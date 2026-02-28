Los agentes de IA redefinen la estrategia de las cadenas de suministro y desafían el modelo laboral

El dato más relevante no está solo en la reducción de puestos, sino en la transformación estructural que implica la adopción de la IA (Imagen: Shutterstock)

Un relevamiento global presentado por una consultora tecnológica especializada revela que el 55% de los líderes de cadenas de suministro espera que los avances en IA agentiva reduzcan la necesidad de incorporar perfiles iniciales, mientras que un 51% anticipa un ajuste general en la dotación de personal.

El estudio, realizado entre 509 responsables del área a nivel mundial, confirma que la automatización inteligente está afectando directamente los planes de estructura organizacional y de talento en el sector.

Sin embargo, el dato más relevante no está solo en la reducción de puestos, sino en la transformación estructural que implica la adopción de la IA. El 86% de los encuestados coincide en que la IA exigirá nuevos procesos y desarrollo de talento, lo que obliga a repensar cómo se forman y gestionan los equipos dentro de las organizaciones.

La implementación de la IA en las cadenas de suministro no se centra únicamente en la eficiencia operativa, sino también en la forma en que las empresas interactúan con sus empleados.

La capacidad de las máquinas para asumir tareas repetitivas está permitiendo que los trabajadores se concentren en tareas más estratégicas y de alto valor. Para que esta transición sea exitosa, las organizaciones deben desarrollar estrategias de talento que integren la inteligencia artificial y favorezcan la colaboración humano-máquina.

La tradicional pirámide de talento comienza a modificarse: menos tareas manuales en la base y mayor demanda de perfiles con capacidades analíticas, adaptabilidad digital y visión estratégica (Imagen: Shutterstock)

Alto desempeño y colaboración humano-máquina

Entre las organizaciones que superaron expectativas en tiempos de entrega, satisfacción del cliente, y crecimiento sostenible, la adopción de IA agentiva es significativamente más alta en áreas como abastecimiento, planificación, producción y logística. En estos casos, la IA no se utiliza como un mecanismo de reducción inmediata de personal, sino como una herramienta estratégica para rediseñar los procesos de trabajo y mejorar la toma de decisiones en toda la cadena.

La tradicional pirámide de talento comienza a modificarse: menos tareas manuales en la base y mayor demanda de perfiles con capacidades analíticas, adaptabilidad digital y visión estratégica. Los líderes más avanzados ya han identificado tres prioridades clave para los próximos dos años:

Reentrenar equipos para afrontar el entorno impulsado por IA, ofreciendo formación en habilidades digitales y pensamiento estratégico.

Incorporar herramientas inteligentes para optimizar la planificación de la fuerza laboral y la gestión del talento.

Profundizar la automatización avanzada para reducir la dependencia de procesos manuales y mejorar la eficiencia operativa.

Estos cambios no solo mejoran la productividad, sino que también permiten a las organizaciones adaptarse más rápidamente a los cambios del mercado y a los nuevos retos de la industria. Sin embargo, todo esto requiere de una transformación cultural para integrar la IA de manera efectiva, sin generar resistencia interna, sino como un aliado estratégico.

Productividad en alza y cautela en el empleo

El debate sobre empleo y automatización no se limita al sector logístico. En Europa, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, sostuvo ante el Parlamento Europeo que la inversión en inteligencia artificial está generando mejoras visibles en la productividad del continente, sin provocar por ahora las temidas “olas de despidos”.

Según explicó Lagarde, mientras que países como Estados Unidos y China concentran grandes inversiones en la producción de IA, en la Unión Europea la financiación está orientada hacia su difusión transversal en sectores clave, lo que ya está generando mejoras en la eficiencia operativa. Este modelo europeo se distingue por su enfoque en la ampliación de capacidades y la creación de nuevos modelos de trabajo colaborativo entre humanos y máquinas, en lugar de simplemente automatizar tareas.

A pesar de los avances en productividad, Lagarde también subrayó que el BCE mantiene una vigilancia activa sobre los posibles efectos de la IA en el empleo, aunque por ahora no se han observado efectos devastadores a gran escala. De todos modos, el organismo está preparado para intervenir si se identifican señales de cambios laborales negativos, especialmente en sectores que dependen aún de trabajos manuales o repetitivos.

Nuevos desafíos y oportunidades en la integración de la IA

En este contexto, las cadenas de suministro se enfrentan a un punto de inflexión. La IA agentiva no solo redefine tareas operativas, sino que está transformando profundamente el modelo de trabajo dentro de la función logística. Las empresas deben repensar sus estrategias de empleabilidad, desarrollo de talento y adopción tecnológica para mantenerse competitivas.

La reconfiguración del modelo operativo será clave para sostener la resiliencia organizacional y garantizar que las empresas no solo sobrevivan a los cambios, sino que se beneficien de las nuevas oportunidades que la IA ofrece. Aquellas que logren integrar la tecnología avanzada con el talento humano estarán mejor posicionadas para liderar en la economía digital, mientras que las que no se adapten corren el riesgo de quedar atrás en un mercado global altamente competitivo.

La adopción de IA representa un cambio estructural necesario, que, si se maneja correctamente, puede traer beneficios a largo plazo no solo en términos de eficiencia, sino también en la capacidad de las organizaciones para innovar y prosperar en un entorno cada vez más automatizado y colaborativo.