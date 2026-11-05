De la Antártida a la línea de ensamble: tres décadas importando para fabricar motos

Roberto Vicente Martínez es empresario del sector de las motos en Argentina (Foto: Movant Connection)

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“Del 82 al 92 estuvo cerrada la importación total: ni motos, ni partes, ni repuestos, ni nada”. Roberto conoce de cerca esos ciclos: en tres décadas pasó de importar unidades terminadas a fabricarlas con partes que llegan desde Asia. En esta charla recorre la coordinación diaria con proveedores en otro huso horario, la distribución en todo el país y la pasión que lo sostiene.

¿Qué lugar ocupa la logística en una industria como la de las motos?

El comercio exterior nos atraviesa a todos de punta a punta. En las motos, primero fue la importación: los contenedores salían de la ex Checoslovaquia por tierra hasta Hamburgo, y de ahí a Buenos Aires. Entre 2000 y 2006 se importaban motos 100% ensambladas (CBU). Desde 2006 se fabrica con insumos: llegan totalmente desarmadas, salvo el motor, que viene como conjunto.

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Hoy el producto nace en origen como partes. Se carga en contenedores de 40HC, va por tierra hasta el puerto y embarca: son unos 60 días de tránsito desde China y 45 desde India. En Buenos Aires son unos cinco días de puerto, y de ahí a la planta, en la provincia de Buenos Aires, donde se hace el ensamble.

Una vez ensamblada nace la moto, y empieza la distribución: hay que ponerla en Ushuaia, en Posadas, en Salta, en todo el país, a través de más de 80 distribuidores. Es producto, logística, producto, logística. Siempre es la logística la que lo lleva de un lugar a otro.

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¿Cómo se gana previsibilidad cuando la producción depende de tránsitos tan largos?

Con más de 30 años en esto, uno ya está acostumbrado a que las cosas sucedan. Entonces hay que prever, siempre anticiparse. Si sabés que tenés 60 días de producción y 60 de transporte, entre la orden de compra y la llegada a Buenos Aires pasan 150 días. Y si son 150, tenés que tomarte 170 o 180.

Para no jugar tan fino se opera con la zona franca de La Plata. La mercadería se estoquea ahí y forma como un pulmón, con un stock muy grande. De ese almacén general se va retirando hacia la planta para tener una producción constante.

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Años atrás no se operaba con zona franca y se generaban baches por las demoras. Pasan muchas cosas en el tránsito: algo que era de 45 días se te va a 60. Imaginate 15 días sin mercadería para abastecer la planta: tenés toda la planta parada y toda la gente sin saber qué hacer.

"La pasión es el súper combustible, un combustible atómico", subraya Roberto (Foto: Shutterstock)

¿Cómo fue tu primera importación?

Tenía 30 y algo de años y una compañía europea me había nombrado su representante. Imaginate los nervios. Por suerte, lo que venía en el contenedor ya estaba vendido. El barco pasó por Brasil, todo bien; llegó a Montevideo, descargó, todo perfecto.

De Montevideo se fue a la Antártida con mi contenedor adentro. Tenía que llevar partes para una base polaca, y estaba cargado de tal manera que no se podía bajar el contenedor sin descargar primero lo de la base. Lo que eran cuatro o cinco días se fue a un mes.

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¿Cómo impactaron en el sector los cambios en la política de importación?

Las importaciones en Argentina siempre dependieron de los ciclos políticos. Se abrieron en el 77 y se cerraron en el 82. Del 82 al 92 estuvo cerrada la importación total: ni motos, ni partes, ni repuestos, ni nada. Los que vivíamos de las motos tuvimos que transformarnos e inventar.

En el 92 las puertas se abrieron de nuevo y no se cerraron más, pero hubo períodos duros para obtener permisos, incluso para el ingreso de insumos de los fabricantes. Y estuvieron las crisis: con el efecto tequila se pasó de vender mil motos por mes a 70. Los golpes vienen de izquierda y derecha, y hay que atajarlos lo mejor posible.

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¿Cómo es hoy la coordinación diaria con los proveedores del exterior?

Muchas veces, después de cenar, me pongo a trabajar a las once de la noche, porque en China son las diez de la mañana. Son entre ocho y diez proveedores, y con cada uno hay que coordinar: este ya está listo, pedí los contenedores, para qué fechas, mandámelo. Es una constante.

La clave es la comunicación, también con el forwarder. El mail casi no se usa: todo va por aplicaciones de mensajería, por la velocidad. Quiero todo ya, todos comunicados y todo triangulado. Producto, logística, cliente: si faltara una de esas patas, nada de lo que estamos hablando sería posible.

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La moto parece ser mucho más que un rubro para vos. ¿Qué lugar ocupa la pasión en tu trabajo?

Tengo el privilegio de trabajar de mi pasión. A los 20 años tuve un accidente terrible en moto y les dije a mis padres que no podía dejarlas, que al ver una la sangre me hacía burbujas. En la crisis del 95 se me ocurrió unir Ushuaia y La Quiaca en menos de 80 horas como publicidad, y lo hice cuatro veces, la última en 2016.

Hoy, antes de lanzar un modelo, con mi esposa nos subimos a una moto igual y salimos de viaje sin vehículo de apoyo, a hacer lo que va a hacer el usuario. Tengo 64 años, estoy en esto desde los 15 y sigo sintiendo lo mismo que ese chico. La pasión es el súper combustible, un combustible atómico.

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¿Qué mensaje les dejarías a los jóvenes profesionales y estudiantes?

Algo que me enseñaron de muy chico: ser el mejor en lo tuyo. No el mejor de todos, porque siempre va a haber uno mejor que vos, sino tu mejor versión. La mediocridad te lleva al fracaso, y la única manera de luchar hacia el éxito es poner todo lo tuyo.