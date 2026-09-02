Maersk destaca a Panamá como centro regional ante el avance del nearshoring

Maersk considera que Panamá puede ampliar su participación en las cadenas regionales de valor mediante sus servicios logísticos. REUTERS

Guardar

Panamá ha fortalecido su posición como centro regional de logística, almacenamiento y distribución ante el avance del nearshoring en América Latina, según el informe de mercado publicado esta semana por Maersk.

La naviera destaca que las empresas están reorganizando sus cadenas de suministro para acercar mercancías a los principales mercados de consumo.

PUBLICIDAD

El nearshoring consiste en trasladar operaciones productivas o proveedores hacia países próximos al mercado final, mientras la regionalización busca integrar cadenas dentro de una misma zona geográfica.

Ambas tendencias dejaron de ser respuestas temporales ante las crisis y se convirtieron en cambios estructurales del comercio internacional, sostiene Maersk.

APM Terminals, unidad del grupo Maersk, asumió temporalmente la operación del puerto de Balboa. Archivo

En el caso panameño, la compañía identifica como ventajas la posición geográfica, las zonas francas, la conectividad y la infraestructura logística existente. Estas condiciones permiten utilizar el país como plataforma para almacenar inventarios, redistribuir productos y abastecer otros mercados latinoamericanos con menores tiempos de respuesta y mayor flexibilidad operativa.

PUBLICIDAD

Maersk señala que Panamá continúa ampliando su participación en las cadenas regionales de valor mediante sus operaciones de almacenamiento y distribución.

Las empresas pueden colocar mercancías más cerca de sus compradores, reducir la dependencia de proveedores distantes y responder con mayor rapidez ante interrupciones en las rutas internacionales de transporte.

La relevancia de Maersk para Panamá también está vinculada con su presencia en el transporte marítimo, los servicios logísticos y la actividad portuaria. La compañía ofrece conexiones semanales desde los puertos de Manzanillo y Balboa, tanto para carga convencional como refrigerada o sobredimensionada, integrando las costas atlántica y pacífica con su red internacional.

PUBLICIDAD

Las zonas francas y la conectividad internacional respaldan el papel panameño como plataforma regional de distribución. (Foto AP/Matías Delacroix)

Una de sus unidades, APM Terminals, asumió temporalmente la operación del puerto de Balboa, en la entrada pacífica del Canal de Panamá, después de que el Estado tomara el control de las terminales administradas por Panama Ports Company, filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison, tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia.

APM Terminals inició una etapa de estabilización destinada a mantener la continuidad de las operaciones y desplegar un nuevo sistema de gestión portuaria. La empresa revisó el inventario de contenedores, las condiciones de la carga, las grúas, los equipos y la infraestructura, con atención especial sobre los productos perecederos almacenados en la terminal.

PUBLICIDAD

El informe de septiembre también anuncia cambios en las conexiones marítimas que tienen a Panamá como punto estratégico. El servicio West Coast Shuttle comenzará operaciones mediante una rotación de tres buques entre Ecuador, Panamá y México, con el propósito de fortalecer el movimiento regional de mercancías desde la costa del Pacífico.

Maersk aplicó además una rotación semanal actualizada en su servicio AC1, que conecta Shanghái, Yokohama, México, Colombia y Panamá. La configuración comenzó en agosto y continuará durante septiembre, ampliando las alternativas para movilizar carga entre Asia, Centroamérica y la costa occidental sudamericana mediante una red marítima con escalas regulares

PUBLICIDAD

El West Coast Shuttle conectará Ecuador, Panamá y México mediante una rotación de tres buques. REUTERS

La compañía considera que estas modificaciones generarán oportunidades para el transporte multimodal, la carga aérea, el almacenamiento y la distribución regional. El crecimiento de centros de manufactura y corredores logísticos obliga a coordinar puertos, carreteras, depósitos, terminales aéreas y pasos fronterizos para conseguir cadenas de suministro más integradas y resistentes.

El potencial económico podría ser considerable. Una estimación del Banco Interamericano de Desarrollo citada por Maersk calcula que el nearshoring podría generar $78,000 millones adicionales en exportaciones anuales para América Latina y el Caribe, divididos en $64,000 millones en bienes y $14,000 millones correspondientes a servicios.

Esta proyección comprende toda la región y no representa una estimación exclusiva para Panamá. Maersk advierte que aprovechar las nuevas oportunidades dependerá de inversiones sostenidas en infraestructura, conectividad, digitalización, preparación de la fuerza laboral y facilitación comercial, junto con mejoras en la eficiencia regulatoria y la seguridad jurídica.

PUBLICIDAD

Para Centroamérica, el reporte señala avances en la modernización aduanera, la coordinación de fronteras y la expansión de plataformas digitales de comercio. Estas iniciativas buscan reducir tiempos, aumentar la visibilidad sobre los movimientos de carga y facilitar el intercambio transfronterizo, mientras Guatemala atrae fabricantes interesados en abastecer con mayor rapidez el mercado norteamericano.

El nearshoring podría aportar $78,000 millones adicionales a las exportaciones anuales de América Latina y el Caribe. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Costa Rica, por su parte, consolidó su participación en la fabricación de dispositivos médicos y otros productos de alto valor, mientras Panamá se especializa en distribución e inventarios.

La combinación muestra que los países centroamericanos pueden ocupar funciones diferentes pero complementarias dentro de las nuevas cadenas productivas y comerciales del continente.

El panorama también presenta obstáculos. Maersk identifica brechas de infraestructura, regulaciones complejas, problemas de seguridad y conectividad desigual frente a la competencia de economías del sudeste asiático.

PUBLICIDAD

Las empresas evalúan además la confiabilidad del transporte, la eficiencia de los puertos, el suministro energético y la estabilidad institucional antes de decidir sus inversiones.

Maersk considera que la competitividad dependerá de nuevas inversiones en infraestructura, digitalización y facilitación comercial. REUTERS

La presencia de Maersk en Panamá también se amplió en abril de 2025, cuando APM Terminals, filial del grupo danés, adquirió Panama Canal Railway Company a Canadian Pacific Kansas City y Lanco Group/Mi-Jack.

La empresa opera el ferrocarril de aproximadamente 76 kilómetros que conecta las costas del Pacífico y el Atlántico, y que funciona como un puente terrestre para movilizar contenedores entre los complejos portuarios ubicados en ambos extremos del Canal.

Para Panamá, el desafío será convertir su ventaja geográfica en servicios logísticos más eficientes, competitivos y tecnológicamente integrados. La operación provisional de Balboa, las nuevas rutas marítimas y el crecimiento del almacenamiento refuerzan su función regional, pero sostenerla requerirá modernización continua y reglas claras para atraer inversiones de largo plazo.

PUBLICIDAD