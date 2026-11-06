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Un golpe en el área, una camilla y un silencio compartido: la tragedia de John Thomson y su similitud con la muerte de Jesús de Miguel

El delantero del CD Tenerife falleció tras un choque ante el FC Andorra. La escena remitió a la colisión que le costó la vida al arquero del Celtic en 1931, en Glasgow

La muerte de Jesús de Miguel reavivó el recuerdo de John Thomson, el arquero del Celtic que murió en 1931 tras una colisión en pleno partido (Celtic Football Club)
La muerte de Jesús de Miguel reavivó el recuerdo de John Thomson, el arquero del Celtic que murió en 1931 tras una colisión en pleno partido (Celtic Football Club)
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La muerte de Jesús de Miguel tras un choque durante un partido reabrió el recuerdo de una de las tragedias más citadas del fútbol escocés. El delantero del CD Tenerife falleció después de sufrir graves lesiones durante el encuentro ante el FC Andorra.

95 años antes, John Thomson murió luego de una colisión en el clásico entre Celtic y Rangers. Los dos hechos ocurrieron en contextos deportivos y médicos muy diferentes, pero comparten una secuencia que conmocionó a compañeros, rivales e hinchas: una disputa por la pelota, la asistencia médica en el campo y un desenlace fatal.

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La jugada que terminó con la vida de Thomson

La carrera de John Thomson había crecido con rapidez. Nació el 28 de enero de 1909 en Kirkcaldy, Escocia, y llegó al Celtic a los 17 años, según reconstruye The League. A los 18 ya se había consolidado como titular y, en mayo de 1930, debutó con la selección escocesa.

Thomson murió el 5 de septiembre de 1931 tras una colisión con Sam English durante el clásico ante Rangers en Ibrox Park (Celtic Football Club)
Thomson murió el 5 de septiembre de 1931 tras una colisión con Sam English durante el clásico ante Rangers en Ibrox Park (Celtic Football Club)

El 5 de septiembre de 1931, el arquero viajó con Celtic a Ibrox Park, en Glasgow, para enfrentar a Rangers en el Old Firm. Tenía 22 años y era una de las figuras de su equipo. El perfil histórico del club señala que cerca de 80.000 espectadores siguieron aquel partido entre los máximos rivales del fútbol escocés.

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El marcador todavía estaba igualado cuando, al comienzo del segundo tiempo, Thomson salió a disputar una pelota con el delantero norirlandés Sam English. El arquero se arrojó a los pies de su rival y la rodilla del atacante impactó en su cabeza. La acción ocurrió en el área del Celtic y, en un primer momento, varios asistentes no advirtieron la gravedad de la lesión.

Thomson fue retirado en camilla y llevado a la Victoria Infirmary de Glasgow. Según el perfil del club, el guardameta nunca recuperó el conocimiento después del golpe y murió esa misma noche. El Celtic describe la jugada como una colisión accidental durante la disputa de la pelota, tal como consta en la ficha oficial del club.

Jesús de Miguel sufrió graves lesiones tras un choque en el encuentro ante FC Andorra y falleció después de recibir asistencia médica (REUTERS/Stringer)
Jesús de Miguel sufrió graves lesiones tras un choque en el encuentro ante FC Andorra y falleció después de recibir asistencia médica (REUTERS/Stringer)

Los reportes de la época indicaron que el futbolista había sufrido un hundimiento craneal de 5 centímetros de diámetro. Durante la tarde padeció convulsiones y fue sometido a una operación para reducir la presión intracraneal. Murió a las 21:25 del 5 de septiembre de 1931, horas después de una de las jugadas más trágicas de la historia del clásico escocés.

La huella que las dos tragedias dejaron en sus rivales

La comparación con el caso de De Miguel no implica equiparar diagnósticos, protocolos médicos ni circunstancias. En 1931, el fútbol no contaba con los recursos hospitalarios, los mecanismos de asistencia ni los controles actuales. Sin embargo, el recuerdo de Thomson reapareció por las coincidencias de ambas escenas: dos futbolistas gravemente heridos durante acciones de juego y una conmoción inmediata entre quienes estaban en el estadio.

En Tenerife, los jugadores de ambos equipos se mostraron afectados mientras De Miguel recibía atención médica. Jesús Owono fue expulsado con tarjeta roja directa y el FC Andorra expresó sus condolencias a la familia, a los compañeros y al club del delantero. La escena remitió inevitablemente al impacto que la muerte de Thomson tuvo sobre English.

La tumba de John Thomson conserva una frase en memoria del arquero del Celtic: “No mueren quienes viven en los corazones que dejan atrás” (Captura/YouTube)
La tumba de John Thomson conserva una frase en memoria del arquero del Celtic: “No mueren quienes viven en los corazones que dejan atrás” (Captura/YouTube)

El atacante de Rangers no fue considerado responsable por la colisión. Aun así, el episodio marcó su carrera. Recibió abucheos en distintos estadios, se mudó a Inglaterra y se retiró del fútbol en 1938. Con el tiempo, describió el período posterior a la muerte del arquero como años sin alegría.

La muerte de Thomson movilizó a toda Escocia. Unas 30.000 personas asistieron a su funeral, de acuerdo con los registros recogidos por The League. Décadas más tarde, el arquero ingresó en el Salón de la Fama del fútbol escocés y su nombre fue elegido para un torneo infantil que se disputa en su ciudad natal.

En la lápida de Thomson permanece una frase que resume la vigencia de su recuerdo: “They never die who live in the hearts they leave behind”. En español: “No mueren quienes viven en los corazones que dejan atrás”.

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