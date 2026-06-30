El crecimiento del comercio agrícola global dependerá cada vez más de la logística

De acuerdo con las proyecciones, la producción agrícola mundial continuará expandiéndose principalmente gracias a mejoras en la productividad, mientras que el comercio internacional mantendrá un rol estratégico para abastecer regiones con distintos niveles de producción y consumo (Foto: Shutterstock)

El comercio agrícola global continuará desempeñando un papel central para garantizar el abastecimiento de alimentos durante la próxima década. Sin embargo, el crecimiento de esos flujos dependerá cada vez más de la capacidad de las cadenas de suministro para conectar producción y demanda de manera eficiente. Así lo plantea el informe Agricultural Outlook 2026-2035, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El análisis sostiene que el comercio internacional seguirá siendo un elemento fundamental para equilibrar la oferta y la demanda entre regiones. Al mismo tiempo, advierte que las limitaciones en infraestructura de transporte, almacenamiento, facilitación del comercio y acceso a tecnologías continúan restringiendo la integración de numerosos países a los mercados internacionales, especialmente aquellos de menores ingresos.

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La logística como condición para el crecimiento

De acuerdo con las proyecciones, la producción agrícola mundial continuará expandiéndose principalmente gracias a mejoras en la productividad, mientras que el comercio internacional mantendrá un rol estratégico para abastecer regiones con distintos niveles de producción y consumo. En ese contexto, la eficiencia logística adquiere un papel cada vez más relevante para garantizar que los alimentos lleguen a destino con menores costos operativos y mayor previsibilidad.

El informe identifica que las inversiones en infraestructura, tecnologías y procesos de facilitación del comercio serán determinantes para mejorar el acceso a los mercados y permitir que más países aprovechen las oportunidades del intercambio internacional. La disponibilidad de corredores logísticos eficientes, instalaciones de almacenamiento y sistemas que reduzcan tiempos y costos operativos aparece como uno de los principales desafíos de la próxima década.

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La publicación también advierte que las ineficiencias en las cadenas de suministro de alimentos continúan generando pérdidas, limitando la disponibilidad de productos y reduciendo el acceso a alimentos nutritivos, especialmente en los países con menores ingresos. Por ello, plantea que mejorar el funcionamiento de estas cadenas resulta tan importante como aumentar la productividad agrícola.

La eficiencia logística adquiere un papel cada vez más relevante para garantizar que los alimentos lleguen a destino con menores costos operativos y mayor previsibilidad (Foto: Shutterstock)

América Latina, con oportunidades para fortalecer su integración

Dentro del escenario proyectado, América Latina aparece como una de las regiones donde la transición hacia sistemas agrícolas más mecanizados y orientados al mercado podría impulsar mejoras en la competitividad. El informe señala que numerosos países de ingresos medios avanzan hacia modelos productivos con mayor incorporación de capital, mecanización y tecnologías, favoreciendo operaciones más eficientes durante las etapas de siembra y cosecha.

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No obstante, el estudio aclara que ese potencial dependerá de la existencia de condiciones que acompañen esa transformación. Entre ellas menciona el acceso a insumos, infraestructura adecuada, canales de comercialización y una gobernanza que facilite la participación de los productores en las cadenas agroalimentarias. Sin esos factores, las mejoras en productividad podrían no traducirse plenamente en mayores oportunidades comerciales.

Para Argentina, uno de los principales exportadores mundiales de productos agroalimentarios, este escenario refuerza la importancia de contar con una red logística capaz de acompañar el crecimiento de los flujos comerciales. Si bien el informe no analiza casos nacionales específicos, las proyecciones sobre la expansión del comercio internacional ponen de relieve la necesidad de continuar fortaleciendo la infraestructura, el transporte y la articulación de las cadenas de abastecimiento para responder a una demanda global en evolución.

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Más comercio exige cadenas de suministro más eficientes

El informe también analiza un escenario adverso asociado a una desaceleración del crecimiento económico mundial, mayores costos energéticos y un incremento en el precio de los fertilizantes. Bajo esas condiciones, la producción agrícola se vería afectada, especialmente en los países de menores ingresos, con impactos sobre los precios de los alimentos y el desempeño de los sistemas agroalimentarios.

Frente a ese contexto, la OCDE y la FAO sostienen que la cooperación internacional y un sistema de comercio basado en reglas continuarán siendo esenciales para garantizar la seguridad alimentaria. En paralelo, destacan que las inversiones en infraestructura logística, tecnologías y facilitación del comercio serán cada vez más importantes para mejorar el acceso a los mercados, reducir pérdidas a lo largo de la cadena y fortalecer la resiliencia del abastecimiento mundial de alimentos.

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