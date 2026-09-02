El Salvador amplía nuevos mercados para sus exportaciones con avances en Georgia, Senegal, Sudáfrica y Marruecos

Estados Unidos y Centroamérica todavía concentran cerca del 78% de las exportaciones de El Salvador. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Salvador amplía su mapa de exportaciones hacia mercados de África, Europa oriental y Asia, con aumentos en destinos como Georgia, Senegal, Sudáfrica, Rumanía, Armenia, Marruecos, Luxemburgo y Tailandia. La estrategia apunta a reducir la concentración de las ventas externas, que todavía dependen en gran medida de Estados Unidos y Centroamérica.

En la entrevista Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS), Silvia Cuéllar, presidenta de la Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT), brindó datos esta mañana sobre el crecimiento de las exportaciones y los mercados emergentes donde se están colocando productos salvadoreños.

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La diversificación aparece ligada a productos concretos. El azúcar, que aumentó 27% hasta julio, encontró nuevos compradores en Georgia y Senegal, de acuerdo con los datos expuestos por la presidenta de COEXPORT. El café, cuyas exportaciones avanzaron 21%, abrió operaciones hacia Sudáfrica, Rumanía y Armenia.

Cuéllar destacó en particular el caso de Sudáfrica, donde antes existían envíos puntuales o muestras comerciales. “Ahora hay exportación”, afirmó. Indicó que el mercado sudafricano registró compras por alrededor de USD 1,075 millones.

El café abrió nuevos destinos en Sudáfrica, Rumanía y Armenia, según datos presentados por COEXPORT. /(EFE/Roberto Escobar)

En tanto, Marruecos pasó de importar USD 576,000 en productos salvadoreños a cerca de USD 21 millones en los primeros siete meses de 2026. Entre los bienes enviados figuran azúcar, café, alimentos y otros artículos. “En solo siete meses”, remarcó Cuéllar al referirse al crecimiento de ese destino.

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También surgieron operaciones en segmentos específicos. Luxemburgo recibió maquinaria; Tailandia comenzó a importar tejidos de punto procedentes de El Salvador; Siria y la República Árabe Unida registraron compras de filamentos sintéticos. La empresaria señaló que estos mercados también buscan proveedores alternativos ante los cambios comerciales y arancelarios internacionales.

Pese a la apertura de nuevos destinos, Estados Unidos, Guatemala y Honduras conservan el mayor peso en las exportaciones salvadoreñas. En conjunto, Estados Unidos y Centroamérica representan cerca del 78% de las ventas externas, una proporción menor al 80% que concentraban años atrás.

Para Cuéllar, el objetivo no pasa por abandonar los destinos tradicionales, sino por ampliar la presencia en ellos y sumar otros compradores. “Tenés que diversificar y es una apuesta interesantísima”, dijo. Agregó que Estados Unidos continúa como un mercado relevante porque las empresas salvadoreñas conocen sus exigencias sanitarias, regulatorias y comerciales.

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El azúcar salvadoreño registró aumentos en destinos como Georgia y Senegal durante los primeros siete meses de 2026. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

La dirigente planteó que la expansión debe acompañarse con mayor oferta exportable. En ese punto, mencionó la ley de ampliación de beneficios fiscales para empresas que aumenten sus exportaciones. Compañías de alimentos, lácteos, metalmecánica y plásticos se acogieron a ese régimen, según indicó.

Las cadenas productivas ganan espacio en la estrategia empresarial

Cuéllar puso como ejemplo la exportación de cables a México y de telas a Honduras para explicar la integración de empresas salvadoreñas en cadenas regionales. En el caso hondureño, las telas se envían a una zona franca que confecciona prendas destinadas después a Estados Unidos.

“Lo importante es sumarse a esas cadenas productivas”, expresó. La empresaria sostuvo que gran parte de las exportaciones del país proviene de la industria, que transforma materias primas e insumos importados en productos finales o componentes para otros mercados.

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Entre los rubros con mayor dinamismo hasta julio mencionó maquinaria y aparatos mecánicos, agroindustria, metalmecánica, plásticos, productos farmacéuticos y químicos. Textiles y confección mantienen el primer lugar entre los sectores exportadores, aunque con desempeños distintos según los productos.

El Salvador busca integrarse a cadenas internacionales de producción con componentes eléctricos, textiles, alimentos procesados y productos de mayor contenido tecnológico./ (Cortesía: Aduana El Salvador)

Cuéllar también citó nuevos envíos de vehículos eléctricos ensamblados en el país, partes de aeronaves, drones, cámaras, pechugas de pollo y carne de pollo deshuesada mecánicamente. A su juicio, estos productos reflejan la necesidad de incorporar tecnología, especialización laboral y procesos industriales para elevar el valor de la oferta salvadoreña.

La presidenta de COEXPORT señaló, además, que las gremiales empresariales participarán en una mesa tripartita para analizar posibles cambios en los tiempos y horarios laborales. Aclaró que “a la fecha no hay una propuesta” aprobada y que el debate deberá contemplar las necesidades de cada sector y los derechos de los trabajadores.

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Sobre el crecimiento en las exportaciones, Cuéllar dijo que los bienes alcanzaron USD 4.036 millones hasta julio de 2026, con un aumento de 4% en valor frente al mismo período del año anterior.

El volumen exportado creció cerca de 10%, según la dirigente empresarial. La diferencia entre ambas variables responde al tipo de bienes vendidos y a los mercados de destino. “Estamos generando más, estamos produciendo más”, sostuvo Cuéllar, quien consideró que el incremento físico de las ventas resulta fundamental para la actividad industrial.

El año pasado, las exportaciones salvadoreñas totalizaron USD 6,400 millones. La dirigente expresarial estimó que, si se sostiene la trayectoria actual, el país podría cerrar 2026 por encima de los USD 7,000 millones, una cifra similar a los niveles alcanzados luego de la pandemia.

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