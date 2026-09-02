Cuando el dato preciso reemplaza la cadena interminable de mails

Gerónimo Maspero es cofundador y CTO de una empresa de tecnología de recursos humanos (Foto: Movant Connection)

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“Es la precisión de la información en el momento correcto y en el lugar correcto”. Gerónimo piensa la tecnología no solo como una herramienta de recursos humanos, sino como el sistema nervioso de cualquier operación con múltiples actores: desde equipos dispersos hasta la coordinación con proveedores en husos horarios opuestos, algo que atraviesa de lleno a la logística y al comercio exterior.

En operaciones con muchos colaboradores y procesos simultáneos, ¿qué rol juega hoy la tecnología en la coordinación interna?

La tecnología es el eje fundamental de la coordinación, tanto para los procesos como para las personas. En una operación logística, por ejemplo, hay un flujo constante de información: el paquete está listo, hay que repartirlo, se retrasó, esa demora viaja para que otra persona lo sepa, se transfiere, se daña, vuelve.

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Antes, esos flujos dependían de sistemas lentos y desconectados. Hoy, con inteligencia artificial, esa información puede ordenarse y hasta circular de forma autónoma, sin que nadie tenga que salir a buscarla constantemente.

Hace treinta años no había un smartphone en el medio de una ruta para avisar que algo se retrasó. Hoy esos dispositivos son baratos, están en el bolsillo de cada colaborador con batería todo el día, y con un clic pueden estar comunicando. Las empresas que entienden eso ganan una ventaja competitiva enorme.

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¿Cómo aporta la tecnología a la comunicación interna entre el área comercial y el depósito?

Ahí hay que distinguir dos cosas: el flujo de información de negocio y de datos, y la comunicación entre personas a través de distintos canales. Lo estándar en cualquier sistema es registrar inventario, entradas y salidas. Pero hoy es posible tener un sistema que además haga llegar esa información en tiempo real a cada persona involucrada, algo que en muchas empresas todavía no ocurre.

Eso cambia por completo la dinámica de trabajo: alguien que está en un despacho puede ver en tiempo real qué está pasando con un camión a kilómetros de distancia, y actuar antes de que el problema escale y termine golpeando la entrega.

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¿Qué mensaje le darías a quienes coordinan importaciones y pierden horas en cadenas de mails con proveedores en otros husos horarios?

Es interesante porque en logística una persona puede estar en la otra punta del país o del mundo, y aun así tener una conexión real y constante con quien coordina la carga, en lugar de depender de una cadena enorme de mails que hay que rastrear y esperar a que sea el horario de la otra persona.

"Particularmente en logística, gran parte del trabajo pasa por tener el dato preciso, en el momento preciso y en la ubicación precisa", sostiene Gerónimo (Foto: Shutterstock)

Se parece un poco a lo que le pasa a un camionero que trabaja solo: lo que necesita no es una cadena de mails, sino el dato preciso, disponible al alcance de la mano.

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¿Cómo cambió el liderazgo frente a equipos más jóvenes y digitales?

El liderazgo se tiene que adaptar y saber leer el contexto. No es lo mismo liderar una empresa hoy que hace treinta o cuarenta años, y sin embargo es común escuchar que algo se hace de determinada manera simplemente porque siempre se hizo así.

Quien se acaba de sumar se crió con un smartphone al lado de la cama y lo usa todo el día. No se le puede dar un sistema que ni siquiera sabe usar y que va a tardar dos semanas en aprender. Si una empresa no premia el uso de estas herramientas, ese talento joven va a buscarlo en otro lado.

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Hay aplicaciones que terminan generando más trabajo del que resuelven. ¿Cómo pensás la simplicidad a la hora de diseñar tecnología?

Crear soluciones complejas es fácil, porque no se piensa lo suficiente en la experiencia de quien las va a usar. Una organización es un conjunto de personas, procesos, conocimiento e información, y esa información históricamente vive en planillas, mails o sistemas obsoletos que nadie se anima a tocar.

Esa complejidad hace que una empresa se mueva más lento y que, en el caso de una operación logística, un paquete llegue más tarde. Simplificar toda esa información en una aplicación que se entiende en dos minutos cambia por completo la velocidad de una organización.

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¿Qué lugar ocupa la tecnología en decisiones de cultura como a quién contratar, promocionar o despedir?

La cultura de una empresa se reduce, en gran medida, a quién se contrata, a quién se promociona y a quién se deja ir. Para promocionar de forma transparente hace falta un sistema con indicadores claros, donde todos entiendan por qué una persona fue reconocida.

En la contratación pasa algo similar: procesar currículums de forma manual, dedicándole una hora a cada uno, permite revisar apenas media docena en un día y deja afuera al resto. Hoy es posible analizar cientos de perfiles con un modelo que identifique a los mejores candidatos.

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¿Qué consejo le dejarías puntualmente al sector de logística y comercio exterior en su relación con la tecnología?

Particularmente en logística, gran parte del trabajo pasa por tener el dato preciso, en el momento preciso y en la ubicación precisa. Mi recomendación es animarse a ver qué herramientas se pueden implementar para mejorar eso, con la humildad de asumir que todo proceso es mejorable.

Pasamos horas por día leyendo cadenas de mails. Un agente que ordene esa información y devuelva un resumen concreto de qué hay que hacer cambia la manera en que se coordina un equipo disperso. El ser humano no es perfecto, pero con las herramientas correctas puede ser mucho más eficiente.

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