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Industria del embalaje: competencia global, importaciones y nuevos desafíos productivos

Patricio Tuchszerer, responsable de comercio internacional en la industria del embalaje, analiza el impacto de la apertura comercial y la importancia de mantenerse actualizado

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Patricio Tuchszerer es responsable de
Patricio Tuchszerer es responsable de comercio internacional en la industria del embalaje (Foto: Movant Connection)

Al referirse a la importancia de la formación profesional en un entorno tan cambiante, Patricio comenta que “cuando uno tiene una base académica actualizada puede argumentar mejor y sostener determinadas posiciones con información concreta”. En esta entrevista, repasa el aporte del comercio exterior al abastecimiento de insumos, los retos logísticos de esta actividad y los factores necesarios para sostener la competitividad en el plano internacional.

¿Cómo describirías el contexto actual de la industria del embalaje?

El momento actual es muy dinámico. La actividad está atravesando cambios importantes, sobre todo por la apertura de importaciones y por la fuerte competencia internacional.

Hoy tenemos mucha presión competitiva de productos chinos, lo que obliga a las compañías a innovar permanentemente. Eso puede darse de distintas maneras: mejorando precios, elevando la calidad o incluso desarrollando soluciones nuevas que antes no existían en el mercado local.

También sucede que algunas firmas buscan replicar en Argentina artículos que ya existen en otros mercados. Esa búsqueda constante de adaptación se volvió una necesidad para poder mantenerse competitivos.

¿La apertura de importaciones modificó la dinámica del mercado local?

Sí, claramente generó cambios. Por un lado aumentó la competencia, sobre todo con mercadería proveniente de China, que suele tener costos muy competitivos.

Pero por otro lado también abrió oportunidades. Por ejemplo, hoy tenemos más posibilidades de importar papel de mejor calidad y a un precio más conveniente que hace algunos años.

Eso impacta directamente en nuestro rubro, porque el papel es una materia prima fundamental para la fabricación de embalajes. Poder acceder a mejores insumos también permite mejorar el resultado final.

Hoy se habla mucho de sostenibilidad. ¿Cómo se controla eso cuando se importa materia prima?

El principal control se realiza justamente a través del certificado FSC. Ese documento permite mantener la trazabilidad desde el origen hasta el destino final.

Es importante que esa certificación esté presente en toda la documentación de la operación para poder garantizar que el papel cumple con los estándares ambientales correspondientes.

En términos simples, el certificado informa si el material es reciclado, si proviene de fibras nuevas o si se utilizaron árboles específicamente para producir ese papel. Eso permite demostrar que los insumos cumplen ciertos criterios de sostenibilidad.

¿Cuáles son hoy los principales desafíos del comercio exterior en esta industria?

En el caso de las exportaciones, el principal desafío es competir con los costos de otros países productores. Hoy competimos con mercadería fabricada en China, Italia, Chile o Brasil, entre otros. Muchos de esos países tienen estructuras de costos más bajas y eso se refleja directamente en el precio final.

Para importar, en cambio, el panorama es un poco más simple. Actualmente hay una gran variedad de proveedores internacionales disponibles. El desafío principal es elegir bien con quién trabajar.

Es fundamental contar con socios confiables y cumplir con los compromisos comerciales. Si uno pide determinado volumen para una fecha y luego no cumple, se genera un problema logístico para la otra parte.

Además de los proveedores de materia prima, también es muy importante contar con buenos aliados en logística: despachantes, depósitos y operadores que intervienen en el proceso de importación.

Refiriéndose al contexto actual de
Refiriéndose al contexto actual de la industria del embalaje, Patricio comenta que "el momento actual es muy dinámico. La actividad está atravesando cambios importantes, sobre todo por la apertura de importaciones y por la fuerte competencia internacional" (Foto: Shutterstock)

Si tuvieras que elegir un nuevo proveedor logístico, ¿qué evaluarías?

Lo primero sería analizar los costos y el volumen de operaciones que manejan. También es importante revisar su cartera de clientes. Muchas compañías publican esa información en sus páginas web, lo que permite tener una referencia sobre el tipo de operaciones que realizan.

Otro aspecto clave son las recomendaciones de colegas. Muchas veces las mejores referencias vienen del propio ambiente. Algunos te dicen que una empresa es muy buena y otros te advierten directamente que es mejor no trabajar con determinado proveedor. Ese tipo de información informal suele ser muy valiosa al momento de tomar decisiones.

También estudiaste comercio internacional y despacho aduanero. ¿Cómo se complementan esas formaciones?

Yo me recibí como licenciado en comercio internacional en 2015 y luego estudié despacho aduanero en 2023. En esos años el comercio exterior cambió bastante. Volver a estudiar me sirvió para actualizar conocimientos y también para confirmar muchas cosas que ya veía en el trabajo diario.

Además, me permitió discutir con más fundamentos con otros profesionales. Cuando uno tiene una base académica actualizada puede argumentar mejor y sostener determinadas posiciones con información concreta.

¿Cómo hacés para mantenerte actualizado en un ámbito que cambia tanto?

Principalmente leyendo. Los diarios ayudan a tener una visión general, pero también es importante revisar el Boletín Oficial todos los días. Tanto esta alternativa como las comunicaciones del Banco Central son fuentes clave para entender los cambios que afectan al comercio exterior.

Además hoy hay muchas herramientas disponibles: consultores que publican análisis, canales especializados en plataformas diitales y distintos espacios donde se discuten temas económicos o regulatorios.

Obviamente hay que saber filtrar la información, porque también hay mucha gente que habla sin demasiado conocimiento. Pero opciones para informarse hay muchas.

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