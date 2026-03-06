Excandidato presidencial de Nicaragua fallece tras estar en el exilio en El Salvador

El reverendo Saturnino Cerrato Hodgson, quien fue candidato a la Presidencia por la oposición en 2016 y falleció el 5 de marzo de 2026, en El Salvador. (La Prensa de Nicaragua)

El reverendo Saturnino Cerrato Hodgson falleció a los setenta y seis años este jueves en El Salvador, donde residía exiliado desde hacía tres años, según informaron sus familiares.

Diversas organizaciones políticas y sociales recordaron su papel en la defensa de la democracia y la justicia, expresando condolencias a la familia, la comunidad evangélica y sus colegas políticos. El opositor Juan Sebastián Chamorro afirmó que Cerrato “dedicó gran parte de su vida al servicio espiritual y a la búsqueda de una Nicaragua democrática”, indica una nota de la agencia EFE.

Durante cuatro décadas y media, Cerrato ejerció como pastor en las Asambleas de Dios, una de las congregaciones protestantes más relevantes de Nicaragua. Además, fue presidente de la organización durante veinte años y líder del Partido Restauración Democrática. Esta agrupación perdió su personalidad jurídica en mayo de 2021, tras la decisión del Consejo Supremo Electoral en medio de las elecciones generales, cuando Cerrato presidía el partido.

Trayectoria política y exilio de Cerrato

Nacido en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, Saturnino Cerrato Hodgson fue candidato presidencial en 2016 por una coalición que incluía a la Alianza Liberal Nicaragüense. En esos comicios, aceptó la reelección de Daniel Ortega al considerar que, tras la ilegalización del principal partido opositor y las presiones del entorno político, no existían alternativas viables de representación democrática. En abril de 2023, el gobierno de Ortega y Rosario Murillo le negó el regreso a Nicaragua cuando intentó ingresar con su pareja e hijos desde El Salvador.

Fotografía de archivo fechada el 23 de abril de 2018 que muestra banderas de Nicaragua sostenidas por personas durante una manifestación en contra del gobierno de Daniel Ortega, en Managua (Nicaragua). EFE/Jorge Torres/ARCHIVO

La familia de Cerrato comunicó su fallecimiento mediante redes sociales y anunció un homenaje en la capilla Maquilishualt, en el barrio Auxiliadora de San Salvador, su lugar de residencia desde 2023. Cerrato fue conocido por su apertura al diálogo y se convirtió en el primer pastor evangélico prohibido de ingresar a Nicaragua por el Ejecutivo sandinista.

La trayectoria de Saturnino Cerrato: entre la fe y la política nicaragüense

La vida pública de Saturnino Cerrato estuvo marcada por su intento de articular una propuesta política inspirada en valores cristianos en Nicaragua, un proceso que atravesó momentos de protagonismo, persecución y exilio. Según información de medios locales, Cerrato alcanzó relevancia nacional al postularse como candidato presidencial en 2016 con el respaldo de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), aunque esa candidatura se vio limitada por divisiones internas y la falta de consenso en la oposición. No obtuvo el respaldo popular esperado en las urnas, en una elección donde Daniel Ortega resultó reelecto.

Durante ese proceso, Cerrato enfrentó críticas de diversos sectores que cuestionaron su participación en un sistema considerado por varios opositores como carente de transparencia y pluralidad. En esos comicios fue notoria la presencia de Rosario Murillo como candidata a la vicepresidencia, lo que generó aún más controversia.

El contexto político de la época incluyó la habilitación de partidos como el PRD y CxL para postular candidaturas, mientras que otras agrupaciones, entre ellas el Partido de Acción Ciudadana (PAC), el Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y el Partido Social Cristiano de Nicaragua, quedaron excluidas del proceso.

Tras las protestas antigubernamentales de 2018, Cerrato respaldó abiertamente el movimiento cívico que se opuso al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El Partido Restauración Democrática (PRD) se integró a la Coalición Nacional, una alianza de fuerzas políticas y sociales que buscó enfrentar al oficialismo. En 2021, el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua canceló la personalidad jurídica del PRD, lo que impidió a la organización inscribir candidatos, un hecho interpretado como represalia por su rol opositor.

Ese mismo año, Cerrato redujo su perfil público, luego de que el oficialismo intensificó la persecución contra voces disidentes, extendiendo la presión a líderes religiosos y organizaciones cristianas. De acuerdo a medios locales, la cancelación de la personería jurídica del PRD terminó por bloquear su proyecto de unir el mundo cristiano con la política en Nicaragua, una aspiración que buscaba replicar experiencias de otros países de América Latina.

El fallecimiento de Cerrato en el exilio generó reacciones entre dirigentes opositores y miembros de la diáspora nicaragüense. Juan Sebastián Chamorro, referente del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), lamentó la pérdida y recordó: “Al reverendo Saturnino Cerrato, fallecido hoy en el exilio, lo recordaré como un buen hombre que siempre quiso encontrar diálogos y acuerdos. Ofreció su partido para que fuera casilla en la elección del 21 y por ello se lo quitaron. Hombre de Dios y amable. Que en paz descanse”, expresó Chamorro en su cuenta de X.

La historia reciente de Cerrato también estuvo marcada por el exilio forzado. Tras salir de Managua en 2023, intentó regresar al país, pero las autoridades bloquearon su retorno. En un episodio relatado por allegados, la línea de buses en la que pretendía viajar le informó que no podía abordar por una orden expresa de las autoridades de Nicaragua, negándole la entrada a su patria.

La trayectoria de Saturnino Cerrato evidencia el impacto de la represión política sobre los liderazgos religiosos y sociales en Nicaragua, así como los obstáculos enfrentados por quienes buscaron construir opciones desde la fe en el escenario político nacional.