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Escalar sin perder eficiencia: los desafíos que redefinen la logística argentina

Facundo Casillas, director ejecutivo de un grupo de empresas de logística, repasa los desafíos tecnológicos, de infraestructura y de escala que enfrenta hoy el sector en toda la región latinoamericana

Facundo Casillas
Facundo Casillas es director ejecutivo de un grupo de empresas de logística (Foto: Movant Connection)
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Facundo advierte que hoy “hay un desafío mucho más grande, que no es solo de nuestra actividad: la infraestructura de rutas, autopistas, puertos y trenes”, un punto que atraviesa a todo el sector. Desde la dirección de un grupo de siete empresas, repasa cómo la tecnología, el ecommerce y la geografía del país empujan a la logística hacia un esquema cada vez más flexible y federal.

Desde una mirada de dirección, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta hoy la logística en Argentina?

El principal desafío, que en realidad excede a la logística y alcanza a los negocios en general, es adaptarse a los cambios. En lo tecnológico, eso implica automatización e inteligencia artificial. A eso se suman los desafíos de infraestructura: crecer al ritmo de las necesidades de los clientes, en depósitos y en camiones, e ir adaptando esa flota a cambios como el paso al camión eléctrico y su impacto ambiental.

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¿Cómo ves a Argentina en la adopción de estas tecnologías, comparado con otros países de la región?

En tercerización logística, Argentina tiene buena penetración y avanza a paso firme en los cambios tecnológicos. La adopción de inteligencia artificial es reciente para todos, pero venimos encontrando ventajas importantes, sobre todo para facilitarle la tarea al colaborador y simplificar los procesos operativos.

Hay un desafío mucho más grande, que no es solo de nuestra actividad: la infraestructura de rutas, autopistas, puertos y trenes. Ahí Argentina tiene una oportunidad muy importante para seguir creciendo en los próximos años.

Ecommerce
"El desafío más complejo, y principalmente vinculado al volumen, lo plantea el ecommerce. Es una industria muy dinámica, que viene creciendo a tasas importantes en comparación con otras actividades", sostiene Facundo (Foto: Shutterstock)

¿Qué industrias plantean hoy los desafíos logísticos más complejos, ya sea por volumen o por velocidad de crecimiento?

El desafío más complejo, y principalmente vinculado al volumen, lo plantea el ecommerce. Es una industria muy dinámica, que viene creciendo a tasas importantes en comparación con otras actividades. Eso obliga a la empresa de logística a adaptarse y a crecer al ritmo de ese mercado, incorporando nuevas tecnologías no solo para entregar mejor, sino también más rápido, que es lo que el consumidor viene buscando.

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Pensando en el ecommerce, ¿qué tendencias observás a futuro en materia de entregas?

Siempre miramos qué está pasando en el mundo, y ahí aparecen los casos típicos: la entrega con drones o los carros autónomos que ya circulan en algunas ciudades. Pero también hay que ver el momento en que eso puede llegar a la Argentina.

Creo que todavía hay un campo importante en los puntos de entrega, que acá tienen una penetración chica comparados con ciudades de Europa o Estados Unidos, y que hacen la entrega más ágil y más competitiva en velocidad y en costo. Se van sumando más jugadores, pero pocos logran hacerlo bien con una escala de alcance nacional.

¿Qué tan federalizada está hoy esa red de puntos de entrega en Argentina?

Argentina es un país complejo desde el punto de vista logístico, por su geografía amplia y su baja densidad poblacional, sobre todo en el sur. Federalizar los puntos de entrega es mucho más sencillo en lugares urbanos, como el AMBA, con unos 14 millones de habitantes.

En el NOA, el NEA o la Patagonia hay menos densidad poblacional, lo que hace más difícil sostener un punto de entrega a pocos minutos caminando. Ahí aparece el desafío de construir, con el tiempo, una red verdaderamente federal.

Pasaste por finanzas, comercial y operaciones antes de llegar a la dirección. ¿Qué aprendiste sobre la relación entre eficiencia operativa y rentabilidad?

La logística es un negocio de márgenes acotados, más de volumen que de margen. Cuando los márgenes son chicos, ser eficiente es una cuestión de supervivencia, porque ahí está la rentabilidad: si sos ineficiente, es imposible ser rentable en la logística o en cualquier negocio de márgenes ajustados.

A eso se suma que manejamos mercadería que vale millones de dólares y que nunca es nuestra, sino de los clientes: custodiamos el stock, lo transportamos y lo entregamos, y un error en ese proceso puede terminar costando muy caro para todas las partes.

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