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La carga aérea global repunta y las tarifas suben de cara a la temporada alta

Los volúmenes crecieron 2% en una semana, mientras que los precios avanzaron 4% y la capacidad disponible también aumentó. El movimiento estuvo impulsado por la reactivación de los envíos desde Asia-Pacífico

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El mercado global de carga aérea volvió a mostrar señales de aceleración durante la tercera semana de octubre, con un aumento simultáneo de los volúmenes transportados, la capacidad disponible y las tarifas. El movimiento se produce mientras las cadenas de suministro comienzan a ingresar en una etapa clave del año, marcada por una mayor demanda vinculada a la temporada alta de comercio internacional.

Entre el 12 y el 18 de octubre, el peso facturable transportado por vía aérea a nivel mundial aumentó 2% respecto de la semana anterior, según datos recientes del mercado internacional de carga aérea. En el mismo período, las tarifas promedio avanzaron 4% y la capacidad global creció otro 2%, impulsada principalmente por una mayor utilización de aviones cargueros.

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El repunte estuvo concentrado en Asia-Pacífico, donde los volúmenes aumentaron 9% semanal después de la interrupción temporal de la actividad productiva provocada por los feriados de principios de octubre. La recuperación permitió compensar las caídas observadas en el resto de las principales regiones de origen.

Desde Norteamérica, los volúmenes descendieron 5% frente a la semana previa, mientras que Centro y Sudamérica registraron una contracción de 4%. También hubo bajas del 3% desde Medio Oriente y el sur de Asia, del 2% desde Europa y del 1% desde África.

Los principales corredores volvieron a ganar movimiento

La reactivación de la producción asiática tuvo un impacto directo sobre algunos de los principales corredores internacionales de carga aérea. Los envíos desde Asia-Pacífico hacia Europa crecieron 13% en una semana, mientras que los dirigidos hacia Estados Unidos avanzaron 10%.

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China tuvo un papel destacado dentro de esa recuperación: los volúmenes hacia Estados Unidos aumentaron 18% semanal y los destinados a Europa, 22%. También se observaron incrementos importantes desde Corea del Sur, Singapur y Hong Kong hacia el mercado europeo.

Sin embargo, la comparación interanual muestra un escenario más heterogéneo. Los volúmenes desde Asia-Pacíífico hacia Estados Unidos se ubicaron 14% por encima de los niveles de 2025, sostenidos en parte por la demanda de productos vinculados con inteligencia artificial y tecnología.

Logística aérea
El movimiento se inscribe además en un mercado que ya venía mostrando mayor dinamismo (Foto: Shutterstock)

En sentido contrario, las cargas destinadas a Europa cayeron 16% respecto del mismo período del año pasado. La reducción fue especialmente marcada desde Hong Kong, donde el volumen disminuyó 32%, en un contexto de cambios regulatorios europeos que están modificando el movimiento de envíos de comercio electrónico de bajo valor.

La diferencia entre ambos corredores refleja cómo los cambios comerciales, regulatorios y tecnológicos comienzan a modificar los flujos de carga aérea y la distribución de capacidad entre mercados.

Más capacidad, pero también mayores tarifas

La recuperación de los volúmenes estuvo acompañada por un aumento de la oferta. La capacidad aérea global creció 2% semanal, después de dos semanas consecutivas de retrocesos, principalmente por una mayor disponibilidad desde Asia-Pacífico, donde el incremento alcanzó el 6%.

A pesar de esa ampliación, las tarifas continuaron subiendo. Los precios aumentaron 4% en promedio a nivel global frente a la semana anterior y se ubicaron casi 30% por encima de los registros de un año atrás.

La presión fue especialmente visible en las rutas transpacíficas. Los valores desde Asia-Pacífico hacia Estados Unidos aumentaron 6% en una semana y quedaron 41% por encima de los niveles de 2025. Hacia Europa, las tarifas avanzaron 1% semanal y acumularon una suba interanual cercana al 25%.

El movimiento se inscribe además en un mercado que ya venía mostrando mayor dinamismo. Durante septiembre, los volúmenes globales de carga aérea habían crecido 9% interanual, con incrementos en todas las principales regiones de origen.

La combinación de mayor demanda, capacidad en recuperación y tarifas todavía elevadas configura así un escenario de mayor actividad para el tramo final del año. Para las cadenas de suministro que dependen del transporte aéreo por velocidad, valor de la mercadería o necesidad de reposición rápida, la evolución de los precios y la disponibilidad de espacio volverán a ser variables centrales durante las próximas semanas.

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