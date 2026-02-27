Movant LogComex

Innovación en el transporte: prueba de duo-tráiler eléctrico impulsa la sostenibilidad logística

Con el objetivo de transformar el transporte, esta prueba de remolques eléctricos impulsa una opción más limpia y eficiente para las cadenas de suministro transfronterizas en Europa

Para los actores del sector logístico, esta prueba de duo-tráiler eléctrico marca un paso esencial hacia la descarbonización del transporte pesado, especialmente considerando los altos costos de las emisiones de carbono asociados con el transporte por carretera (Foto: Shutterstock)

El transporte pesado en Europa está dando pasos significativos hacia la sostenibilidad con el lanzamiento de la prueba de un dúo-tráiler eléctrico en España.

Este avance, que parte de un proyecto innovador financiado por la Unión Europea, tiene como objetivo demostrar la eficiencia operativa de los vehículos eléctricos en rutas logísticas y su impacto positivo en la reducción de emisiones.

A largo plazo, esta prueba busca cambiar la manera en que las mercancías son transportadas, no solo a nivel nacional, sino también internacional, contribuyendo a la reducción de la huella de carbono del sector.

Dúo-tráiler eléctrico: la prueba de eficiencia

Durante la primera fase de la prueba, el dúo-tráiler eléctrico recorrerá una ruta de 90 km, viajando dos veces al día. Esta ruta, que conecta las localidades de Martorell y Maçanet en España, ha sido seleccionada por su alta frecuencia de tráfico y sus condiciones exigentes, lo que permitirá evaluar la viabilidad de estos vehículos eléctricos en condiciones reales de operación.

El objetivo inicial es comprobar la eficiencia operativa de los duo-tráilers eléctricos, que, al ser capaces de transportar la misma carga con la mitad de viajes, podrían revolucionar la logística.

Este avance no solo tiene el potencial de mejorar la eficiencia de las operaciones, sino también de optimizar la utilización de la infraestructura existente, lo que reducirá las necesidades de inversión.

Impacto en la reducción de emisiones

La transición hacia vehículos eléctricos en el transporte pesado, especialmente con el uso de duo-tráilers, está diseñada para reducir significativamente las emisiones de CO₂. Durante la prueba, se estima que las emisiones podrían reducirse hasta en un 90% en comparación con los vehículos convencionales de combustión.

Esta cifra es crucial, dado que el sector del transporte es uno de los principales responsables de la liberación de gases de efecto invernadero, y la incorporación de soluciones eléctricas podría ser fundamental para alcanzar los objetivos de descarbonización del sector.

El uso de vehículos de combustible alternativo ofrecerá a las empresas la oportunidad de hacer más sostenibles sus operaciones, manteniendo al mismo tiempo la competitividad y la eficiencia.

De hecho, una experiencia previa con remolques dobles ha demostrado que este tipo de soluciones puede reducir hasta un 30% las emisiones utilizando vehículos tradicionales de combustión.

El uso de duo-tráilers eléctricos
El uso de duo-tráilers eléctricos está avanzando en España para reducir las emisiones de carbono. La prueba se expandirá a rutas transfronterizas entre España y Alemania en su siguiente fase (Foto: Shutterstock)

Expansión a rutas internacionales

En la segunda fase de la prueba, el dúo-tráiler eléctrico operará una ruta intermodal entre España y Alemania, lo que ampliará la prueba a nivel transfronterizo.

Esta expansión marcará un hito en la integración de la electrificación del transporte en las rutas comerciales europeas.

La posibilidad de operar en un corredor intermodal refuerza aún más la viabilidad del duo-tráiler eléctrico para el transporte de mercancías a través de diferentes modos de transporte, como el ferrocarril y la carretera. Esto no solo optimiza las rutas logísticas, sino que también facilita el paso de mercancías entre diferentes países de manera sostenible y con menores costos operativos.

Un impulso hacia la descarbonización del transporte

Para los actores del sector logístico, esta prueba de duo-tráiler eléctrico marca un paso esencial hacia la descarbonización del transporte pesado, especialmente considerando los altos costos de las emisiones de carbono asociados con el transporte por carretera.

Los participantes del proyecto, miembros de la IRU (International Road Transport Union), resaltan que la transición hacia vehículos de cero emisiones no solo reducirá la huella ecológica, sino que también puede fortalecer la competitividad de las cadenas de suministro a nivel europeo.

Uno de los principales desafíos que enfrenta la logística en cuanto a la sostenibilidad es la incertidumbre regulatoria. En este contexto, los responsables del proyecto subrayan la importancia de contar con un marco legislativo adecuado que facilite la adopción de estos vehículos, promoviendo la neutralidad tecnológica y favoreciendo las innovaciones sin poner barreras a la competitividad de las empresas.

La promoción de un marco regulatorio favorable es esencial para garantizar que la transición a vehículos eléctricos sea fluida, económica y eficiente.

