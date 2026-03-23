Nicaragua

Régimen de Nicaragua difunde imágenes de Bayardo Arce en prisión, luego que familia denunciara tortura

Los hijos del exdirigente hicieron pública una carta dirigida al Ejecutivo, en la que relatan condiciones de encierro severo y carencia de atención médica y defensa legal desde finales de 2025

Guardar
Bayardo Arce, excomandante sandinista preso
Bayardo Arce, excomandante sandinista preso en Nicaragua.

El régimen de Nicaragua difundió imágenes del excomandante sandinista y exasesor presidencial Bayardo Arce en prisión, respondiendo al reclamo urgente de sus seis hijos, quienes exigieron una prueba de vida tras denunciar incomunicación y deterioro físico del dirigente desde diciembre del año pasado, en plena ola de cuestionamientos internacionales por denuncias de violaciones de derechos humanos bajo la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo, según la agencia de noticias EFE.

De acuerdo con información oficial citada por la agencia española, Bayardo Arce, de 77 años, fue declarado culpable en enero de estafar al Estado por alrededor de USD 5,000 millones.

Este dato, atribuido a la Procuraduría General de la República de Nicaragua, sitúa el caso entre los más onerosos vinculados a corrupción estatal en la historia reciente del país. A pesar de la gravedad de la condena, la familia de Arce sostiene que el exasesor permanecía completamente incomunicado y sin acceso a defensa legal desde finales de 2025, acentuando la preocupación por su integridad.

Los hijos del exdirigente sandinista hicieron pública una carta dirigida a Daniel Ortega y Rosario Murillo en la que afirman que su padre permanece detenido “sin garantías procesales”, sin contacto exterior y privado tanto de asistencia médica como de defensa.

Según la misiva citada por EFE, Arce habría sido sometido a condiciones que califican de “tortura física y psicológica”, incluyendo inmovilización, aislamiento prolongado y privación de atención especializada, lo que habría redundado en un “grave deterioro físico y anímico”.

El régimen nicaragüense dio a conocer imágenes el domingo en la noche de una visita realizada el 20 de marzo por Gerardo Arce, hermano del exasesor. El Gobierno presentó esta acción como respuesta al requerimiento de la familia, con el objetivo de contrarrestar las acusaciones de desaparición forzada y posibles abusos durante la detención. Según lo reportado por la agencia de noticias internacional EFE, esta es la primera prueba visual del estado de Arce desde diciembre, fecha en que la familia alega haberlo visto por última vez.

Fotografía de archivo de opositores
Fotografía de archivo de opositores nicaragüenses durante un plantón contra el Gobierno que preside Daniel Ortega. EFE/Jeffrey Arguedas

Siete disidentes han muerto bajo custodia en el contexto de la crisis política

La detención de Bayardo Arce no es un caso aislado dentro del panorama represivo denunciado en Nicaragua desde el inicio de la crisis política y social en abril de 2018. La agencia de noticias EFE informa que, al menos, siete disidentes y críticos del Gobierno sandinista han fallecido bajo custodia. Entre estos, destaca el caso de Humberto Ortega, exjefe del Ejército y hermano del presidente, quien murió el 30 de septiembre de 2024 bajo arresto domiciliario e incomunicado, luego de realizar declaraciones públicas contrarias a la “sucesión dinástica” señalada en el país.

Estos incidentes refuerzan las denuncias sobre el trato a detenidos políticos y la falta de garantías procesales bajo la administración de Ortega y Murillo, cuestionada por múltiples organizaciones internacionales de derechos humanos —como Amnistía Internacional— y gobiernos extranjeros, incluidos Estados Unidos y España.

Bayardo Arce fue condenado a
Bayardo Arce fue condenado a cárcel por corrupción y fraude, según el régimen sandinista. Foto: Archivo

Nicaragua mantiene el endurecimiento de su régimen tras las elecciones de 2021

Desde las elecciones de noviembre de 2021, en las que Daniel Ortega, de 80 años, reafirmó su permanencia en la presidencia por un quinto mandato —cuarto consecutivo desde 2007—, el régimen de Nicaragua ha intensificado las acciones contra opositores y disidentes. El caso de Bayardo Arce y la muerte de otros detenidos políticos ilustran la extensión de una estrategia de represión sostenida, según documentación y reportes recogidos por la agencia de noticias internacional EFE.

Organizaciones y familiares denuncian que estas prácticas configuran un patrón de persecución política y violaciones reiteradas a los derechos fundamentales, mientras la administración de Ortega y Murillo se defiende con argumentos de legalidad y acusa a los detractores de motivaciones políticas.

Temas Relacionados

Gobierno de NicaraguaBayardo ArceDerechos HumanosPersecución Política

Últimas Noticias

El presidente del Congreso sostiene encuentro con líderes del transporte por alza en combustibles en Guatemala

Las conversaciones impulsadas por la máxima autoridad legislativa se enfocan en la búsqueda de mecanismos que atenúen las consecuencias económicas de la reciente subida en los precios y fomenten soluciones consensuadas

El presidente del Congreso sostiene

El gobierno de Guatemala incauta productos valorados en 17.1 millones de quetzales en operativos contra el contrabando

Las acciones conjuntas de diferentes instituciones estatales permitieron reducir la distribución de mercancía ilegal y fortalecer los controles fiscales, impactando en la seguridad y el bienestar de la ciudadanía guatemalteca durante el inicio de 2026

El gobierno de Guatemala incauta

El Salvador triplica sus reservas de oro en 12 meses y alcanza el mayor nivel registrado

Datos del Banco Central de Reserva de El Salvador revela que las tenencias de oro del país se incrementaron más de 180% en un año, impulsadas por una estrategia de diversificación y protección de activos

El Salvador triplica sus reservas

Honduras: Familiares se enfrentan a Policía Nacional e impiden que se lleven a joven asesinada en Olancho

Familiares de una joven que falleció en Juticalpa, Olancho interrumpieron el protocolo forense y se llevaron el cadáver durante el proceso de levantamiento en el cementerio municipal de este sector del país.

Honduras: Familiares se enfrentan a

Tribunal Supremo de Elecciones oficializa la nueva Asamblea Legislativa: estos son los 57 diputados electos en Costa Rica

El Congreso para el periodo 2026-2030 estará marcado por una mayoría femenina y la participación de cinco fuerzas políticas

Tribunal Supremo de Elecciones oficializa

TECNO

Reddit planea verificar usuarios reales

Reddit planea verificar usuarios reales para combatir la invasión de bots

Microsoft planea un Windows 11 menos saturado de anuncios y más enfocado en el usuario

Nadie está por encima del mercado: el jurado que condenó a Elon Musk

El CEO de Pinterest apoya prohibir redes sociales a menores de 16 años por salud mental

ChatGPT incluirá anuncios: OpenAI lleva la publicidad a sus versiones gratuita y Go

ENTRETENIMIENTO

Un fan revela su diagnóstico

Un fan revela su diagnóstico de cáncer a John Cena y recibe un abrazo

Lisa Kudrow recordó con humor los looks de Friends: “Es increíble que lo llamen ‘moda’ otra vez”

Así es Patrick Warburton cuando nadie lo ve: “Soy mucho más familiero y tranquilo que David Puddy”

La insólita confesión de Spielberg sobre Drew Barrymore: “La adopté y ayudé a criarla... hasta la semana pasada”

Lujo escénico y glamour ancestral en el regreso triunfal de BTS: todos los secretos detrás de la “Armadura Lírica” de Songzio

MUNDO

Zelensky acusó a Rusia de

Zelensky acusó a Rusia de facilitar a Irán inteligencia para atacar bases y activos militares de Estados Unidos

Escocia incorpora la detección de atrofia muscular espinal en el test neonatal obligatorio

Netanyahu dijo que Trump ve posible lograr un acuerdo con Irán para alcanzar los objetivos de guerra

Ucrania bloqueó el avance de las fuerzas rusas en el este y recuperó posiciones clave en varios puntos del frente

Largas filas en Teherán para comprar generadores ante la amenaza de Trump de atacar las centrales eléctricas de Irán