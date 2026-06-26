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Las cadenas de suministro tecnológicas aceleran la carrera por los insumos estratégicos

Semiconductores, minerales críticos, capacidad de cómputo y cooperación industrial se consolidan como eslabones clave de una cadena de suministro cada vez más estratégica y decisiva

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El crecimiento acelerado de la inteligencia artificial incrementó la demanda de semiconductores avanzados, indispensables para entrenar y ejecutar modelos de gran escala (Foto: Shutterstock)
El crecimiento acelerado de la inteligencia artificial incrementó la demanda de semiconductores avanzados, indispensables para entrenar y ejecutar modelos de gran escala (Foto: Shutterstock)

La inteligencia artificial (IA) dejó de ser únicamente una carrera por desarrollar modelos más potentes para convertirse en una competencia por construir y asegurar las cadenas de suministro que hacen posible esa tecnología. Desde los semiconductores de última generación hasta los minerales críticos, la capacidad de procesamiento y la infraestructura industrial, distintos países y empresas avanzan para fortalecer el acceso a recursos considerados estratégicos para la próxima etapa de la economía digital.

Durante los últimos días, distintos anuncios realizados en Asia, Europa y Estados Unidos reflejaron una tendencia común: la prioridad ya no pasa únicamente por innovar, sino también por garantizar el abastecimiento de los componentes y capacidades necesarias para sostener el crecimiento de la IA.

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Esa visión quedó reflejada tanto en encuentros internacionales sobre cadenas de suministro como en iniciativas de política industrial y tecnológica.

Una cadena que comienza mucho antes del software

La cuarta Exposición Internacional de Cadenas de Suministro (CISCE), realizada en Pekín, dedicó por primera vez un espacio exclusivo a la inteligencia artificial. La propuesta recorrió toda la cadena de valor del sector, desde la recopilación de datos y la infraestructura de procesamiento hasta las aplicaciones industriales, reuniendo a 676 empresas e instituciones de 85 países y regiones, con una participación extranjera récord del 36,5%.

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Más allá de las innovaciones presentadas, como robots humanoides, herramientas de generación de video mediante IA y sistemas inteligentes para la industria automotriz, el eje del encuentro estuvo puesto en fortalecer la cooperación internacional para desarrollar cadenas industriales y de suministro más resilientes frente a un contexto global marcado por tensiones geopolíticas, cambios regulatorios y nuevas exigencias tecnológicas.

La presencia de compañías tecnológicas e industriales de distintos continentes evidenció que el desarrollo de la IA depende de un ecosistema global donde participan fabricantes de chips, desarrolladores de software, proveedores de infraestructura, empresas industriales y productores de materias primas.

Cada vez adquieren mayor relevancia las cadenas de suministro que sostienen el ecosistema tecnológico: desde la disponibilidad de chips y minerales críticos hasta la infraestructura de procesamiento (Imagen: Shutterstock)
Cada vez adquieren mayor relevancia las cadenas de suministro que sostienen el ecosistema tecnológico: desde la disponibilidad de chips y minerales críticos hasta la infraestructura de procesamiento (Imagen: Shutterstock)

Semiconductores y minerales críticos: los nuevos nodos logísticos

El crecimiento acelerado de la inteligencia artificial incrementó la demanda de semiconductores avanzados, indispensables para entrenar y ejecutar modelos de gran escala. Al mismo tiempo, volvió aún más relevantes a los minerales críticos utilizados en la fabricación de esos componentes.

Esta realidad transformó a ambos insumos en activos estratégicos dentro de las cadenas globales de suministro. Su producción, procesamiento y distribución requieren operaciones logísticas altamente especializadas, con múltiples etapas que involucran extracción, transporte internacional, manufactura, ensamblaje y distribución hacia centros tecnológicos e industriales.

A diferencia de otras industrias, la cadena de suministro tecnológica depende de proveedores distribuidos en diferentes regiones del mundo, lo que incrementa la necesidad de coordinación entre fabricantes, operadores logísticos, gobiernos y empresas para reducir riesgos de interrupción y asegurar la continuidad del abastecimiento.

La resiliencia gana protagonismo

La preocupación por fortalecer estas cadenas de suministro también apareció en Europa. En Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, mantuvo reuniones con directivos de empresas tecnológicas e industriales para analizar cómo acelerar la incorporación de inteligencia artificial en sectores como la industria, la salud y el transporte.

El encuentro se produjo pocas semanas después de que la Comisión Europea presentara una estrategia orientada a fortalecer la soberanía tecnológica del bloque y reducir dependencias externas en áreas como la computación en la nube y los semiconductores.

En paralelo, representantes del sector privado reclamaron un marco regulatorio que permita acompañar el desarrollo tecnológico sin afectar la capacidad de innovación, en un escenario donde la rapidez para desplegar nuevas soluciones comienza a ser tan importante como el acceso a los insumos que las hacen posibles.

La competencia también se traslada a la infraestructura

Estados Unidos también reforzó esta tendencia mediante nuevas medidas para acelerar el desarrollo de la computación cuántica y fortalecer la ciberseguridad. Aunque la iniciativa apunta a aplicaciones científicas, de defensa y de infraestructura crítica, también busca ampliar las capacidades industriales vinculadas a tecnologías consideradas estratégicas.

En conjunto, estos movimientos muestran que la competencia tecnológica ya no se limita al desarrollo de nuevos algoritmos o plataformas de inteligencia artificial. Cada vez adquieren mayor relevancia las cadenas de suministro que sostienen ese ecosistema: desde la disponibilidad de chips y minerales críticos hasta la infraestructura de procesamiento, los centros de datos, la capacidad energética y la logística necesaria para conectar cada uno de esos eslabones.

En ese contexto, la resiliencia de las cadenas de suministro tecnológicas comienza a consolidarse como uno de los principales factores de competitividad global. Más que una disputa entre países, el desafío pasa por garantizar que los recursos, componentes e infraestructuras estratégicas puedan sostener el crecimiento de una industria cuyo desarrollo depende, cada vez más, de la fortaleza de toda su cadena de abastecimiento.

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