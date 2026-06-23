Japón implementará la mayor subida de tasas de visado en casi medio siglo

La primera revisión relevante desde 1978 encarecerá los permisos de entrada para turistas y viajeros de negocios de países que los requieren (Imagen Ilustrativa Infobae)

Japón aplicará desde el 1 de julio de 2026 la primera revisión significativa de sus tasas de visado desde 1978, decisión formalizada en una reunión del gabinete del gobierno, según informó la agencia de noticias internacional Euronews. El aumento afecta de manera directa a turistas y personas de negocios procedentes de países que requieren visado para ingresar al país.

El visado de entrada única subirá de 3.000 a 15.000 yenes, (USD 18,57 a 92,84) mientras que el de entradas múltiples pasará de 6.000 a 30.000 yenes (USD 37,14 a 185,68), lo que equivale aproximadamente a 87 euros y 175 euros respectivamente. El ministro de Exteriores, Toshimitsu Motegi, explicó que la revisión responde a la necesidad de ajustar el sistema a la inflación acumulada y a los cambios en los tipos de cambio registrados durante casi cinco décadas.

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El funcionario señaló que el esquema vigente ya no se corresponde con el coste real de la gestión administrativa de los visados y de los trámites migratorios. El artículo publicado destacó que esta subida no solo busca equilibrar las cuentas del sistema, sino también enviar una señal de ajuste acorde a los estándares internacionales.

Comparaciones internacionales y proyecciones turísticas

La tarifa para un solo ingreso se multiplicará por cinco y el permiso para varios ingresos también aumentará, con un salto de 6.000 a 30.000 yenes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobierno de Japón sostiene que, a pesar del incremento, las nuevas tasas mantienen la competitividad frente a los sistemas migratorios de países occidentales. Según declaraciones recogidas por Euronews, las autoridades compararon las tarifas con las de Estados Unidos y Alemania, que históricamente aplicaron costes superiores a los turistas extranjeros.

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Las proyecciones oficiales descartan una caída significativa en el turismo entrante. En los últimos años, el país asiático experimentó un récord de visitantes internacionales, motivado en parte por la debilidad del yen y la popularidad de destinos como Tokio, Kioto y Osaka.

Las autoridades confían en que la demanda turística seguirá siendo robusta a pesar del encarecimiento de los visados. El portal de noticias recordó que la nueva política solo constituye una parte del paquete de reformas migratorias en marcha.

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Cambios legislativos y nuevas tasas para residentes

El titular de Exteriores sostuvo que el esquema vigente dejó de reflejar el costo real de la tramitación migratoria - EFE/Carolina Escudero/Archivo

El 29 de mayo de 2026, la Cámara Alta japonesa aprobó modificaciones en la Ley de Control de Inmigración y Reconocimiento de Refugiados, lo que otorga al gobierno la capacidad de aumentar de manera considerable otras tasas vinculadas a la inmigración. La normativa eleva el techo legal para los cambios de estatus de residencia y renovaciones de visado de 10.000 yenes (USD 61,90) a 100.000 yenes (USD 619,00). Además, la tasa máxima permitida para las solicitudes de residencia permanente sube de 10.000 yenes a 300.000 yenes (USD 1.857,00).

Las tasas efectivas serán establecidas en una fase posterior mediante órdenes del gabinete y procesos de consulta pública. De acuerdo con los planes gubernamentales, los residentes de larga duración podrían llegar a abonar entre 10.000 yenes (USD 61,90) y 70.000 yenes (USD 433,30), dependiendo del tiempo de renovación de su estatus.

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Para quienes soliciten la residencia permanente, la propuesta contempla una tasa de 200.000 yenes (USD 1.238,00), cifra muy superior a los 10.000 yenes actuales. Estos cambios están previstos para aplicarse antes del 31 de marzo de 2027.

Crecimiento de la población extranjera y controles tecnológicos

El Ejecutivo argumenta que las nuevas tarifas seguirán siendo competitivas frente a Estados Unidos y Alemania, y descarta un retroceso relevante - EFE/EPA/FRANCK ROBICHON

El aumento de tasas responde también a la necesidad de financiar la gestión de una población extranjera en constante crecimiento. Las cifras oficiales muestran que Japón alcanzó un máximo histórico de 4,13 millones de residentes extranjeros a finales de 2025. El sistema de inmigración requerirá más personal, tecnología e infraestructuras para atender la creciente demanda.

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Parte de los nuevos fondos se destinará a programas de enseñanza de japonés para residentes extranjeros, así como al fortalecimiento de medidas contra las estancias irregulares y la optimización de los sistemas de control migratorio.

Entre las novedades legislativas figura la introducción del Japan Electronic System for Travel Authorization (JESTA), un programa de autorización electrónica de viaje similar a los utilizados por Estados Unidos y Reino Unido. El sistema exigirá a los viajeros de 74 países exentos de visado que proporcionen información previa al embarque, como identidad, motivo de viaje y destino. Se proyecta la entrada en funcionamiento para el ejercicio fiscal de 2028.

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La agencia de noticias internacional subrayó que estas reformas buscan dotar al sistema migratorio japonés de mayor capacidad operativa y tecnológica, en línea con la evolución de los flujos migratorios y turísticos globales.