Nicaragua

El régimen de Nicaragua otorga tierras a empresas chinas para minería

Un informe de una organización ambiental indica que una porción significativa del territorio nacional está bajo control de sociedades extranjeras para extraer minerales, incluyendo áreas protegidas y zonas indígenas

Guardar

El Gobierno de Nicaragua ha concedido concesiones mineras a empresas chinas que abarcan el 8.5% del territorio nacional, incluyendo zonas protegidas y territorios indígenas y afrodescendientes. Así lo señala un informe difundido por la organización ambientalista nicaragüense Fundación del Río, que atribuye al Ministerio de Energía y Minas una estrategia estatal de promoción para la exploración y explotación de minerales metálicos en una de las áreas más sensibles de América Central, en medio de crecientes presiones internacionales contra el régimen encabezado por el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo.

El estudio, titulado Invasión minera china en Nicaragua y publicado el jueves por Fundación del Río, detalla que firmas de la República Popular de China controlan exactamente 1.013.225,44 hectáreas mediante concesiones otorgadas por el Ministerio. Entre 2021 y 2026, la administración de Ortega y Murillo adjudicó permisos de explotación minera a 15 empresas chinas en 71 lotes, desplazando a otras compañías del sector, según expone el reporte al que accedió la agencia internacional de noticias EFE.

Empresas chinas sin historial ni presencia pública controlan el sector minero en Nicaragua

La investigación destaca que las compañías mineras chinas actualmente operando en Nicaragua son de reciente creación y no cuentan con páginas web ni evidencias de cotización en mercados bursátiles reconocidos. Fundación del Río, bajo la dirección de Amaru Ruiz, señala la falta de credenciales comprobables sobre experiencia minera, tanto a nivel nacional como internacional, así como la ausencia de estudios de factibilidad económica y la opacidad respecto al monto invertido en los proyectos.

El ministro de Relaciones Exteriores
El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, y el asesor presidencial de Nicaragua, Laureano Ortega, se estrechan la mano antes de su reunión en la Casa de Huéspedes Estatal Diaoyutai en Beijing, China, el 12 de mayo de 2025. REUTERS/Florence Lo/Pool

De acuerdo con registros oficiales de la Unidad de Análisis Financiero nicaragüense, hasta diciembre de 2025, solo cuatro de las dieciséis empresas chinas identificadas estaban inscritas formalmente en los organismos de regulación. Once empresas no figuran en estos registros y a una se le anuló la inscripción. Esta carencia documental muestra una dinámica de baja fiscalización administrativa sobre la presencia china en la minería local.

Thomas Metal S.A. y otras firmas concentran la mayoría de lotes y extensiones mineras

El informe identifica a Thomas Metal S.A. como el principal beneficiario, con 17 lotes y 228.272,98 hectáreas. Le siguen Brother Metal S.A. con 14 lotes y 208.959,35 hectáreas, y Zhong Fu Development S.A. con 12 lotes y 144.884,87 hectáreas. Estas cifras configuran un reparto territorial sin precedentes en el país y muestran una concentración sustancial en empresas carentes de historial verificable.

Se expone que los lotes asignados incluyen territorios previamente protegidos y superpuestos sobre yacimientos polimetálicos. La expansión observada en los intereses extractivos abarca minerales como cobre y cobalto, además de oro y plata, y se extiende al molibdeno, uranio, tungsteno, plomo, zinc, cromo y níquel. De acuerdo con la organización, “los intereses mineros chinos van más allá, no se limitan únicamente al oro y la plata; también se orientan a la explotación de minerales considerados críticos”.

(Fuente)
(Fuente)

El Gobierno sandinista adapta la legislación y el esquema de concesiones ante las sanciones internacionales

Fundación del Río asegura en su informe que el Gobierno ha modificado el marco jurídico para facilitar la incursión de empresas chinas. Las reformas legales permiten el ingreso de nuevos actores que logran evadir las restricciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas), posibilitando, bajo nuevas alianzas, la continuidad en la entrega de concesiones incluso dentro de reservas mineras nacionales.

Temas Relacionados

Empresas ChinasNicaraguaMinería MetálicaConcesiones Extractivas

Últimas Noticias

La demanda judicial y la percepción de impunidad aumentan los retos para el Ministerio Público de Guatemala, en medio del cambio de la jefatura

Un aumento sostenido en el ingreso de expedientes y señalamientos por desigualdad en los procesos han generado debates sobre la capacidad institucional y la efectividad de la persecución penal en el país

La demanda judicial y la

El Salvador triplica la cobertura en educación inicial: la matrícula pasó de 4.7% en 2019 a 15.8% para 2025

Un incremento histórico en el ingreso escolar de la primera infancia y la adopción de enfoques innovadores transforman la estructura del sistema educativo salvadoreño

El Salvador triplica la cobertura

Canal de Panamá adjudicará en junio de 2027 proyectos para dar en concesión dos nuevas terminales portuarias de transbordo y un gasoducto interoceánico

La inversión en estos proyectos se cifra entre $4,000 a $8,000 millones para el gasoducto y $2,600 millones para las terminales portuarias

Canal de Panamá adjudicará en

El gobierno de Guatemala inicia rehabilitación de carreteras en la zona Reina

La administración encabezada por Bernardo Arévalo arrancó labores para modernizar más de cien kilómetros viales en municipios como Ixcán y Uspantán, enfocándose en la integración de poblaciones y atención a viejas demandas locales

El gobierno de Guatemala inicia

La Embajada de México en El Salvador inaugura cátedra sobre economía moral

El ciclo académico, desarrollado en colaboración con instituciones salvadoreñas y mexicanas, comenzó con una exposición sobre principios éticos y avances en el desarrollo económico, incluyendo la participación de sectores estudiantiles y docentes en los debates iniciales

La Embajada de México en

TECNO

¿Por qué se calienta el

¿Por qué se calienta el cargador de tu teléfono?: descubre las causas y soluciones

‘Las guerreras K-Pop’ y los riesgos de ver la película en Magis TV

Cómo es el nuevo modelo de taxi autónomo sin pedales ni volante

HDMI ARC en tu TV: qué es y cómo aprovecharlo al máximo

Navegar en YouTube como si fuera televisión por cable es posible gracias a esta nueva aplicación web

ENTRETENIMIENTO

Top 10 K-dramas en Corea

Top 10 K-dramas en Corea del Sur: ‘Un novio por suscripción’ encabeza el ranking de los más exitosos del momento

Rebecca Gayheart recordó la batalla de Eric Dane por pronunciar sus últimas palabras

¿Cuánto dinero cuesta un Premio Oscar?: este es el verdadero valor que tiene la legendaria estatuilla

El nacimiento de Ozzy Matilda Osbourne renueva el legado familiar y rinde tributo al ‘Príncipe de las Tinieblas’

Crecen los rumores de enfrentamiento entre Sydney Sweeney y Zendaya: por qué no compartieron la primera imagen de “Euphoria”

MUNDO

Estados Unidos autorizó la venta

Estados Unidos autorizó la venta temporal de petróleo ruso para aliviar el mercado energético

La agencia marítima de la ONU convocó una sesión extraordinaria para analizar la crisis en el estrecho de Ormuz

Mientras se enfrenta a Irán, Israel despliega más recursos militares para su guerra con Hezbollah en el Líbano

Trump afirmó que la guerra en Irán avanza “muy bien” y dijo que es un país de “terror y odio”

Sudáfrica interceptó cuatro pesqueros chinos que habían manipulado sus sistemas de rastreo