRETENIMIENTO

Estos son los 10 K-dramas y shows más populares de la semana en Corea del Sur

Estos son los 10 K-dramas y shows más populares de la semana en Corea del Sur

‘Los Ángeles de Charlie’: Jaclyn Smith prepara libro sobre sus experiencias dentro de la serie

Antonio Banderas deja Hollywood y reconstruye su vida en Málaga tras ataque cardíaco

Carlos Villagrán afirma que fue Florinda Meza quien lo invitaba a su casa y se enamoró de él: “Ni me gustaba”

Entre el arte y el mito: así se creó el retrato de John F. Kennedy que cautiva en Love Story

MUNDO

El Ejército de Israel pidió refuerzos para ampliar la zona de seguridad en la frontera con Líbano para enfrentar a Hezbollah

El Ejército de Israel pidió refuerzos para ampliar la zona de seguridad en la frontera con Líbano para enfrentar a Hezbollah

Los rebeldes hutíes amenazaron con intervenir militarmente si Estados Unidos o Israel intensifican el conflicto con Irán

Irán prohibió a sus selecciones y clubes viajar a países “hostiles”

Entre el arte y el mito: así se creó el retrato de John F. Kennedy que cautiva en Love Story

Antonio López-Istúriz White: “El acuerdo entre la UE y México puede convertirse en un referente mundial”