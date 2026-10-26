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Transportistas mexicanos ponen condiciones al diálogo antes del paro previsto en rutas de carga

La principal cámara del sector exige compromisos verificables en seguridad, mientras la protesta contempla camiones estacionados en accesos y corredores logísticos de más de 20 estados

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La modalidad anunciada prevé que los camiones se estacionen sobre el carril derecho de autopistas y accesos urbanos, sin cerrar por completo vías ni casetas (Foto: Shutterstock)
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La Secretaría de Gobernación de México informó que mantiene abierta una mesa permanente de trabajo con el autotransporte de carga, en un intento por evitar el paro indefinido convocado para este lunes 26 de octubre sobre las principales carreteras del país, en especial las que atraviesan el Estado de México.

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), principal convocante, respondió que solo negociará una salida de fondo con la presidenta Claudia Sheinbaum. La convocatoria fija el inicio a las 8:00 en accesos y corredores de mercancías de más de 20 estados, aunque su concreción depende del resultado de las conversaciones.

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La modalidad anunciada prevé que los camiones se estacionen sobre el carril derecho de autopistas y accesos urbanos, sin cerrar por completo vías ni casetas. De concretarse, la medida presionaría a uno de los nodos de distribución más importantes para el abastecimiento de la capital y su zona metropolitana.

Por qué el Estado de México es un punto crítico

La entidad rodea a la Ciudad de México y concentra buena parte de los centros de distribución, almacenes y plataformas de consolidación que alimentan al Valle de México. Además, funciona como zona de paso obligada para los flujos que conectan el centro del país con puertos y cruces fronterizos.

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Reducir la circulación a un solo carril en esos tramos disminuye la capacidad vial disponible y multiplica los tiempos de recorrido. En la práctica, cada hora de demora hace perder turnos de descarga en almacenes y andenes, y empuja a reprogramar las rutas de última milla previstas para el mismo día.

El efecto se amplifica en cadenas que trabajan con inventarios ajustados, como la automotriz, que depende de entregas sincronizadas con las líneas de producción, o el comercio minorista y la venta de perecederos, donde la reposición de góndolas y la cadena de frío admiten escaso margen de atraso.

El costo que ya pagan las cadenas de suministro

El reclamo central del sector es la seguridad. De acuerdo con un reporte de una firma especializada en gestión de riesgos difundido a inicios de agosto, durante el segundo trimestre de 2026 el 76% de los robos a transportistas en México incluyó algún tipo de violencia, es decir, más de siete de cada diez asaltos a unidades.

Camiones
Una paralización prolongada podría demorar el retiro de contenedores en terminales portuarias y el traslado hacia la frontera norte (Foto: Shutterstock)

Para los dadores de carga, ese escenario ya se traduce en primas de seguro más altas, custodias armadas, monitoreo satelital, circulación en convoy y restricciones para viajar de noche. Cada una de esas medidas eleva el costo por viaje y reduce la productividad de flotas y conductores.

A ese cuadro se suman las denuncias por extorsiones en ruta y el rechazo a cambios en el estímulo fiscal sobre peajes, un componente directo de la estructura de tarifas de flete. La cámara sostuvo que los compromisos asumidos en mesas anteriores, incluidos los acuerdos de febrero de 2024, no lograron revertir esas condiciones.

A mediados de octubre, la propia organización había estimado en 7.000 millones de pesos diarios el impacto económico de una detención total de operaciones, una cifra que refleja el peso del camión como principal medio para mover insumos industriales, alimentos y productos terminados dentro del país.

Cómo se reorganizan las operaciones

Ante bloqueos anunciados, las respuestas habituales de las empresas incluyen adelantar despachos, reforzar el inventario de seguridad en plantas y puntos de venta, y concentrar recorridos en horarios nocturnos o por rutas alternativas, aunque estas últimas suelen implicar más kilómetros y mayor consumo de combustible.

La visibilidad en tiempo real de las unidades se vuelve clave en estos escenarios. El seguimiento de posiciones permite reasignar viajes, avisar a los destinatarios sobre cambios en las ventanas de entrega y evitar que los vehículos queden detenidos en puntos de concentración de la protesta, donde también aumenta la exposición al robo.

En el plano del comercio exterior, una paralización prolongada podría demorar el retiro de contenedores en terminales portuarias y el traslado hacia la frontera norte, con riesgo de cargos por almacenaje y pérdida de reservas de espacio. Exportadores latinoamericanos que usan a México como puerta al mercado norteamericano también deberán revisar sus tiempos de tránsito.

Se concrete o no la protesta, el conflicto muestra que la seguridad vial, las extorsiones y el costo de los peajes ya son variables centrales de la planificación logística en México. Para generadores de carga y operadores, anticipar escenarios y mantener flexibilidad en rutas y despachos resulta determinante para sostener el abastecimiento.

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