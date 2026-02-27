El sector logístico en España proyecta un crecimiento del 2,6% para 2026

En un contexto global marcado por la volatilidad económica y la transformación de los hábitos de consumo, la logística ha demostrado ser un motor clave para la economía española (Foto: Shutterstock)

El sector logístico y de transporte en España cerró el 2025 con un balance positivo y prevé un crecimiento del 2,6% para 2026. Durante el encuentro empresarial ‘Retrospectiva 2025 y perspectiva 2026 en clave logística’, Francisco Aranda, presidente de UNO Logística, la Organización Empresarial de Logística y Transporte de España, destacó que el empleo en el sector aumentará entre un 1,8% y un 2,1% en 2026, consolidando a la logística como un motor clave de la economía española.

A pesar de este crecimiento, Aranda subrayó que el sector enfrenta obstáculos importantes que podrían limitar su expansión. El empleo logístico creció un 9,54% en 2025 en comparación con el empleo global en España, consolidándose como un impulsor clave de la creación de puestos de trabajo.

Sin embargo, problemas estructurales como los elevados costos laborales y la rigidez del mercado laboral, agravados por las reformas laborales recientes y la elevada presión fiscal, siguen representando desafíos que afectan la competitividad del sector. Aranda advirtió que estos factores requieren una reforma que permita flexibilizar el empleo y fomentar un marco regulatorio más adaptado a las necesidades del sector, impulsando la inversión y la creación de empleo sostenible.

A pesar del crecimiento, la escasez de talento especializado en perfiles clave como conductores, técnicos y operadores sigue siendo uno de los mayores retos (Foto: Shutterstock)

Preocupaciones y desafíos estructurales

El ausentismo laboral, que alcanza ya el 8% en el sector logístico, continúa siendo uno de los retos más serios. Aranda alertó que este fenómeno, que representa una pérdida significativa de horas de trabajo y afecta directamente la competitividad y la sostenibilidad de las empresas, requiere medidas de prevención y control. Este alto nivel de ausentismo provoca la pérdida de más de 100.000 empleos anuales y cerca de 175 millones de horas de trabajo perdidas, lo que representa un costo creciente tanto para las empresas como para las finanzas públicas. La productividad del sector depende en gran medida de soluciones que aborden este problema estructural.

Por otro lado, la escasez de talento especializado en perfiles clave como conductores, técnicos y operadores sigue siendo uno de los mayores retos. La falta de profesionales cualificados limita la adaptabilidad del sector a los nuevos avances en digitalización y sostenibilidad. Según Aranda, esta situación está comprometiendo la competitividad de las empresas y retrasando el impulso de nuevas oportunidades laborales dentro del sector. Para revertir esta tendencia, es imprescindible la creación de programas de formación y atracción de talento joven, que se alinee con las demandas actuales del mercado.

Balance positivo para 2025: consolidación del sector logístico como estratégico

A pesar de estos desafíos, el sector logístico ha logrado un crecimiento constante durante el 2025. En un contexto global marcado por la volatilidad económica y la transformación de los hábitos de consumo, la logística ha demostrado ser un motor clave para la economía española. Francisco Aranda destacó que el sector ha logrado consolidarse como un ámbito estratégico, especialmente en el uso de tecnologías avanzadas como big data e inteligencia artificial, que han impulsado mejoras en la planificación y gestión de la cadena de suministro. La capacidad del sector para adaptarse rápidamente a los cambios del mercado le ha permitido mantenerse competitivo a nivel nacional e internacional.

La digitalización y la sostenibilidad son factores clave para la modernización del sector, y el futuro del empleo en logística dependerá de la capacidad de las empresas para adaptarse a las nuevas tecnologías y normativas. Además, Aranda recalcó la importancia de fortalecer la colaboración público-privada para garantizar un entorno que favorezca el crecimiento continuo del sector. En 2026, el objetivo de UNO Logística sigue siendo fomentar un empleo sostenible y de calidad en el sector, para que la competitividad y el crecimiento continúen siendo las principales palancas de éxito.