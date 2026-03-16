Obispo Silvio Báez sobre régimen en Nicaragua: “Son ciegos quienes creen que los sistemas políticos son eternos”

El obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, en una fotografía de archivo. EFE/Jorge Torres

El obispo Silvio Báez, desnacionalizado y exiliado en Estados Unidos, denunció este domingo que “son ciegos quienes creen que la paz se construye con violencia y que los sistemas políticos son eternos”, durante una homilía en la que reiteró sus críticas al Gobierno nicaragüense de Daniel Ortega y Rosario Murillo, según la agencia internacional de noticias EFE.

En su mensaje, Báez cuestionó a quienes “al mal le llaman bien y al bien le llaman mal”, rechazando los intentos de justificar la represión y la perpetuidad de los gobiernos autoritarios. Las declaraciones del obispo auxiliar de Managua se producen mientras Nicaragua enfrenta “la crisis política y social iniciada en abril de 2018”, la cual se profundizó tras las elecciones generales de noviembre de 2021, con la “reelección de Ortega para un quinto mandato” en medio de la ausencia de la oposición: sus principales adversarios fueron encarcelados, expulsados y despojados de su nacionalidad.

Durante su intervención, el jerarca católico advirtió que “son ciegos quienes callan ante la injusticia, creyendo que nunca serán víctimas”, y lamentó que algunos vean “el dolor ajeno como quien ve llover tras el cristal”. Recordó que el fallecido papa Francisco le ordenó abandonar Nicaragua en 2019 por razones de seguridad.

Báez pide liberar el corazón y critica la idolatría política

Báez también criticó la idea de que el dinero pueda garantizar la felicidad o que el amor sea solo un sentimiento pasajero, e instó a sus fieles a “abrir el corazón al Evangelio para liberarnos de nuestras cegueras”.

De acuerdo con EFE, el prelado alertó que “son ciegos quienes creen ingenuamente que hay personas o sistemas políticos que son eternos, que no pasarán jamás, y por eso les rinden culto, entregándoles su corazón y su conciencia”.

Las palabras de Silvio Báez se dan en un contexto en que, según EFE, los comicios de 2021 en Nicaragua se desarrollaron bajo denuncias de exclusión y represión, con candidatos detenidos, acusados de “golpistas” y “traición a la patria”, y privados de sus derechos políticos.

FILE PHOTO: A man sings Nicaragua's national anthem during a march of Nicaraguans exiled in Costa Rica to protest against the presidential election in Nicaragua, in San Jose, Costa Rica November 7, 2021. REUTERS/Mayela Lopez/File Photo

Oposición pide justicia y garantías

El movimiento opositor nicaragüense Renacer instó este domingo a establecer justicia, memoria y verdad, así como garantías de no repetición ante una posible transición democrática en Nicaragua, actualmente gobernada por Daniel Ortega desde 2007. La organización señaló que el contexto geopolítico, tanto a nivel regional como global, atraviesa cambios profundos y que los regímenes autoritarios enfrentan hoy presiones crecientes y un riesgo elevado de colapso, según lo consignado en un manifiesto leído por Yefer Bravo, miembro del directorio de Renacer. Esta demanda, presentada en medio de una crisis política agravada desde 2018, define las condiciones mínimas para cualquier alternancia real de poder en el país, según informó la agencia EFE.

El movimiento Renacer precisó en su declaración que no reconoce soluciones personales ni figuras “salvadoras”, sino que apuesta por principios como la organización ciudadana, la memoria histórica y la dignidad humana. En el texto difundido por EFE, la agrupación resaltó que una transición legítima solo será posible si existen “estructuras organizadas, la construcción y adquisición de responsabilidades permanentes”, capaces de transformar no únicamente las intenciones políticas, sino también la vocación democrática del Estado.

En el centro de sus demandas, Renacer reclamó la libertad incondicional de todas las personas presas políticas pertenecientes a la oposición, la restitución completa de los derechos civiles y políticos, la derogación inmediata de leyes represivas y el fin de la militarización y represión policial. A estas exigencias sumó el regreso seguro para la población exiliada y la recuperación de derechos fundamentales bajo normas internacionales.

Imagen de archivo de nicaragüenses residentes en la capital protestan para exigir libertad para los presos políticos. EFE/Bienvenido Velasco

Como condición estructural, Renacer propuso instalar un verdadero control civil sobre las fuerzas armadas y de seguridad. El movimiento advirtió que solo participará en eventuales elecciones si se dan “condiciones reales”, suprimiendo cualquier forma de simulación democrática y rechazando todo mecanismo que perpetúe el actual régimen bajo disfraces institucionales. Según la organización, la transición debe asentarse en la defensa de la soberanía, la promoción de la justicia sin impunidad y la consolidación de un proceso electoral genuino.

En su manifiesto, Renacer llamó explícitamente a diversos sectores sociales a formar alianzas estratégicas fundamentadas en principios éticos e históricos, y no sobre pactos temporales o consensos de conveniencia. La agrupación alertó sobre el peligro de repetir errores previos si se omiten el compromiso con la verdad y los valores democráticos: “La alianza sin ética reproduce los errores del pasado. La alianza con principios abre caminos hacia el futuro”, recalcó el movimiento según reportó EFE.

La crisis política y social que atraviesa Nicaragua se agudizó desde abril de 2018, con mayor intensidad tras las elecciones de noviembre de 2021 en las que Ortega, de 80 años, fue reelegido para un quinto período (el cuarto consecutivo), tras encarcelar a los principales líderes opositores, a quienes posteriormente expulsó del país y desposeyó de su nacionalidad y derechos políticos, conforme lo detalló la agencia EFE.