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Mujeres en el transporte de carga: Brasil registra avances en diversidad e inclusión

Un relevamiento sectorial sobre equidad en cargas por carretera alcanzó 46 puntos sobre 100 en 2026, y el 60% de las empresas encuestadas incrementó la contratación femenina en puestos directivos

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Mujeres en logística
Un relevamiento sectorial específico para la equidad en el transporte de mercancías por carretera registró en 2026 46 puntos sobre una escala de 100, evidenciando un avance respecto de mediciones anteriores (Foto: Shutterstock)

La participación femenina en el transporte de mercancías por carretera en Brasil muestra una tendencia de crecimiento gradual pero sostenida. Datos de la Agencia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) indican que las mujeres representan actualmente más del 7% del total de conductores registrados en el país, una cifra que, aunque todavía acotada, marca un cambio de perfil en uno de los segmentos más relevantes de la logística nacional.

Este avance se produce en un sector que históricamente registró una presencia masculina casi exclusiva en sus operaciones. La incorporación progresiva de mujeres tanto en roles operativos como administrativos y de conducción refleja transformaciones en las políticas internas de las empresas, impulsadas en parte por iniciativas sectoriales que promueven prácticas de inclusión y diversidad con criterios formales y medibles.

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Un índice para medir el progreso

Un relevamiento sectorial específico para la equidad en el transporte de mercancías por carretera registró en 2026 46 puntos sobre una escala de 100, evidenciando un avance respecto de mediciones anteriores. El estudio recabó respuestas de 83 empresas del sector, representando a más de 35.000 trabajadores, y funciona como referencia para evaluar la evolución de las prácticas de diversidad dentro de la actividad.

Entre los datos más destacados, el 88% de las compañías reportó haber otorgado ascensos o aumentos salariales a profesionales femeninas durante el último año. Al mismo tiempo, el 60% de las firmas incrementó la contratación de mujeres para puestos de conducción y liderazgo, lo que indica que el cambio no se limita a roles de soporte sino que avanza hacia posiciones de mayor responsabilidad operativa.

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Políticas internas y desafíos estructurales

Un número creciente de empresas del sector está adoptando políticas formales de contratación orientadas a la diversidad. Estas iniciativas se complementan con acciones de formación profesional, programas de prevención del acoso y actividades de sensibilización interna sobre equidad de género, elementos que comienzan a integrarse en la gestión de recursos humanos de las operadoras de carga.

Mujeres en logística
El 60% de las firmas incrementó la contratación de mujeres para puestos de conducción y liderazgo (Foto: Shutterstock)

Sin embargo, el mismo estudio identifica brechas estructurales que persisten. La representación femenina en puestos ejecutivos y en roles netamente operativos continúa siendo baja, y las políticas vinculadas a la maternidad, la reinserción laboral tras el período de licencia y la atención a situaciones de violencia doméstica presentan deficiencias que el sector aún debe abordar de manera sistemática.

La diversidad también empieza a analizarse desde una perspectiva de rendimiento empresarial. Según los datos del estudio, las organizaciones que invierten en capital humano diverso tienen un 21% más de probabilidades de incrementar sus beneficios y registran un 58% más de compromiso por parte de sus equipos, indicadores que convierten a la inclusión en una variable con peso directo sobre la competitividad operativa del sector.

Diversidad como factor de competitividad logística

Las empresas de transporte que avanzan en estas prácticas no solo mejoran su clima interno, sino que amplían su base de talento disponible en un mercado que enfrenta déficit estructural de conductores y personal calificado. En ese contexto, incorporar perfiles femeninos en operaciones de campo, planificación y gestión representa también una respuesta concreta a las necesidades de dotación que el sector arrastra desde hace años.

De cara a los próximos períodos, la consolidación de políticas de contratación inclusivas y la mejora de condiciones laborales específicas para profesionales femeninas serán determinantes para sostener la tendencia. Un sector más diverso no solo amplía su capacidad operativa, sino que fortalece su sostenibilidad en un entorno logístico que demanda mayor adaptabilidad, eficiencia y disponibilidad de recursos humanos calificados.

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