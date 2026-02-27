Movant LogComex

El sector logístico en España proyecta un crecimiento del 2,6% para 2026

La logística sigue impulsando la economía española, con un aumento proyectado en la contratación y crecimiento moderado para este año, a pesar de los retos estructurales como el ausentismo y costos laborales

Guardar
En un contexto global marcado
En un contexto global marcado por la volatilidad económica y la transformación de los hábitos de consumo, la logística ha demostrado ser un motor clave para la economía española (Foto: Shutterstock)

El sector logístico y de transporte en España cerró el 2025 con un balance positivo y prevé un crecimiento del 2,6% para 2026. Durante el encuentro empresarial ‘Retrospectiva 2025 y perspectiva 2026 en clave logística’, Francisco Aranda, presidente de UNO Logística, la Organización Empresarial de Logística y Transporte de España, destacó que el empleo en el sector aumentará entre un 1,8% y un 2,1% en 2026, consolidando a la logística como un motor clave de la economía española.

A pesar de este crecimiento, Aranda subrayó que el sector enfrenta obstáculos importantes que podrían limitar su expansión. El empleo logístico creció un 9,54% en 2025 en comparación con el empleo global en España, consolidándose como un impulsor clave de la creación de puestos de trabajo.

Sin embargo, problemas estructurales como los elevados costos laborales y la rigidez del mercado laboral, agravados por las reformas laborales recientes y la elevada presión fiscal, siguen representando desafíos que afectan la competitividad del sector. Aranda advirtió que estos factores requieren una reforma que permita flexibilizar el empleo y fomentar un marco regulatorio más adaptado a las necesidades del sector, impulsando la inversión y la creación de empleo sostenible.

A pesar del crecimiento, la
A pesar del crecimiento, la escasez de talento especializado en perfiles clave como conductores, técnicos y operadores sigue siendo uno de los mayores retos (Foto: Shutterstock)

Preocupaciones y desafíos estructurales

El ausentismo laboral, que alcanza ya el 8% en el sector logístico, continúa siendo uno de los retos más serios. Aranda alertó que este fenómeno, que representa una pérdida significativa de horas de trabajo y afecta directamente la competitividad y la sostenibilidad de las empresas, requiere medidas de prevención y control. Este alto nivel de ausentismo provoca la pérdida de más de 100.000 empleos anuales y cerca de 175 millones de horas de trabajo perdidas, lo que representa un costo creciente tanto para las empresas como para las finanzas públicas. La productividad del sector depende en gran medida de soluciones que aborden este problema estructural.

Por otro lado, la escasez de talento especializado en perfiles clave como conductores, técnicos y operadores sigue siendo uno de los mayores retos. La falta de profesionales cualificados limita la adaptabilidad del sector a los nuevos avances en digitalización y sostenibilidad. Según Aranda, esta situación está comprometiendo la competitividad de las empresas y retrasando el impulso de nuevas oportunidades laborales dentro del sector. Para revertir esta tendencia, es imprescindible la creación de programas de formación y atracción de talento joven, que se alinee con las demandas actuales del mercado.

Balance positivo para 2025: consolidación del sector logístico como estratégico

A pesar de estos desafíos, el sector logístico ha logrado un crecimiento constante durante el 2025. En un contexto global marcado por la volatilidad económica y la transformación de los hábitos de consumo, la logística ha demostrado ser un motor clave para la economía española. Francisco Aranda destacó que el sector ha logrado consolidarse como un ámbito estratégico, especialmente en el uso de tecnologías avanzadas como big data e inteligencia artificial, que han impulsado mejoras en la planificación y gestión de la cadena de suministro. La capacidad del sector para adaptarse rápidamente a los cambios del mercado le ha permitido mantenerse competitivo a nivel nacional e internacional.

La digitalización y la sostenibilidad son factores clave para la modernización del sector, y el futuro del empleo en logística dependerá de la capacidad de las empresas para adaptarse a las nuevas tecnologías y normativas. Además, Aranda recalcó la importancia de fortalecer la colaboración público-privada para garantizar un entorno que favorezca el crecimiento continuo del sector. En 2026, el objetivo de UNO Logística sigue siendo fomentar un empleo sostenible y de calidad en el sector, para que la competitividad y el crecimiento continúen siendo las principales palancas de éxito.

Temas Relacionados

LogísticaComercio ExteriorEmpleo2026

Últimas Noticias

Datos, adaptación y velocidad: el perfil que exige el comercio internacional tecnológico

Laura Suárez, gerente de comercio exterior en el rubro tecnológico, analiza la regionalización de operaciones, la presión de la obsolescencia y el uso estratégico de inteligencia artificial

Datos, adaptación y velocidad: el

Impacto real: cuando la educación se gestiona como proyecto estratégico

Ricardo Torres, empresario y presidente de la Fundación María de Guadalupe, comparte su mirada sobre el rol social de las empresas, la educación como igualador y la organización logística detrás de una obra sostenida en el tiempo

Impacto real: cuando la educación

Brasil: los costos logísticos ya equivalen al 15,5% del PIB y presionan al sector

La brecha entre demanda y capacidad instalada, en un contexto de mayor volumen transportado con la misma base operativa, redefine el mapa logístico brasileño hacia 2026 y tensiona la eficiencia del sistema

Brasil: los costos logísticos ya

Logística en tiempos de disrupción: continuidad, liderazgo y responsabilidad colectiva

Ante eventos inesperados, proteger a las personas, preservar activos y comunicar con claridad es lo que sostiene la operación

Logística en tiempos de disrupción:

La OCDE señala que las restricciones globales en servicios debilitan las cadenas de suministro

Según el organismo, las nuevas barreras superaron los avances liberalizadores en 2025, afectando la eficiencia operativa y la integración de las cadenas globales de valor

La OCDE señala que las
DEPORTES
En vivo: se sortean los

En vivo: se sortean los octavos de final de la Champions League 2026

Se sortean los cruces de octavos de final de la Champions League: hora, TV y todo lo que hay que saber

Un Superclásico histórico, definido con un golazo de Diego Latorre: a 35 años del Boca-River que comenzó a marcar la paternidad de los 90

Bajas, lesionados y rendimientos: el panorama de la selección argentina a un mes de la Finalissima frente a España

Faustino Oro buscará en Moscú la plusmarca mundial: ser el gran maestro más joven del historial del ajedrez

TELESHOW
Preocupación por la salud de

Preocupación por la salud de Dalila: se desmayó en pleno show, suspendió una fecha en Tucumán y pidió disculpas a sus fans

Evangelina Anderson explicó por qué el supuesto romance con Ian Lucas quedó solo en un juego de televisión

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes fueron los primeros salvados y cómo quedo la placa de nominados

Tras meses de incertidumbre, se conoció qué le pasó a Leevon Kennedy: “Problemas de salud”

Paulo Londra desató la locura de sus fans previo a su debut en Viña del Mar: playa, fútbol tenis y regalos

INFOBAE AMÉRICA

Guerra abierta entre Pakistán y

Guerra abierta entre Pakistán y Afganistán: qué es la Línea Durand y por qué es tan importante en el conflicto

Más rápido que un avión: así es el tren sin vías que busca unir Londres y París en solo 20 minutos

¿Un material que se repara solo? Así es la nueva tecnología que podría cambiar la vida útil de aviones y turbinas

Pakistán advirtió que puede “aplastar” cualquier agresión tras declararle la guerra a Afganistán

Reino Unido inició una investigación para determinar si Jeffrey Epstein utilizó bases aéreas de las Fuerzas Armadas británicas