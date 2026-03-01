Movant LogComex

Haití: la recuperación empieza donde se mueve la carga

La logística eficiente y una infraestructura portuaria moderna son claves para la rápida recuperación de Haití en 2026, garantizando la continuidad de los flujos comerciales esenciales y fortaleciendo su ecosistema logístico

Iovar Medina es facilitador del
Iovar Medina es facilitador del comercio global inteligente especializado en logística integrada (Foto: Movant Connection)

Las economías se recuperan cuando la carga vuelve a moverse. Inventarios disponibles, combustible en circulación, materiales de construcción en tránsito, supermercados abastecidos, comercios abiertos. La recuperación empieza cuando la cadena de suministro respira.

Haití vivió en 2024 una profunda contracción económica, marcada por tensiones internas y disrupciones operativas. El 2025 fue el año de la estabilización y el comercio lo confirma.

El intercambio con Estados Unidos superó los 1.8 mil millones de dólares y mostró crecimiento en exportaciones hacia Haití. El comercio bilateral con República Dominicana aumentó cerca de un 35%.

En medio de la presión, el sistema no colapsó. La carga siguió entrando, el consumo se sostuvo y el mercado continuó funcionando. Eso es resiliencia económica real.

Haití depende de las importaciones esenciales para casi 12 millones de personas, alimentos, medicinas, combustibles, equipos, insumos agrícolas, materiales de construcción. Cuando esos flujos se interrumpen, el impacto es inmediato.

Cuando se mantienen, la economía conserva su estabilidad básica. El puerto es la entrada al país.

Adaptarse o detenerse

Durante los momentos más críticos de los últimos tres años, la logística interna tuvo que transformarse. Ante las limitaciones del transporte terrestre en ciertas zonas, el sistema migró parcialmente al cabotaje marítimo interno, utilizando rutas costeras para asegurar la continuidad del suministro.

Lo que antes era predominantemente transporte por carretera comenzó a complementarse con el transporte marítimo interno entre puertos haitianos. Fue una adaptación estratégica.

Cuando una economía logra rediseñar su logística en tiempo real para mantener el flujo de bienes, demuestra algo fundamental: su capacidad de respuesta. En ese contexto, la continuidad portuaria fue determinante.

En Haití existe una infraestructura portuaria moderna que mantuvo operaciones durante los momentos más complejos de los últimos años. No es un detalle menor. En mercados frágiles, la confianza se mide por la continuidad operativa.

La recuperación comienza en el
La recuperación comienza en el muelle, en el patio de contenedores, en la bodega, en la ruta marítima que asegura el abastecimiento cuando la carretera se vuelve incierta (Foto: Shutterstock)

Un ecosistema “todo en uno”

Port Lafito representa la transformación del sector portuario: no es solo un puerto, es un ecosistema integrado. Un modelo que combina terminal multipropósito (contenedores y carga suelta), zona franca, plantas industriales (cemento y acero), almacenes logísticos, integración aduanera, conectividad terrestre y marítima. Un sistema “all in one” que reduce la fragmentación y el riesgo.

En entornos complejos, la fragmentación multiplica la vulnerabilidad. La integración la reduce. Para los importadores, significa continuidad, para el comercio masivo, menor riesgo de quiebres, para una industria exportadora, una plataforma lista para escalar.

RD–Haití: integración que crece

El aumento del comercio bilateral en 2025 confirma que el eje República Dominicana–Haití es estructural. Empresas diversas y reconocidas operan bajo un modelo complementario que integra procesos de ambos territorios.

Este esquema se alinea con el nearshoring global: proximidad al mercado estadounidense, reducción de los tiempos de tránsito y diversificación del riesgo. Pero ningún modelo funciona sin una logística confiable.

La estabilización observada en 2025, junto con mejoras graduales en la seguridad y en la organización de las elecciones presidenciales formales, apunta a un entorno institucional más estructurado. Los mercados reaccionan a la dirección.

Si 2026 consolida esa tendencia, el crecimiento será visible primero en el movimiento de carga: más importaciones, mayor rotación, mayor utilización portuaria. La infraestructura que ya esté operativa capturará el impulso.

Dónde empieza todo

La recuperación comienza en el muelle, en el patio de contenedores, en la bodega, en la ruta marítima que asegura el abastecimiento cuando la carretera se vuelve incierta.

En Haití, la resiliencia del comercio en 2025 demostró que el sistema logístico no se rompió. Y cuando la logística resiste, la recuperación se vuelve posible. Porque al final, la economía se recompone donde la carga se mueve.

