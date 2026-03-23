Régimen de Nicaragua difunde imágenes de Bayardo Arce en prisión, luego que familia denunciara tortura

Bayardo Arce, excomandante sandinista preso en Nicaragua.

El régimen de Nicaragua difundió imágenes del excomandante sandinista y exasesor presidencial Bayardo Arce en prisión, respondiendo al reclamo urgente de sus seis hijos, quienes exigieron una prueba de vida tras denunciar incomunicación y deterioro físico del dirigente desde diciembre del año pasado, en plena ola de cuestionamientos internacionales por denuncias de violaciones de derechos humanos bajo la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo, según la agencia de noticias EFE.

De acuerdo con información oficial citada por la agencia española, Bayardo Arce, de 77 años, fue declarado culpable en enero de estafar al Estado por alrededor de USD 5,000 millones.

Este dato, atribuido a la Procuraduría General de la República de Nicaragua, sitúa el caso entre los más onerosos vinculados a corrupción estatal en la historia reciente del país. A pesar de la gravedad de la condena, la familia de Arce sostiene que el exasesor permanecía completamente incomunicado y sin acceso a defensa legal desde finales de 2025, acentuando la preocupación por su integridad.

Los hijos del exdirigente sandinista hicieron pública una carta dirigida a Daniel Ortega y Rosario Murillo en la que afirman que su padre permanece detenido “sin garantías procesales”, sin contacto exterior y privado tanto de asistencia médica como de defensa.

Según la misiva citada por EFE, Arce habría sido sometido a condiciones que califican de “tortura física y psicológica”, incluyendo inmovilización, aislamiento prolongado y privación de atención especializada, lo que habría redundado en un “grave deterioro físico y anímico”.

El régimen nicaragüense dio a conocer imágenes el domingo en la noche de una visita realizada el 20 de marzo por Gerardo Arce, hermano del exasesor. El Gobierno presentó esta acción como respuesta al requerimiento de la familia, con el objetivo de contrarrestar las acusaciones de desaparición forzada y posibles abusos durante la detención. Según lo reportado por la agencia de noticias internacional EFE, esta es la primera prueba visual del estado de Arce desde diciembre, fecha en que la familia alega haberlo visto por última vez.

Fotografía de archivo de opositores nicaragüenses durante un plantón contra el Gobierno que preside Daniel Ortega. EFE/Jeffrey Arguedas

Siete disidentes han muerto bajo custodia en el contexto de la crisis política

La detención de Bayardo Arce no es un caso aislado dentro del panorama represivo denunciado en Nicaragua desde el inicio de la crisis política y social en abril de 2018. La agencia de noticias EFE informa que, al menos, siete disidentes y críticos del Gobierno sandinista han fallecido bajo custodia. Entre estos, destaca el caso de Humberto Ortega, exjefe del Ejército y hermano del presidente, quien murió el 30 de septiembre de 2024 bajo arresto domiciliario e incomunicado, luego de realizar declaraciones públicas contrarias a la “sucesión dinástica” señalada en el país.

Estos incidentes refuerzan las denuncias sobre el trato a detenidos políticos y la falta de garantías procesales bajo la administración de Ortega y Murillo, cuestionada por múltiples organizaciones internacionales de derechos humanos —como Amnistía Internacional— y gobiernos extranjeros, incluidos Estados Unidos y España.

Bayardo Arce fue condenado a cárcel por corrupción y fraude, según el régimen sandinista. Foto: Archivo

Nicaragua mantiene el endurecimiento de su régimen tras las elecciones de 2021

Desde las elecciones de noviembre de 2021, en las que Daniel Ortega, de 80 años, reafirmó su permanencia en la presidencia por un quinto mandato —cuarto consecutivo desde 2007—, el régimen de Nicaragua ha intensificado las acciones contra opositores y disidentes. El caso de Bayardo Arce y la muerte de otros detenidos políticos ilustran la extensión de una estrategia de represión sostenida, según documentación y reportes recogidos por la agencia de noticias internacional EFE.

Organizaciones y familiares denuncian que estas prácticas configuran un patrón de persecución política y violaciones reiteradas a los derechos fundamentales, mientras la administración de Ortega y Murillo se defiende con argumentos de legalidad y acusa a los detractores de motivaciones políticas.