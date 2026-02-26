Movant LogComex

La OCDE señala que las restricciones globales en servicios debilitan las cadenas de suministro

Según el organismo, las nuevas barreras superaron los avances liberalizadores en 2025, afectando la eficiencia operativa y la integración de las cadenas globales de valor

El informe subraya que adoptar una mirada de cadena de suministro permite analizar cómo las regulaciones afectan tanto los eslabones aguas arriba como aguas abajo (Imagen: Shutterstock)

Según el informe OECD Services Trade Restrictiveness Index 2026, las cadenas de suministro globales enfrentan un escenario de creciente complejidad regulatoria, donde las reformas en servicios resultan determinantes para la competitividad industrial y el desempeño logístico en un contexto de transformación tecnológica y tensiones comerciales.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos advierte que los servicios, especialmente transporte, logística, telecomunicaciones y servicios financieros, no solo se comercian de forma directa, sino que constituyen insumos intermedios críticos dentro de las cadenas globales de valor y de los sistemas de inventario just-in-time. Su eficiencia impacta de manera directa en los costos, los plazos y la confiabilidad de los flujos productivos.

El informe subraya que adoptar una mirada de cadena de suministro permite analizar cómo las regulaciones afectan tanto los eslabones aguas arriba como aguas abajo, vinculando decisiones de política pública con resultados concretos en términos de productividad, integración internacional y desempeño sectorial.

Dentro del transporte y la distribución, la OCDE identifica sectores estratégicos que estructuran la operatoria global: transporte aéreo, marítimo, ferroviario y por carretera; servicios de courier; y actividades como almacenamiento, manipulación de carga, freight forwarding y despacho aduanero. Estos segmentos no solo facilitan el movimiento físico de bienes, sino que sostienen el crecimiento del comercio electrónico y garantizan la conectividad de economías periféricas o sin litoral.

Asimismo, el documento remarca que los servicios logísticos y de distribución cumplen un rol central en la articulación entre producción y consumo, fortaleciendo la integración regional y permitiendo que industrias manufactureras accedan a redes globales de abastecimiento en condiciones competitivas.

A nivel operativo, la eficiencia en estos eslabones determina la capacidad de las empresas para reducir tiempos de tránsito, optimizar inventarios y responder a variaciones en la demanda internacional. En cadenas cada vez más fragmentadas y especializadas, pequeños desajustes regulatorios pueden amplificar riesgos y afectar la continuidad operativa de sectores enteros.

La convergencia entre infraestructura física e infraestructura digital, junto con marcos regulatorios previsibles, se vuelve clave para reducir la incertidumbre y facilitar decisiones de inversión en transporte (Foto: Shutterstock)

Reformas, productividad y sostenibilidad

El STRI 2026 muestra que en 2025 las barreras al comercio de servicios se mantuvieron elevadas y que las nuevas restricciones superaron los avances liberalizadores. Este escenario de estancamiento regulatorio limita el potencial de modernización y encarece insumos estratégicos para las cadenas productivas.

Según el análisis de la OCDE, reducir obstáculos regulatorios en sectores clave puede generar aumentos significativos en la productividad laboral. Las estimaciones indican impactos potenciales de hasta 26% en transporte aéreo, junto con mejoras relevantes en servicios financieros y telecomunicaciones, lo que refuerza la relación entre reformas sectoriales y competitividad manufacturera.

Además, facilitar el acceso a servicios importados puede contribuir a disminuir la intensidad de CO₂ en sectores industriales, evidenciando que la política comercial en servicios no solo influye en la eficiencia económica, sino también en los objetivos de sostenibilidad ambiental.

En paralelo, la acelerada transformación digital y el auge de la inteligencia artificial están redefiniendo los modelos de negocio y ampliando la internacionalización de servicios. Sin embargo, muchos marcos regulatorios continúan basados en esquemas diseñados en décadas anteriores, lo que genera fricciones en un entorno de creciente digitalización.

En este contexto, la convergencia entre infraestructura física e infraestructura digital, junto con marcos regulatorios previsibles, se vuelve clave para reducir la incertidumbre y facilitar decisiones de inversión en transporte, almacenamiento y servicios asociados. La coordinación internacional también emerge como un factor determinante para evitar asimetrías que fragmenten los flujos comerciales.

La OCDE concluye que modernizar el entorno normativo de los servicios es una condición indispensable para fortalecer la resiliencia, mejorar la eficiencia sistémica y consolidar cadenas de suministro capaces de sostener el crecimiento inclusivo en un escenario global cada vez más interdependiente.

